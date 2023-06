La partita Spagna – Italia di Giovedì 15 giugno 2023 in diretta: nel primo tempo Immobile su rigore risponde a Pino quindi a 2 minuti dal 90esimo la rete rocambolesca di Jeselu

ENSCHEDE – Giovedì 15 giugno, al Twente Stadion di Enschede, l’Italia affronterà la Spagna nella seconda semifinale di UEFA Nations League. La vincente si giocherà poi in finale contro chi avrà la meglio tra Olanda e Croazia la possibilità di vincere la Coppa, conquistata nelle edizioni precedenti della Nations League da Portogallo e Francia.

La Spagna era arrivata prima davanti al Portogallo nel Gruppo con punti e con un percorso di partite vinte, pareggiate e perse, reti realizzate e incassate. Ai Mondiali del Qatar era stata eliminata agli ottavi di finale dopo che era arrivata seconda nel suo raggruppamento, complice la sconfitta contro il Giappone nell’ultima giornata: i suoi punti, frutto della vittoria per 7-1 contro Costa Rica e del pareggio con la Germania, sono stati sufficienti perché i tedeschi hanno avuto una peggior differenza reti. Era arrivata prima nel girone d qualificazione europeo con 19 punti, davanti alla Svezia, Grecia, Georgia e Kosovo, con un percorso di sei partite vinte, una pareggiata ed una persa. Con De La Fuente alla guida al posto di Luis Henrique ha iniziato bene il suo percorso di qualificazione agli Europei del 2024 battendo la Scozia per 3-0 ma poi finendo per perdere per 2-0 contro la Spagna nella seconda giornata. L’Italia era arrivata seconda nel Gruppo 3 con 11 punti. frutto di tre vittorie, due pareggi e una sconfitta, otto gol fatti e sette subiti. Poi ha affrontato in amichevole Albania e Austria. A marzo ha iniziato il suo percorso di qualificazione agli Europei del 2024 perdendo contro l’Inghilterra per 1-2 e vincendo contro Malta per 0-2. L’utlimo incrocio tra le due rappresentative risale al 6 novembre 2021: si trattava della semifinale della UEFA NAtions League e gli iberici la spuntarono col risultato di 1-2 grazie a una doppietta di Fernan Torres.

Cronaca con commento in tempo reale e tabellino

RISULTATO FINALE: SPAGNA - ITALIA 2-1 SECONDO TEMPO 50' è finita! La Spagna vince in extremis la sfida con l'Italia e conquista la finale di Nations League dove affronterà la Croazia. Per questa partita è tutto, appuntamento ai prossimi live 49' si riprende a giocare, Barella mette un pallone in area preda del portiere 48' gioco fermo, a terra Le Normand dopo uno scontro con Zaniolo 44' sono 4 i minuti di recupero 43' JOSELU! SPAGNA IN VANTAGGIO! Cross dalla sinistra in area allontanato dalla difesa, palla rimessa in area piccola da Rodri dove il neo entrato da due passi, favorito da un rimbalzo calcia da due passi superando Donnarumma. VAR in corso confermata la rete 39' in campo Joselu per Morata 38' cartellino giallo per Morata 37' tentativo dalla lunga distanza di Zaniolo con un pallonetto per sorprendere il portiere ma è impreciso 36' corner per la Spagna con Asensio, palla a Morata ma colpo di testa alto 31' in campo Verratti per Frattesi 30' fermato in fuorigioco Chiesa 29' in campo Fabian Ruiz per Merino mentre Ansu Fati per Yeremi Pino 28' angolo battuto da Dimarco, scambio con Barella e sul cross torsione sul primo palo di Frattesi e palla sul fondo 25' si alza la bandierina, fermato in offside Barella 23' esce Gavi, dentro Canales 20' palla gol per Frattesi! Su cross dalla sinistra di Dimarco, botta da due passi del centrocampista del Sassuolo con il mancino e ottimo riflesso di Unai Simon! 15' in campo Chiesa per Immobile, spazio a Cristante per Jorginho 14' traversone di Jordi Alba per Morata ma viene anticipato dall'uscita di Donnarumma, rinvio così così ma Morata viene fermato in offside 11' giallo all'indirizzo di Gavi, punito un fallo su Barella 8' ottima chiusura al limite dell'area di Darmian su Morata rimediando a un precedente errore 7' sugli sviluppi di una punizione, respinta di pugni di Donnarumma quindi Rodri prova una rovesciata spalle alla porta ma alza la mira 6' fallo di Toloi su Morata che ai 25 metri si era girato bene 5' scambio in area tra Asensio e Merino che in posizione defilata viene chiuso dalla difesa azzurra 3' doppia palla gol per la Spagna! Lancio di Asencio per Merino, conclusione ravvicinata respinta da un ottimo riflesso di Donnarumma con un braccio e tap in fuori di Morata con Darmian che è riuscito a impedirgli una conclusione comoda Si riparte! E' l'Italia a muovere il primo pallone Dimarco per Spinazzola e Darmian per Bonucci i cambi di Mancini nell'intervallo. Asensio per Rodrigo nella Spagna PRIMO TEMPO 46' si chiude il primo tempo tra Spagna e Italia, 1-1 all'intervallo per i gol di Yeremi Pino e Immobile. Piccola pausa e torniamo per il secondo tempo 45' contropiede dell'Italia interrotto dall'arbitro che ha ammonito di Jordi Alba per proteste 45' 1 minuto di recupero 44' conclusione di prima intenzione con il collo esterno di Toloi dal limite dell'area, palla alta 42' scambio in area tra Gavi e Morata con conclusione un pò frettolosa di quest'ultimo tra le braccia di Donnarumma 38' intervento in ritardo di Immobile su Laporte, giallo per lui 35' contropiede Italia con Toloi che verticalizza per Barella, dopo un controllo in area invece di tentare la conclusione prova a dialogare con Zaniolo ma ottima chiusura Le Normand 34' su cross di Rodrigo, colpo di testa di Frattesi in area e nuovo angolo. Sugli sviluppi gli iberici optano per il possesso palla 31' angolo di Yeremi Pino, allontana la difesa 27' palla persa da Zaniolo, ripartenza della Spagna con conclusione finale di Morata dal limite basso, Donnarumma non trattiene, c'è angolo. Ma sugli sviluppi nulla di fatto 24' cross pericoloso di Jesun Navas ma a centroarea Gavi non ci arriva di testa ostacolato regolarmente da Bonucci 21' FRATTESI!!! ITALIA IN VANTA, GGIO!!! Lancio millimetrico di Jorginho da centrocampo per lo scatto del compagno, inserimento in area e conclusione alla destra del portiere. ATTENZIONE il VAR annulla per partenza in posizione di offside 20' conclusione centrale di Rodrigo, blocca Donnarumma 17' tentativo dal limite dell'area di Jesus Navas da posizione un pò defilata con palla sopra la traversa 15' lungo lancio per Immobile, anticipato dall'uscita di Unai Simon 11' CIROO IMMOBILEE!!! PAREGGIO DELL'ITALIA! Dal dischetto freddo a calciare con il destro rasoterra molto angolato alla destra del portiere spiazzato 10' RIGORE PER L'ITALIA! Giocata ai 25 metri di Jorginho che libera Zaniolo in area, conclusione murata dal braccio di Le Normand, il VAR conferma 9' ottima chiusura al limite dell'area di Acerbi a mettere una toppa a un intervento in ritardo di Bonucci 6' angolo per l'Italia, intervento di Laporte che anticipa in area Frattesi su intelligente lob smarcante di Jorginho. Sugli sviluppi resta in possesso palla l'Italia ma azione troppo elaborata, esce la Spagna dalla propria trequarti 3' SPAGNA IN VANTAGGIO! YEREMI! Rinvio corto di Donnarumma, al limite dell'area Bonucci si fa soffiar palla da Gavi che serve libero il compagno, interno destro alla sinistra del portiere 2' traversone dalla sinistra di Spinazzola, palla direttamente sul fondo 1' primo tentativo con Rodri dopo un controllo di petto in area, l'azione era nata da un rinvio corto di Donnarumma recuperato dagli avversari sulla trequarti e un primo tiro sempre in area di Rodrigo murato da Bonucci Calcio d'avvio battuto dalla Spagna in maglia rossa, Italia in quella bianca Si osserva un minuto di raccoglimento per ricordare la figura di Silvio Berlusconi In campo Spagna e Italia, siamo pronti al fischio d'inizio. Prima si eseguono gli inni nazionali a partire da quello italiano Un saluto ai lettori di Calciomagazine, torna la nazionale italiana che questa sera affronta la Spagna per la semifinale della UEFA Nations League. Dalle ore 20.45 il fischio d'inizio sognando la finale con la Croazia. TABELLINO SPAGNA (4-2-3-1): Unai Simón; Jesus Navas, Le Normand, Laporte, Alba; Rodri, Merino (dal 29' st Fabian Ruiz); Rodrigo (dal 1' st Asensio), Gavi (dal 23' st Canales), Pino (dal 29' st Fati); Morata (dal 39' st Jeselu). A disposizione: Arrizabalaga, Raya, Carvajal, Nacho, Zubimendi, Fabian Ruiz, Asensio, Canales, Fati, Fran Garcia, Jeselu, Olmo. Ct.: De La Fuente ITALIA (4-3-3): Donnarumma; Acerbi, Bonucci (dal 1' st Darmian), Toloi, Di Lorenzo; Barella, Jorginho (dal 15' st Cristante), Frattesi (dal 31' st Verratti); Spinazzola (dal 1' st Dimarco), Immobile (dal 15' st Chiesa), Zaniolo. A disposizione: Meret, Vicario, Dimarco, Darmian, Verratti, Retegui, Pellegrini, Chiesa, Cristante, Gnonto, Raspadori, Buongiorno. Ct.: Mancini Reti: al 3' pt Yeremi Pino, all'11' pt Immobile (rigore), al 43' st Jeselu Ammonizioni: Immobile, Gavi, Morata, Jordi Alba Recupero: 1 minuto nel primo tempo, 4 minuti nella ripresa

Formazioni ufficiali di Spagna – Italia

SPAGNA (4-2-3-1): Unai Simón; Jesus Navas, Le Normand, Laporte, Alba; Rodri, Merino; Rodrigo, Gavi, Pino; Morata. A disposizione: Arrizabalaga, Raya, Carvajal, Nacho, Zubimendi, Fabian Ruiz, Asensio, Canales, Fati, Fran Garcia, Jeselu, Olmo. Ct.: De La Fuente

ITALIA (4-3-3): Donnarumma; Acerbi, Bonucci, Toloi, Di Lorenzo; Barella, Jorginho, Frattesi; Spinazzola, Immobile, Zaniolo. A disposizione: Meret, Vicario, Dimarco, Darmian, Verratti, Retegui, Pellegrini, Chiesa, Cristante, Gnonto, Raspadori, Buongiorno. Ct.: Mancini

Le dichiarazioni di Mancini alla vigilia

“Abbiamo disputato le qualificazioni alla Nations League con tanti nuovi giocatori, giovani e con altri che sono qui, stiamo cambiando e dovremo arrivare agli Europei cambiando ancora un pò di cose. La Spagna ha dominato per tanti anni e quest’anno ha palesato un pò di difficoltà, ma la qualità e la mole di giocatori, che noi non abbiamo, è alta, per questo è sempre difficile affrontarli. Da dopo l’Europeo, così come Chiesa e altri giocatori, ha avuto tantissimi problemi fisici: questi giocatori ci sono mancati. Adesso sta bene, è qui e siamo felici che ci sia. E’ un ragazzo molto importante per noi, sia come calciatore che come uomo. Giocheranno sia lui che Regetui, abbiamo due partite in tre giorni”.

Le parole di Bonucci alla vigilia

“Metteremo in campo le cose che abbiamo provato per giocarci la finale. E’ una coppa, e alzarla e portarla a casa è sempre un piacere. Mi aspetto che la Spagna faccia molto possesso palla. Da parte nostra, dovremo avere molto possesso, non commettere errori quando abbiamo la palla ed essere cinici quando avremo le nostre occasioni. Veniamo da un risultato contro l’Inghilterra che non ci è piaciuto. Il fatto che 15 giocatori sui 23 convocati erano all’Europeo? Ovvio che più siamo di quel gruppo più possiamo intenderci a meraviglia e aiutare il mister a portare forze fresche e talenti nuovi. C’è voglia di rimettere quei mattoncini che ci hanno aiutato a vincere l’Europeo”.

Le parole di Frattesi in conferenza stampa

“Contro gli iberici dovrà essere un’Italia attenta, compatta e capace di ripartire. Ci sarà da soffrire, ma siamo una squadra forte e dobbiamo dimostrarlo”. Davide Frattesi ha le idee ben chiare e delinea punto per punto quali dovranno essere le caratteristiche azzurre per centrare la finale nel torneo. Le attenzioni poi si focalizzano sul suo reparto, il centrocampo: “Dovremo essere particolarmente concentrati sulle loro imbucate. Da sempre la Spagna ha un centrocampo di grande livello… Anche il nostro però è un gran bel reparto, forse il più completo che abbiamo”.

La presentazione del match

QUI SPAGNA – De La Fuente potrebbe affidarsi al modulo 4-2-3-1 con Unai Simon in porta e una difesa a quattro formata al centro da Le Normand e Laporte e da Carvajal e Alba sulle fasce. In mediana Rodri e Zubimendi. Unica punta Morata supportata dai trequartisti Gavi, Asensio e Olmo.

QUI ITALIA – Mancherò Ciro Immobile: gli accertamenti clinici a cui si è sottoposto l’attaccante della Lazio non hanno dato l’esito sperato e così, pur apprezzando la disponibilità del calciatore, Mancini ha deciso di lasciarlo tornare al club di appartenenza per proseguire le cure del caso. Probabile conferma del modulo 3-5-2, che ha portato benefici, con un’Inghilterra che ha trovato pochi spazi riuscendo ad impensierire solo in un paio di occasioni. Pertanto, avremo Donnarumma in porta e una difesa a tre formata da Toloi, Bonucci e Acerbi.. Regista Jorginho, affiancato da Barella e Cristante mentre sulle corsie esterne agiranno Di Lorenzo e Dimarco. Davanti Scamacca e Raspadori.

Le probabili formazioni di Spagna – Italia

SPAGNA (4-2-3-1): Unai Simón; Carvajal, Le Normand, Laporte, Alba; Rodri, Zubimendi; Gavi, Asensio, Olmo; Morata. Ct.: De La Fuente

ITALIA (4-3-3): Donnarumma; Di Lorenzo, Acerbi, Bastoni, Dimarco; Barella, Jorginho, Verratti; Chiesa, Retegui, Pellegrini. Ct.: Mancini

