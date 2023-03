Malta – Italia: cronaca diretta live e risultato in tempo reale

La partita Malta – Italia del 26 marzo 2023 in diretta: presentazione, formazioni e cronaca con tabellino del match valevole per la seconda giornata delle qualificazioni agli Europei del 2024, calcio d’inizio alle 20.45

MALTA – Domenica 26 marzo 2023, Stadio National Ta’Qali di Malta, l’Italia affronterà Malta per la seconda le qualificazioni agli Europei del 2024; calcio di inizio alle ore 20.45.

Dopo la sconfitta contro l’Inghilterra di giovedì scorso, la Nazionale di Mancini deve subito rimboccarsi le maniche per riprendere il cammino verso la fase finale della competizione continentale. A Napoli gli Azzurri hanno deluso nei primi 45’, sono andata sotto di due gol, ma ancora una volta ha dimostrato di avere carattere, giocando una buona ripresa in cui hanno schiacciato l’Inghilterra nella propria metà campo. A Malta dovranno ripartire proprio da quanto di buono hanno fatto vedere nel secondo tempo. Nelle ultime cinque sfide disputate la l’Italia ha ottenuto due sconfitte e tre vittorie: é finalista della Final Fours di UEFA Nations League. Malta invece, ha perso tre volte, vinto una e pareggiato una; nella prima giornata di qualificazioni ha ceduto il passo alla Macedonia del Nord (2-1 il risultato finale). le due Nazionali sono state inserite nel Gruppo A, del quale fanno parte anche Inghilterra e Macedonia del Nord, che sono in testa alla classifica provvisoria con 3 punti, e Ucraina, che non é ancora scesa in campo e debutterà contro gli inglesi. L’ultimo confronto tra Malta e Italia risale al 3 settembre 2015 quando gli azzurri si imposero per 1-0 con gol di Pellé. Ospiti dati largamente favoriti con segno “2” quotato mediamente 1.10.

Cronaca con commento in tempo reale e tabellino

RISULTATO IN DIRETTA: MALTA - ITALIA Domenica 26 marzo dalle ore 19.45 le formazioni ufficiali, dalle 20.45 la cronaca con commento della partita.

Le parole del CT Mancini dopo Italia – Inghilterra

“Sapevamo fosse una gara difficile. Abbiamo preso due gol su episodi di calcio d’angolo. Nel primo tempo non abbiamo fatto bene, poi nel secondo abbiamo dominato e avremmo meritato almeno il pareggio. Nella ripresa abbiamo portato pressione in maniera migliore, ho visto una grande nazionale e questo ci fa ben sperare. Dispiace per la sconfitta, ma la strada è ancora molto lunga. Il percorso è iniziato in salita, ma speriamo possa finire in discesa”.

I convocati del’Italia

Portieri: Marco Carnesecchi (Cremonese), Gianluigi Donnarumma (Paris Saint Germain), Wladimiro Falcone (Lecce), Alex Meret (Napoli);

Difensori: Francesco Acerbi (Inter), Leonardo Bonucci (Juventus), Alessandro Buongiorno (Torino), Matteo Darmian (Inter), Giovanni Di Lorenzo (Napoli), Emerson Palmieri (West Ham), Alessio Romagnoli (Lazio), Giorgio Scalvini (Atalanta), Leonardo Spinazzola (Roma), Rafael Toloi (Atalanta);

Centrocampisti: Nicolò Barella (Inter), Bryan Cristante (Roma), Davide Frattesi (Sassuolo), Jorginho (Arsenal), Lorenzo Pellegrini (Roma), Matteo Pessina (Monza), Sandro Tonali (Milan), Marco Verratti (Paris Saint Germain);

Attaccanti: Domenico Berardi (Sassuolo), Wilfried Gnonto (Leeds), Vincenzo Grifo (Friburgo), Simone Pafundi (Udinese), Matteo Politano (Napoli), Mateo Retegui (Club Atletico Tigre), Gianluca Scamacca (West Ham).

L’arbitro

A dirigere il match sarà il bulgaro Georgi Kabakov, coadiuvato dagli assistenti connazionali Martin Margaritov e Diyan Valkov e dal Quarto uomo Nikola Popov.

La presentazione del match

MALTA – Per Malta probabile modulo 3-4-3 con Bonelli tra i pali e una difesa a tre formata da Apap, Borg e Attard. In mezzo al campo Guillaumier e Kristensen mentre Brown e Camenzuli dovrebbero agire sulle corsie esterne. Tridente offensivo composto da Teuma, Satariano e Mbong.

QUI ITALIA – Mancini dovrebbe apportare modifiche alla formazione scesa in campo contro l’Inghilterra e affidarsi al modulo 4-3-3 con Donnarumma in porta e una difesa a quattro formata al centro da Toli e Romagnoli e sulle fasce da Di Lorenzo e Emerson. A centrocampo Tonali, Jorginho e Verratti. Attacco affidato a Retegui, affiancato da Politano e Pellegrini.

Le probabili formazioni di Italia – Inghilterra

MALTA (3-4-3): Bonello; Apap, Borg, Attard; Brown, Guillaumier, Kristensen, Camenzuli; Teuma, Satariano, Mbong. Ct. Marcolini

ITALIA (4-3-3): Donnarumma; Di Lorenzo, Toloi, Romagnoli, Emerson; Tonali, Jorginho, Verratti; Politano, Retegui, Pellegrini. Ct. Mancini

Dove vederla in TV e in streaming

L’incontro verrà trasmesso in diretta e in esclusiva su Rai Uno e in streaming su RaiPlay.