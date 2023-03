La partita Italia – Inghilterra del 23 marzo 2023 in diretta: sotto nel primo tempo dei gol di Rice e Kane prova a riaprirla nella ripresa con il primo con la maglia azzurra di Retegui

NAPOLI – Giovedì 23 marzo 2023, alle ore 20.45, allo Stadio “Diego Armando Maradona” di Napoli, l’Italia affronterà l’Inghilterra per il match valido per le qualificazioni agli Europei del 2024; calcio di inizio alle ore 20.45.

Sarà il primo impegno degli Azzurri dopo la scomparsa di Gianluca Vialli. Prima dell’incontro sarà osservato un minuto si silenzio in memoria del Campione, arresosi a una lunga malattia lo scorso 6 gennaio dopo che nel mese di dicembre aveva sospeso i suoi impegni da Capo Delegazione. La Nazionale torna a Napoli a quasi dieci anni di distanza dall’incontro delle qualificazioni al Mondiale 2014 con l’Armenia, disputato il 15 ottobre 2013 e terminato 2-2 con i gol di Alessandro Florenzi e Mario Balotelli. Per l’Italia sarà la ventiseiesima gara nel capoluogo campano, dove ha raccolto tredici successi, otto pareggi e quattro sconfitte. Sono trenta i precedenti tra le due rappresentative, con un bilancio di undici successi degli Azzurri, altrettanti pareggi e otto affermazioni inglesi. L’Italia troverà infatti l’Inghilterra, che rievoca la finale degli ultimi Europei e che è anche l’ultima avversaria battuta in casa lo scorso settembre, quando Raspadori decise con un gran gol la sfida di Nations League. Ecco come le due rappresentative si presentano all’appuntamento. Italia e Inghilterra sono inserite nel gruppo C delle Qualificazioni a Euro 2024, insieme a Malta, Macedonia e Ucraina. Nelle ultime cinque sfide disputate la Nazionale di Mancini ha ottenuto due sconfitte (in amichevole contro Germania e Austria) e tre vittorie (contro Inghilterra, Ungheria e Albania) e ha conquistato la Final Fours di UEFA Nations League. L’Inghilterra di Southgate é reduce dai Mondiali del Qatar, dove é stata eliminata dalla Francia ai quarti di finale; aveva chiuso in vetta il proprio raggruppamento, mettendosi alle spalle Iran, Stati Uniti e Galles e agli ottavi di finale aveva battuto agevolmente il Senegal per 3-0.

Cronaca con commento in tempo reale e tabellino

RISULTATO FINALE: ITALIA-INGHILTERRA 1-2 SECONDO TEMPO 45' 5' La partita termina qui: Italia battuta 2-1 dall'Inghilterra. Grazie per averci seguito, alla prossima! 45' Ci saranno cinque minuti di recupero. 41' Ultimi minuti di gioco, recupero escluso, prima del triplice fischio finale. I ragazzi di Mancini inseguono disperatamente il pareggio. 40' Entrano James e Gallagher, escono Saka e Bellingham. 37' Entra Trippier, esce Foden. 34' Secondo cartellino giallo per Shaw: espulso. Inghilterra in dieci uomini. 32' Ammonito Shaw. 27' Ammonito Walker. 25' Ammonito Grealish. 24' Entrano Gnonto e Tonali, escono Pellegrini e Jorginho. Entra Foden, esce Grealish. 18' Entrano Politano e Cristante, escono Berardi e Barella. 17' Ammonito Jorginho. 12' Ammonito Maguire per fallo su Barella. 11' Si riapre la partita! Ottimamente servito da Pellegrini segna Retegui, che al debutto in nazionale dimostra tutte le sue qualità in fase offensiva! 6' Assist di Verratti per Pellegrini che ci prova con il sinistro, ma senza inquadrare lo specchio della porta. 1' Inizia la seconda frazione. Nessuna sostituzione. PRIMO TEMPO 45' 3' Sul pesante passivo di 2-0 si va al riposo, a più tardi per la ripresa! 45' Ci saranno tre minuti di recupero. 43' Dal dischetto va lo stesso Kane ed è goal! L'Inghilterra raddoppia! 42' Tocco di Di Lorenzo con il braccio nel tentativo di contrastare Kane: rigore per gli inglesi. 40' Ultimi cinque minuti, recupero escluso, prima che l'arbitro mandi tutti negli spogliatoi per l'intervallo. 39' Assist di Toloi per Retegui, che con il piatto cerca il secondo palo ma il risultato è un nulla di fatto. 32' Destro di Phillips dal limite che fa la barba al palo. 29' Ammonito Rice ammonito per perdita di tempo. 20' il risultato non cambia, 0-1 15' giunti al quarto d'ora, siamo sul vantaggio di misura per l'Inghilterra 13' goal dell'Inghilterra sugli sviluppi di un corner! Implacabile il destro di Rice! 8' ci prova Saka con il destro, ma senza impensierire Donnarumma. 5' primi cinque minuti ancora a reti inviolate 2' Marco Verrratti esordisce come capitano della nazionale. 1' dopo l'inno cantato da Gigi D'Alessio e Clementino si può partire. Via al match! Un saluto da Napoli ai lettori di Calciomagazine, questa sera al via l'avventura dell'Italia verso l'Europeo 2024. Dalle ore 21 il primo incontro della fase qualificazione contro l'Inghilterra che seguiremo con la nostra consueta cronaca in diretta. TABELLINO ITALIA (4-3-3): Donnarumma; Di Lorenzo, Toloi, Acerbi, Spinazzola; Barella (18' st Cristante), Jorginho (24' st Tonali), Verratti; Berardi (18' st Politano), Retegui, Pellegrini (24' st Gnonto). A disp.: Falcone, Meret, Darmian, Gnonto, Scamacca, Pessina, Emerson, Scalvini, Cristante, Politano, Tonali, Romagnoli. CT: Roberto Mancini. INGHILTERRA (4-3-3): Pickford; Walker, Stones, Maguire, Shaw; Philips, Rice, Bellingham (40' st Gallagher); Saka (40' st James), Kane, Grealish (24' st Foden, 37' st Trippier). A disp.: Ramsdale, Forster, Trippier, Hendeson, Dier, Chilwell, James, Guéhi, Gallagher, Foden, Maddison, Toney. CT: Gareth Southgate. Reti: 13' pt Rice, 43' pt Kane, 11' st Retegui Ammonizioni: Rice, Maguire, Jorginho, Grealish, Walker, Shaw Espulsi: Shaw Recupero: 3' pt, 5' st

Formazioni ufficiali

ITALIA (4-3-3): Donnarumma; Di Lorenzo, Toloi, Acerbi, Spinazzola; Barella, Jorginho, Verratti; Berardi, Retegui, Pellegrini. A disposizione: Falcone, Meret, Darmian, Gnonto, Scamacca, Pessina, Emerson, Scalvini, Cristante, Politano, Tonali, Romagnoli. CT: Roberto Mancini.

INGHILTERRA (4-3-3): Pickford; Walker, Stones, Maguire, Shaw; Philips, Rice, Bellingham; Saka, Kane, Grealish. A disposizione: Ramsdale, Forster, Trippier, Hendeson, Dier, Chilwell, James, Guéhi, Gallagher, Foden, Maddison, Toney. CT: Gareth Southgate.

Le dichiarazioni di Mancini alla vigilia

“L’Inghilterra è una delle migliori squadre al mondo, ha dei giocatori straordinari. Sarà una gara molto difficile per entrambe le squadre, noi cercheremo di fare la nostra partita. Proveremo ad attaccare, ad essere offensivi. L’eredità di Gianluca Vialli é un’eredità preziosa, che non dobbiamo disperdere. Abbiamo giocato con un modulo diverso nelle gare di Nations League (3-5-2, ndr), si potrebbe anche cambiare. Ma nel 4-3-3 ci sentiamo a nostro agio, soprattutto per giocare una partita molto propositiva. (Retegui, ndr) é un centravanti classico, vedo che molti lo paragonano a Denis, a me ricorda Batistuta quando arrivò in Italia. Chiaramente è un ragazzo giovane e ha bisogno di tempo, ma non credo che ci metterà molto ad ambientarsi. Quando è venuta a Napoli la Nazionale è sempre stata aiutata dal pubblico, ci sosterrà anche domani. Siamo passati da una grande emozione come la vittorie nell’Europeo a una grande delusione come la mancata qualificazione al Mondiale. Ma in tutto questo ci siamo qualificati due volte alle Finals di Nations League. Ora ripartiamo, vogliamo qualificarci, vincere la Nations League e poi giocarci l’Europeo al meglio da campioni in carica”.

Voglio portare un po’ del Napoli in questa Nazionale”

“Mi auguro che ci sia la stessa partecipazione che c’è quando gioca il Napoli, conosco la passione che trasmette quella gente, so come ci possono aiutare in termini di spinta. Giocare con l’Italia al Maradona sarà speciale. (Nel Napoli, ndr) Oltre al gioco che esprimiamo ci divertiamo in campo. Era così anche con la Nazionale dell’Europeo, poi qualche risultato ci ha fatto perdere la spensieratezza. Dobbiamo ritrovare questo, giocare insieme e con entusiasmo. Voglio portare un po’ del Napoli in questa Nazionale. Il gruppo è un po’ cambiato (rispetto a quando, nel 2019 ha esordito contro l’Inghilterra), ma abbiamo giocatori di grande qualità, con una mentalità importante. L’Inghilterra è una grande squadra, l’ultima volta a San Siro abbiamo vinto giocando un’ottima partita. Dovremo dare tutti il massimo”.

I convocati del’Italia

Portieri: Marco Carnesecchi (Cremonese), Gianluigi Donnarumma (Paris Saint Germain), Wladimiro Falcone (Lecce), Alex Meret (Napoli);

Difensori: Francesco Acerbi (Inter), Leonardo Bonucci (Juventus), Alessandro Buongiorno (Torino), Matteo Darmian (Inter), Giovanni Di Lorenzo (Napoli), Emerson Palmieri (West Ham), Alessio Romagnoli (Lazio), Giorgio Scalvini (Atalanta), Leonardo Spinazzola (Roma), Rafael Toloi (Atalanta);

Centrocampisti: Nicolò Barella (Inter), Bryan Cristante (Roma), Davide Frattesi (Sassuolo), Jorginho (Arsenal), Lorenzo Pellegrini (Roma), Matteo Pessina (Monza), Sandro Tonali (Milan), Marco Verratti (Paris Saint Germain);

Attaccanti: Domenico Berardi (Sassuolo), Wilfried Gnonto (Leeds), Vincenzo Grifo (Friburgo), Simone Pafundi (Udinese), Matteo Politano (Napoli), Mateo Retegui (Club Atletico Tigre), Gianluca Scamacca (West Ham).

L’arbitro

A dirigere il match sarà il tedesco Christian Dingert, coadiuvato dagli assistenti connazionali Christian Gittelmann e Mark Borsch; quarto uomo Sven Jablonski.

La presentazione del match

QUI ITALIA – Mancini dovrebbe affidarsi al modulo 3-4-3 con Donnarumma in porta e una difesa a tre composta da Darmian, Bonucci e Acerbi. In mezzo al campo Barella e Verratti mentre Di Lorenzo e Spinazzola dovrebbero agire sulle corsie esterne.. Tridente offensivo composto da Berardi, Scamacca e Grifo.

QUI INGHILTERRA – Southgate dovrebbe rispondere col modulo 4-2-3-1 con Pickford tra i pali e una difesa a quattro formata al centro da Stones e Maguire e sulle fasce da James e Shaw. In mediana Bellinghan e Rice. Unica punta Kane, supportata dai trequartisti Saka, Rashford e Grealish.

Le probabili formazioni di Italia – Inghilterra

ITALIA (3-4-3): Donnarumma; Darmian, Bonucci, Acerbi; Di Lorenzo, Barella, Verratti, Spinazzola; Berardi, Scamacca, Grifo. CT: Roberto Mancini.

INGHILTERRA (4-2-3-1): Pickford; James, Stones, Maguire, Shaw; Bellingham, Rice; Saka, Rashford, Grealish; Kane. CT: Gareth Southgate.

Biglietti

I biglietti saranno disponibili presso i punti vendita Vivaticket e sui siti figc.vivaticket.it e vivaticket.com ai seguenti prezzi:

Tribuna Posillipo: € 60; (Over 65: € 50; Vivo Azzurro Membership Card: € 45)

Tribuna Nisida: € 45; (Over 65: € 40; Vivo Azzurro Membership Card: € 30)

Tribuna Family: Adulto € 25, Under 18 € 18

Distinti Superiori: € 40

(Over 65: € 35; Under 12: € 5; Vivo Azzurro Membership Card: € 25)

Distinti Inferiori: € 30; (Over 65: € 25; Under 12: € 5; Vivo Azzurro Membership Card: € 20)

Curve: € 14

Corporate Hospitality: € 160

Dove vederla in TV e in streaming

L’incontro verrà trasmesso in diretta e in esclusiva su Rai Uno e in streaming su RaiPlay.