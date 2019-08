Crotone – Arezzo 4-3, il tabellino

CROTONE (3-5-2): Cordaz; Golemic, Spolli (25′st Gigliotti), Bellodi; Rutten (11′st Mustacchio), Zanellato, Barberis, Benali, Molina; Messias (24′st Zak), Simy. A disp.: Festa; Cuomo, Crociata, Itrak, Gomelt, Kargbo, Evan’s, Panza, Nanni.

All.: Stroppa.

AREZZO (4-3-3): Pissardo; Borghini, Luciani, Baldan, Masetti; Foglia, Basit, Belloni (38′st Mesina); Zini (15′st Volpicelli), Cheddira, Rolando (7′st Caso). A disp.: Daga; Mosti, Buglio, Maestrelli, Bruschi, Burzigotti, Sussi, Raja, Tassi.

All.: Di Donato.

Reti: 1′pt Barberis (C), 7′pt Simy (C), 10′pt Borghini (A), 17′pt Belloni rig. (A), 23′pt Zini (A), 33′pt Golemic (C), 30′st Zak (C).

Ammoniti: Bellodi(C), Rutten(C), Rolando(A), Benali(C), Luciani(A), Volpicelli(A).

Espulsi: –

Arbitro: Pezzuto

Stadio: Ezio Scida, Crotone