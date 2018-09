RISULTATO FINALE 2-2

2' TEMPO

è finita! pareggio in extremis del Crotone, 2-2 il risulato finale!

51' BUDIMIR!!! PAREGGIO DAL DISCHETTO PER IL CROTONE!!! portiere spiazzato con rasoterra alla destra di Alfonso che si è tuffato in anticipo

50' RIGORE PER IL CROTONE!! uscita scellerata di Alfonso che tocca la palla con un pugno ma travolge Budimir!

49' cross dal fondo di Martella, difesa attenta in anticipo con Cistana che poi riesce a giocare il pallone invece di limitarsi a spazzare il pallone

48' il giocatore bresciano zoppica un pò per il campo e il Crotone prova un'ultima percussione

47' contropiede del Brescia concluso da Morosini che spara alto un diagonale in area e finisce a terra (si è fatto male calciando)

45' angolo per gli ospiti che provano a giocare con il cronometro

44' ben 6 i minuti di recupero

44' gioco fermo con Bisoli che ha i crampi

43' sponda di Budimir dal fondo in area per Faraoni che fallisce la conclusione da buona posizione

42' pressing alto di Simy per poco non mette in difficoltà la difesa nel disimpegno e dall'altra parte palla d'oro in area per Spalek da posizione leggermente defilata conclude a lato divorandosi un gol!

40' giallo a Faraoni che scalcia Dall'Oglio, nervoso il centrocampista

40' murata una conclusione di Spalek dal limite al termina di un'azione di rimessa mal orchestrata

38' sugli sviluppi palla toccata da Simy che diventa un assist per Budimir, conclusione al volo e palla alta da buona posizione!

37' sinistro deviato di Martella e palla che termina in corner

36' nuova punizione conquistata dalla squadra di Stroppa con Budimir da una posizione analoga qualche minuto fa

34' punizione affidata a Firenze dai 30 metri, palla sul secondo palo con Budimir e Simy che si ostacolano un pò. Rimessa per Alfonso

32' in campo Simy per Nalini

31' verticalizzazione di Tonali per il movimento in area di Morosini che prova da conclusione molto defilata e palla sull'esterno della rete

30' Sabelli lascia il campo infortunato per Cistana

30' in campo Rohden per Stoian

29' problemi per Sabelli, probabilmente il ginocchi. Gioco fermo e Gastaldello avvisa della necessità del cambio

28' giallo a Spalek per aver calciato verso la porta un pallone dopo il fischio del direttore di gioco

26' DALL'OGLIO!!! TORNA IN VANTAGGIO IL BRESCIA! dalla punizione errata di Stoian parte il contropiede ospite e nuovo errore in area di Faraoni nello spazzar palla che fa pervenire la stessa sui piedi di Tonali. Cross morbido per le testa del compagno liberisissimo sul palo opposto di testa

25' sulla battuta Stoian che invece di tentare una conclusione tenta un improbabile schema finendo per perder palla

24' ostruzione su Budimir che guadagna una buona punizione da posizione centrale

22' subito un affondo del neo entrato quasi dal fondo, la difesa ben appostata allontana

21' in campo Spalek per Martinelli la mossa di Corini

18' cross dal fondo di Martella ma tra le braccia di Alfonso e dall'altra parte insicurezza di Sampirisi che per poco non favorisce in area Morosini ma Cordaz è attento in uscita

16' in campo Morosini per Donnarumma

13' palla gol clamorosa fallita da Bisoli! Su lancio dalla destra il giocatore è stato molto bravo a controllare con il sinistro ma a tu per tu con il portiere sul primo palo sempre con lo stesso piede conclude seppur di poco a lato!

12' BUDIMIR! PAREGGIO DEL CROTONE!!! cross dal fondo molto preciso di Firenze dalla destra sul palo opposto trova il compagno che supera di testa il marcatore e palla che si infila alla destra di Alfonso

10' in campo Faraoni per Molina

7' cross dal fondo di Nalini, sponda di Budimir per l'accorrente Stoian che prova a colpo sicuro ma Romagnoli è nuovamente decisivo a far da scudo a pochi passi dalla porta!

7' cross di Dall'Oglio un pò morbido, prova a incornare a centroarea Donnarumma. Movimento bello da vedere ma il giocatore è impreciso

5' sugli sviluppi Donnarumma non riesce a impattare bene in area e palla alta

4' angolo per gli ospiti, senza fretta la manovra della squadra ospite

2' cross tagliato dalla destra di Nalini per Budimir che anticipa il movimento e non arriva sulla traiettoria. Palla sul fondo

si riparte! è il Brescia a giocare il primo pallon della ripresa

le squadre fanno il loro rientro in campo

1' TEMPO

47' si chiude il primo tempo con il vantaggio del Brescia per 1-0, decide un rigore di Donnarumma. A risentirci fra qualche istante per il seguire il secondo tempo

47' grande occasione con il sinistro per Torregrossa, conclusione appena dentro l'area che esce di poco a lato!

46' anticipo di Gastaldello di testa su Budimir in occasione di un traversone dalla destra. Angolo Crotone però non sfruttato, rinvio per Alfonso

44' 2 minuti di recupero

42' nuovo corner per la squadra di casa su deviazione di Tonali quindi prima Alfonso respinge con i pugni poi palla che arriva sotto porta sui piedi di Budimir che a un metro dal portiere calcia debolmente!

41' sulla di fatto sul tentativo di corner, riparte Firenze

40' lo stesso giocatore si fa soffiar palla al limite ma Benali ci mette un piede alzando la conclusione di Donnarumma

39' fallo in attacco di Stoian che rischia un pò il giallo per il suo intervento deciso

37' spunto a destra di Firenze che supera in velocità Martinelli, fallo e giallo per il bresciano

36' dall'altra parte Martella bravo a fare la diagonale in area e pericolo scampato

35' sugli sviluppi assist di Martelle per il colpo di testa sul primo palo di Budimir, decisivo Alfonso a dirgli di no! nuovo corner

34' ribattuta una conclusione di Stoian da fuori quindi Crotone che ottiene un corner

31' il gioco riprende e Nalini torna in campo dopo essere stato assistito dallo staff medico

29' gioco fermo con Nalini a terra dopo uno contro di gioco con Sabelli e colpo involontario al volto. Nell'occasione molto bravo in chiusura Romagnoli su Budimir che tentava la conclusione sotto porta

28' assist delizioso di Sabelli per Bisoli che ha il tempo per calciare ma il suo diagonale termina di poco a lato!

27' chiusura in area regolare su Nalini, qualche mugugno dagli spalti. Alla moviola l'intervento di Tonali in area su Nalini è parso quantomeno dubbio

24' numero di Nalini in area da posizione molto defilata su due avversari la crossa per Budimir che sfrutta un'indecisione dei centrali per concludere da due passi. Ottimo il riflesso di Alfonso a deviare in angolo!

23' cross lungo dalla destra di Molina per Stoian coraggioso nel provare a incrociare sul secondo palo ma impatta male sul pallone

21' crosso di Curcio in area troppo lungo per tutti e riparte Benali ma Nalini sono si intende nello scambio con Budimir, palla in fallo laterale

19' tiro cross dalla sinistra di Curcio deviato e in area Bisoli viene chiuso al momento della conclusione sotto porta!

17' lancio lungo con la difesa molto alta e Cordaz esce di testa sulla propria trequarti ad anticipare gli avversari

15' bella conclusione sul primo palo di Stoian sulla punizione e attento Alfonso di pugni a respingere quindi Nalini sfortunato perchè la sfera gli sbatte addosso

14' pestone su Stoian ma solo punizione per il lui, graziato Dall'Oglio. Punizione che lo stesso giocatore proverà a battere

13' fischiato fallo in attacco a Budimir che è andato a saltare con il gomito un pò largo su Gastaldello

12' 4-3-2 per il Crotone che dovrà dimostrare catattere con l'uomo in meno

11' dal dischetto Donnarumma, parte la rincorsa RETE! VANTAGGIO BRESCIA! Conclusione molto precisa dell'attaccante alla destra del portiere che aveva intuito l'angolo ma palla piuttosto angolata

9' RIGORE PER IL BRESCIA E ROSSO PER GOLEMIC! contropiede in campo aperto di Torregrossa che in area rallenta il passo per prepararsi alla conclusione e viene travolto dal difensore punito come fallo da ultimo uomo

9' fallo di Tonali su Stoian, quindi un cross di Martella viene intercettato

7' cross di Sabelli quasi dal fondo ma fuori dalla portata di Donnarumma, prova invano a ripartire Firenze

5' intervento energico di Bisoli su Nalini in ritardo e arbitro che lo ammonisce solo verbalmente. Punizione sulla trequarti d'attacco conquistata. Palla dentro di Stoian fuori misura, palla sul fondo

4' punizione conquistata da Torregrossa sulla trequarti. Bravo l'attaccante a superare in velocità Golemic

3' fischiato un tocco con la mano a Donnarumma e punizione a centrocampo per la squadra di casa

2' il giocatore viene medicato dallo staff entrato sul terreno di gioco. L'arbitro non è intervenuto e gioco che riprende dopo una breve sosta

1' dopo qualche istante subito un intervento dubbio al limite dell'area di Gastaldello su Nalini. Il giocatore aveve scambiato in velocità con Budimir ed è rimasto a terra dopo lo scontro

partiti! calcio d'avvio battuto dal Crotone

Le squadre fanno il loro ingresso sul terreno di gioco.

Un saluto a tutti gli amici di Calciomagazine e della Serie B, benvenuti alla diretta di Crotone - Brescia che apre la 6° giornata di campionato.