Crotone – Juve Stabia: diretta live e risultato in tempo reale

La partita Crotone – Juve Stabia di sabato 1 ottobre 2022 in diretta: formazioni e tabellino in tempo reale. Dove vedere in tv e streaming la gara valida per la sesta giornata del campionato di Serie C Girone C 2022-2023

CROTONE – Sabato 1 ottobre 2022 allo stadio Ezio Scida andrà in scena Crotone – Juve Stabia, gara valida per la sesta giornata del campionato di Serie C Girone C 2022-2023: calcio di inizio alle 17:30. Da una parte, la squadra di Franco Lerda reduce dal primo pareggio stagionale rimediato sul campo del Potenza (1-1) dopo aver sprecato diverse occasioni e palle gol importanti nell’arco di tutta la gara. Dall’altro lato, la formazione di Leonardo Colucci che viene da due risultati utili consecutivi frutto di due vittorie (2-0 con il Monopoli e 0-1 con il Monterosi Tuscia) e un pareggio 0-0 con la Viterbese. Solo vittorie e un pari in sei gare per i rossoblù che oggi vanno a caccia della quinta vittoria di questo campionato per continuare a restare in vetta assieme ad un Catanzaro affamato di punti. I gialloblù invece, cercano il quarto risultato positivo e al momento sono al quarto posto in classifica con 10 punti frutto di tre vittorie, un pareggio e una sconfitta. Gli ultimi precedenti in Calabria tra le due compagini risalgono al campionato cadetto con una vittoria e solamente tre pareggi.

Tabellino in diretta

[AGGIORNA LA DIRETTA]

CROTONE: Awua T., Bove D., Branduani P. (Portiere), Calapai L., Chirico C., Cuomo G., Giron M., Gomez G., Petriccione J., Tribuzzi A., Vitale M.. A disposizione:



JUVE STABIA: Altobelli D., Barosi D. (Portiere), Bentivegna A., Caldore M., Gerbo A., Maggioni T., Maselli S., Mignanelli D., Pandolfi L., Scaccabarozzi J., Tonucci D.. A disposizione:



Reti:

Formazioni ufficiali

CROTONE (4-3-3): Branduani; Calapai, Bove, Cuomo, Giron; Awua, Petriccione, Vitale; Chiricò, Gomez, Tribuzzi. A disposizione: Dini, Gattuso, Golemic, Giannotti, Bernardotto, Mogos, Papini, Rojas, Carraro, Crialese, Kargbo, Pannitteri, Tumminello. Allenatore: Lerda.

JUVE STABIA (4-3-3): Barosi; Maggioni, Tonucci, Caldore, Mignanelli; Scaccabarozzi, Gerbo, Altobelli; Bentivegna, Pandolfi, Maselli. A disposizione: Russo, Maresca, Carbone, Dell’Orfanello, Zigoni, Ricci, Cinaglia, Berardocco, Guarracino, Della Pietra, Silipo, D’Agostino, Picardi, Peluso. Allenatore: Colucci.

I convocati del Crotone

Portieri: Branduani, Dini, Gattuso.

Difensori: Bove, Calapai, Crialese, Cuomo, Giron, Golemic, Mogos, Papini.

Centrocampisti: Awua, Carraro, Giannotti, Petriccione, Rojas, Tribuzzi, Vitale.

Attaccanti: Bernardotto, Chiricò, Gomez, Kargbo, Panico, Pannitteri, Tumminello

I convocati della Juve Stabia

Portieri: Barosi, Maresca, Russo.

Difensori: Caldore, Cinaglia, Dell’Orfanello, Maggioni, Mignanelli, Peluso, Picardi, Tonucci, Vimercati.

Centrocampisti: Altobelli, Berardocco, Carbone, Gerbo, Maselli, Ricci, Scaccabarozzi.

Attaccanti: Bentivegna, D’Agostino, Della Pietra, Guarracino, Pandolfi, Silipo, Zigoni.

Presentazione del match

QUI CROTONE – Tra i pali spazio a Branduani con Giron, Cuomo, Bove e Calapai nel quartetto difensivo. A centrocampo Vitale, Tribuzzi, Petriccione e Awua mentre in avanti la coppia d’attacco composto da Gomez e Chiricò.

QUI JUVE STABIA – Tra i pali Barosi mentre davanti a lui spazio a Maggioni, Cinaglia, Caldore e Mignanelli. In mezzo al campo Gerbo, Berardocco e Altobelli mentre in avanti il tridente offensivo composto da Silipo, Pandolfi e Ricci.

Le probabili formazioni di Crotone-Juve Stabia

CROTONE (4-4-2): Branduani; Giron, Cuomo, Bove, Calapai; Vitale, Tribuzzi, Petriccione, Awua; Gomez, Chirico. Allenatore: Lerda

JUVE STABIA (4-3-3): Barosi, Maggioni, Cinaglia, Caldore, Mignanelli; Gerbo, Berardocco, Altobelli; Silipo, Pandolfi, Ricci. Allenatore: Colucci

Dove vedere la partita in tv e streaming

L’incontro verrà trasmesso in diretta streaming su Eleven Sports: potrà essere seguita previa sottoscrizione di un abbonamento, mensile o stagionale a seconda del pacchetto scelto, che consente la visione di tutte le partite del campionato di Serie C.