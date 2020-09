Crotone-Milan formazioni ufficiali: chi scende in campo allo Scida

Le formazioni ufficiali di Crotone-Milan del 27 settembre 2020: incontro valido per la seconda giornata del campionato di Serie A, calcio d’inizio alle 18

CROTONE – Alle ore 18 allo Scida in campo Crotone e Milan per la seconda giornata di campionato. Da una parte ci sono i rossoblù che vogliono fare bene all’esordio casalingo anche alla luce del pesante 4-1 nella prima giornata. Dall’altra i rossoneri con i successi in campionato ed Europa ma senza Ibrahimovic. Dalle 17 scopriremo le scelte dei due allenatori con Stroppa orientato a inserire Simy e Messias di punta e con Pioli che dovrebbe dare spazio sia a Tonali che Diaz dal primo minuto. In avanti Rebic candidato a essere l’unica punta.

Ricordiamo che il Milan è imbattuto nei quattro precedenti contro il Crotone in Serie A, con tre successi e un pareggio. Vantano anche un bottino di tredici partite di Serie A contro squadre neopromosse (8V, 5N). L’ultima sconfitta è datata aprile 2018 contro il Benevento.

Il tecnico Pioli ha sottolineato nella conferenza stampa come Kessie è l’unico della rosa che può ricoprire il ruolo di difensore centrale: “Ho parlato con Franck, mi ha dato disponibilità”. Non ha nascosto le due emozioni Stroppa nell’affrontare i rossoneri: “L’ho già affrontato da calciatore, sono ricordi particolari che mi portano addirittura all’infanzia, sono cresciuto li, è strano perchè è rimasto qualcosa di speciale. Tutto quello che sono diventato lo devo a quei colori”.

Direzione del match affidata all’arbitro Luca Pairetto della sezione di Nichelino (TO). Sarà coadiuvato dagli assistenti Galetto e Zingarelli. Al quarto uomo ci sarà Ayroldi, al VAR Mariani e Costanzo.

CROTONE – MILAN IN DIRETTA

Crotone – Milan, le formazioni

CROTONE (3-5-2): Cordaz; Magallán, Marrone, Golemic; Pedro Pereira, Eduardo, Cigarini, Zanellato, Molina; Simy, J. Messias. Allenatore: Stroppa [disponibili dalle ore 17]

MILAN (4-2-3-1): G. Donnarumma; Calabria, Kjaer, Gabbia, T. Hernandez; Kessié, Tonali; Brahim Diaz, Calhanoglu, Saelemaekers; Rebic. Allenatore: Pioli [disponibili dalle ore 17]