Diretta Crotone-Team Altamura di Sabato 10 gennaio 2026: decide Peschetola al 77’. Rossoblù pericolosi con Gomez (traversa), ma Alastra salva i pugliesi

CROTONE – Allo stadio Ezio Scida il Crotone incassa una sconfitta pesante, cedendo 1-0 al Team Altamura nella seconda giornata del girone di ritorno. A decidere il match è il gol di Lorenzo Peschetola al 32’ della ripresa, su assist di Curcio. I rossoblù colpiscono una traversa con Gomez e spingono nel finale, ma non riescono a raddrizzare la gara.

Tabellino

CROTONE: Merelli D., Cocetta N. (dal 19′ st Andreoni C.), Di Pasquale D., Cargnelutti R., Groppelli F. (dal 39′ st Calvano S.), Gallo A. (dal 39′ st Bruno K.), Vinicius, Zunno M., Gomez G., Maggio M. (dal 27′ st Energe A.), Perlingieri M. (dal 19′ st Marazzotti F.). A disposizione: Andreoni C., Bruno K., Calvano S., Energe A., Guerra W., Leo D., Marazzotti F., Pio Martino A., Piovanello E., Sala A., Stronati R., Vrenna M.

ALTAMURA: Alastra F., Zazza M., Silletti E., Poli F. (dal 1′ st Fasanelli G.), Mogentale T., Nazzaro M., Crimi M. (dal 14′ st Grande M.), Grande M., Lepore F., Curcio A., Rosafio M.. A disposizione: Dimola R., Doumbia C. B., Falasca M., Fraccalvieri M., Mbaye I., Ortisi P., Peschetola L., Spina A., Suazo D., Viola A.

Reti: al 32′ st Peschetola L. (Altamura) .

Ammonizioni: al 17′ st Di Pasquale D. (Crotone) al 26′ pt Doumbia C. B. (Altamura), al 22′ st Zazza M. (Altamura), al 23′ st Lepore F. (Altamura).

L’arbitro

L’arbitro della partita sarà Alessandro Colelli della sezione di Ostia Lido. Sarà coadiuvato da Giuseppe Daghetta proveniente da Lecco e Daniele Antonicelli appartenente alla sezione di Milano, in qualità di guardalinee. Il ruolo di Quarto Ufficiale sarà svolto da Enrico Gemelli della sezione di Messina. Al VAR ci sarà Giovanni Celestino proveniente da Reggio Calabria. La squadra arbitrale dovrà garantire equilibrio e coerenza, gestendo la partita oculatamente e sapendo interpretare nel migliore dei modi i momenti salienti della gara.

La presentazione del match

Sabato 10 gennaio 2026, lo Stadio Ezio Scida ospiterà la partita Crotone-Team Altamura, sfida valida per la ventunesima giornata del Girone C di Serie C. Il fischio di inizio è previsto per le ore 17.30.

Nel match tra Crotone e Team Altamura, la formazione di casa parte con i favori del pronostico. Ad indicarlo è la posizione in classifica dalle due squadre: il Crotone, infatti, è al settimo posto grazie a 8 vittorie, 4 pareggi e 8 sconfitte, segno di un buon cammino. Il Team Altamura, invece, si ritrova al quindicesimo posto, dopo 4 vittorie, 8 pareggi e 8 sconfitte, mostrando un discreto ruolino di marcia. Alla luce di questi risultati, la classifica e il rendimento stagionale indicano il Crotone come favorito, ma il Team Altamura può creare difficoltà e rendere la sfida più equilibrata del previsto.

Sulla base dei dati statistici, possiamo notare che il Crotone ha un record di 27 gol segnati e 19 subiti, con una differenza reti di 8. Allo stesso tempo, il Team Altamura, con 17 gol segnati e 29 subiti, ha una differenza in gol di -12. L’analisi complessiva conferma quindi l’esistenza di una significativa differenza tra le due squadre dal punto di vista qualitativo. La differenza reti conferma un divario qualitativo tra le due squadre, rafforzando i favori del pronostico per la squadra di casa.

La maggior parte dei bookmakers danno i padroni di casa come favoriti. Ciò è dimostrato dal 1.46 per la vittoria del Crotone, il che significa che i bookmaker ritengono che il successo dei padroni di casa sarà molto probabile. Il pareggio è quotato a 4.15, il che significa che è possibile che la partita possa finire in pareggio, ma non è realistico aspettarselo. La quota che, invece, ipotizza una vittoria del Team Altamura è di 6.00, il che suggerisce che le ricevitorie credono che gli ospiti hanno poche possibilità di vincere in trasferta.

COME ARRIVA IL CROTONE – Il tecnico Longo dovrebbe affidarsi al il 4-2-3-1 In porta andrà Merelli, con Cocetta, Cargnelutti, Di Pasquale, Guerra in difesa. In mediana giocheranno Vinicius e Gallo, mentre sulla trequarti agiranno Zunno, Perligieri, Piovanello con il compito di servire il trerminale offensivo. Tale modulo è pensato per garantire equilibrio tra copertura difensiva con una doppia diga a centrocampo che assicura protezione alla retroguardia e permette ai tre giocatori sulla trequarti di supportare l’unica punta.

COME ARRIVA IL TEAM ALTAMURA – Il tecnico Mangia dovrebbe schierare la propria squadra con il 3-5-2, con Viola tra i pali; difesa composta da Zazza, Poli, Silletti; folto centrocampo composto da Mogentale, Doumbia, Dipinto, Grande, Peschetola, con Simone e Florio terminale offensivo. Tale modulo è pensato per garantire equilibrio tattico, con difesa solida, controllo del centrocampo e due punte sempre pronte a ripartire in contropiede.

Le probabili formazioni

CROTONE (4-2-3-1): Merelli; Cocetta, Cargnelutti, Di Pasquale, Guerra; Vinicius, Gallo; Zunno, Perligieri, Piovanello; Gomez. Allenatore: Longo.

TEAM ALTAMURA (3-5-2): Viola; Zazza, Poli, Silletti; Mogentale, Doumbia, Dipinto, Grande, Peschetola; Simone, Florio. Allenatore: Mangia.

Dove vedere la partita in TV e streaming

Sarà possibile seguire l’incontro tra Crotone e Team Altamura in televisione su Sky Sport Mix, Sky Sport (canale 253) e Now, oppure potrete rimanere aggiornati sul risultato e sui fatti salienti seguendo la nostra diretta.