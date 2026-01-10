Ravenna-Forlì 0-0: diretta live e risultato finale | Serie C

Diretta Ravenna-Forlì di Sabato 10 gennaio 2026: formazioni ufficiali e tabellino. Dove vedere in tv e streaming la partita di Serie C – Girone B

RAVENNA- Sabato 10 gennaio alle ore 17:30, allo stadio “Bruno Benelli” di Ravenna andrà in scena il derby romagnolo Ravenna-Forlì, valido per la ventunesima giornata del Girone B di Serie C 2025-2026.

Il Ravenna si presenta alla sfida occupando la seconda posizione in classifica. La squadra giallorossa ha raccolto 13 vittorie, 2 pareggi e 4 sconfitte, mettendo a segno 32 gol e subendone 19, per un totale di 41 punti. Tra le mura amiche il rendimento resta di altissimo livello: in 9 gare casalinghe sono arrivate 7 vittorie, 1 pareggio e 1 sconfitta.

Nell’ultimo turno, però, la squadra di Marchionni è inciampato in trasferta contro il Campobasso, uscendo sconfitto 1-2.Il Forlì arriva alla partita da dodicesimo in classifica, frutto di 7 vittorie, 3 pareggi e 9 sconfitte. I biancorossi hanno realizzato 25 gol e ne hanno subiti 29, per un totale di 24 punti. Lontano dal Morgagni il rendimento è altalenante: in 9 trasferte il Forlì ha ottenuto 3 vittorie e 6 sconfitte. Anche il Forlì arriva da una sconfitta: nell’ultimo match è stato battuto 1-2 dall’Arezzo.La gara sarà diretta da Gabriele Sacchi di Macerata, assistito da Luca Marucci di Rossano e Leonardo Mallimaci Reggio Calabria. Quarto ufficiale Andrea Zoppi di Firenze.Operatore FVS: Francesco Tagliaferri di Faenza.

Tabellino in tempo reale

[AGGIORNA LA DIRETTA DI RAVENNA-FORLI]

RAVENNA: Anacoura J., Donati G. (dal 21' st Scaringi M.), Solini M., Esposito A., Corsinelli F. (dal 21' st Da Pozzo L.), Tenkorang J. (dal 35' st Spini C.), Rossetti M., Di Marco T. (dal 35' st Falbo L.), Rrapaj P., Viola N., Luciani P.. A disposizione: Bianconi A., Borra D., Calandrini G., Castellacci M., Da Pozzo L., Falbo L., Italeng J., Lonardi L., Mandorlini M., Scaringi M., Seritienghi L., Spini C., Stagni T., Zakaria K.



FORLì: Veliaj G., Manetti G. (dal 20' st Mandrelli N.), Elia M., Saporetti L., Cavallini G. (dal 45'+3 st Palomba L.), De Risio C., Menarini F., Franzolini A. (dal 42' st Giovannini A.), Macri D., Petrelli E., Coveri V. (dal 1' st Farinelli N.). A disposizione: Berti N., Calvani S., Farinelli N., Giovannini A., Graziani G., Greco G., Mandrelli N., Martelli L., Palomba L., Ripani D., Scorza C., Selvini A., Spinelli A.



Reti:



Ammonizioni: al 18' st Esposito A. (Ravenna) al 23' pt Saporetti L. (Forlì), al 40' st Mandrelli N. (Forlì).

Anacoura J., Donati G. (dal 21' st Scaringi M.), Solini M., Esposito A., Corsinelli F. (dal 21' st Da Pozzo L.), Tenkorang J. (dal 35' st Spini C.), Rossetti M., Di Marco T. (dal 35' st Falbo L.), Rrapaj P., Viola N., Luciani P..Bianconi A., Borra D., Calandrini G., Castellacci M., Da Pozzo L., Falbo L., Italeng J., Lonardi L., Mandorlini M., Scaringi M., Seritienghi L., Spini C., Stagni T., Zakaria K.Veliaj G., Manetti G. (dal 20' st Mandrelli N.), Elia M., Saporetti L., Cavallini G. (dal 45'+3 st Palomba L.), De Risio C., Menarini F., Franzolini A. (dal 42' st Giovannini A.), Macri D., Petrelli E., Coveri V. (dal 1' st Farinelli N.).Berti N., Calvani S., Farinelli N., Giovannini A., Graziani G., Greco G., Mandrelli N., Martelli L., Palomba L., Ripani D., Scorza C., Selvini A., Spinelli A.al 18' st Esposito A. (Ravenna) al 23' pt Saporetti L. (Forlì), al 40' st Mandrelli N. (Forlì).

Convocati Forlì

Calvani, Vakaj, Martelli, Mandrelli, Menarini, Saporetti, Franzolini, Ripani, Petrelli, Selvini, Macrì, Farinelli, Greco. Spinelli, Berti, Scorza, de Risio, Cavallini, Elia, Giovannini, Palomba, manetti, Graziano, Coveri

Presentazione del match

COME ARRIVA IL RAVENNA – Il Ravenna dovrebbe scendere in campo con il consueto 3-5-2. Tra i pali ci sarà Anacoura, protetto dal terzetto difensivo formato da Solini, Esposito e Scaringi. Sulle corsie esterne agiranno Donati e Falbo, mentre in mezzo al campo il tecnico Marchionni si affiderà ai Di Marco, Tenkorang e Lonardi. In attacco spazio alla coppia composta da Spini e Luciani.

COME ARRIVA IL RAVENNA – Il Forlì, invece, dovrebbe rispondere con un 4-3-3. In porta confermato Martelli, con una linea difensiva composta da Manetti, Elia, Saporetti e Cavallini. A centrocampo il trio formato da De Risio, Menarini e Franzolini. Nel tridente offensivo, l’allenatore Miramari punterà su Macrì, Petrelli e Coveri.

Probabili formazioni di Ravenna-Forlì

RAVENNA (3-5-2): Anacoura; Solini, Esposito, Scaringi; Donati, Di Marco, Tenkorang, Lonardi, Falbo; Spini, Luciani. Allenatore: Marchionni.

FORLI (4-3-3): Martelli; Manetti, Elia, Saporetti, Cavallini; De Risio, Menarini, Franzolini; Macrì, Petrelli, Coveri. Allenatore: Miramari.

Dove vedere la partita in TV e streaming

L’incontro sarà trasmesso in diretta su Sky Sport Max e Sky Sport (canale 251 satellite), con streaming su SkyGo e NOW.