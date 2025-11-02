Crotone-Trapani 1-2: Grandolfo firma la beffa nel recupero

Diretta di Crotone-Trapani di Domenica 2 novembre 2025: nel primo tempo botta e risposta tra Gomez e Fischnaller, al 7′ di recupero decisivo Grandolfo

CROTONE – La sfida dello Scida si accende sin dalle prime battute, con il Crotone che mostra subito vivacità offensiva. Dopo un gol annullato a Gomez per fuorigioco, è proprio l’attaccante argentino a sbloccare il match al 17’: Zunno lo serve con precisione e Gomez insacca da pochi passi, facendo esplodere lo stadio. La gioia, però, dura pochissimo. Il Trapani reagisce immediatamente e al 19’ trova il pari con Fishnaller, che finalizza una manovra corale con un destro angolato che non lascia scampo a Merelli. Il Crotone prova a riorganizzarsi, ma la manovra è imprecisa e poco fluida. Le imbucate centrali di Sandri e Vinicius non trovano sbocchi, mentre la corsia di Maggio resta la più battuta, senza però produrre occasioni nitide.

Nella ripresa, il copione non cambia: i padroni di casa mantengono il possesso, ma il Trapani si difende con ordine e riparte con pericolosità. Longo prova a dare una scossa inserendo Piovanello, che si rende subito protagonista con un’azione personale e una caduta in area che scatena le proteste. Il VAR conferma la decisione dell’arbitro: niente rigore. Poco dopo, il Crotone rischia grosso su una ripartenza trapanese finalizzata da Canotto, ma il gol viene annullato per fuorigioco, anche questo confermato al monitor. Nel finale, i rossoblù si riversano in avanti con generosità ma senza lucidità. E al 52’, arriva la beffa: Grandolfo svetta su tutti e di testa firma il sorpasso siciliano. Lo Scida si svuota prima del fischio finale, mentre il presidente Vrenna conferma la fiducia a Longo. Ma il terzo ko consecutivo apre ufficialmente lo stato di crisi.

Tabellino

CROTONE: Merelli D., Andreoni C. (dal 5′ pt Berra F.), Cargnelutti R., Di Pasquale D., Guerra W., Vinicius, Sandri M. (dal 39′ st Calvano S.), Maggio M., Zunno M. (dal 40′ st Gallo A.), Gomez G., Murano J. (dal 10′ st Piovanello E.). A disposizione: Berra F., Bruno K., Calvano S., Cocetta N., Gallo A., Groppelli F., Leo D., Marazzotti F., Pio Martino A., Piovanello E., Ricci F., Sala A., Stronati R., Vrenna M. TRAPANI: Giliberti E., Ciotti P. (dal 31′ st Marcolini D.), Negro S., Stramaccioni D., Giron M., Carriero G. (dal 14′ st Kirwan N.), Di Noia G., Celeghin E., Grandolfo F., Vazquez F. (dal 13′ st Canotto L.), Fischnaller M. (dal 31′ st La Sorsa C.). A disposizione: Canotto L., Ciuferri F., Kirwan N., La Sorsa C., Marcolini D., Moie K., Motoc A., Palmieri R., Pirrello R., Podrini F., Salamone S., Salines E., Ujkaj E. Reti: al 17′ pt Gomez G. (Crotone) , al 18′ pt Fischnaller M. (Trapani) , al 45’+7 st Grandolfo F. (Trapani) . Ammonizioni: al 7′ st Ciotti P. (Trapani), al 45′ st Celeghin E. (Trapani).

Le formazioni ufficiali di Crotone-Trapani

CROTONE: 1 Merelli, 5 Cargnelutti, 6 Di Pasquale, 7 Vinicius, 9 Gomez (c), 11 Murano, 21 Sandri, 25 Guerra, 27 Maggio, 28 Andreoni, 96 Zunno. A disposizione: 12 Martino (GK), 61 Sala (GK), 2 Leo, 8 Stronati, 16 Gallo, 18 Piovanello, 19 Marazzotti, 20 Berra, 23 Groppelli, 32 Calvano, 72 Cocetta, 77 Vrenna, 80 Bruno. Allenatore: Longo

TRAPANI: 12 Galeotti, 3 Giron, 5 Stramaccioni, 8 Celeghin, 9 Vazquez, 20 Carriero, 21 Fischnaller, 34 Negro, 39 Grandolfo, 47 Di Noia, 99 Ciotti.A disposizione: 1 Ujkaj (GK), 22 Salamone (GK), 7 Moie, 10 Canotto, 11 Ciuferri, 13 Salines, 17 La Sorsa, 23 Motoc, 26 Kirwan, 27 Podrini, 31 Pirrello, 37 Palmieri, 74 Marcolini. Allenatore: Aronica

Le parole di Emilio Longo

“Mi aspetto una gara aperta, contro un avversario che verrà a giocarci addosso. Il Trapani pressa alto, cerca di toglierti la prima costruzione e di rubarti il tempo delle giocate. Dovremo essere bravi a leggere le situazioni e a sfruttare gli spazi che inevitabilmente si creeranno. Non basta giocare bene a tratti, serve qualità e attenzione fino all’ultimo metro. È lì che si decidono le partite, nelle scelte e nella lucidità con cui si arriva alla conclusione. Stiamo cercando la formula giusta. Abbiamo provato soluzioni diverse, perché il calendario è fitto e c’è bisogno di freschezza. Ma più dei moduli contano i principi, la compattezza e l’intensità”.

Le parole di Salvatore Aronica

“Abbiamo recuperato fisicamente dalla gara di Coppa Italia. Sotto l’aspetto psicologico c’è rabbia, volevamo passare il turno ma bisogna ripartire. Dobbiamo essere abili a chiudere le partite. Ci aspettiamo un risultato positivo da una gara molto complicata. Affrontiamo una squadra ambiziosa che ha delle grandi individualità. Abbiamo voglia ed energia per rivendicare l’uscita dalla coppa Italia. Il Crotone è una squadra costruita per fare molto bene e qualificarsi ai playoff. Ci siamo focalizzati sui loro punti deboli. Ciò che è rimasta è la nostra ambizione. Per dare continuità dobbiamo continuare con la voglia di arrivare in alto”.

Presentazione del match

Domenica 2 novembre 2025 allo stadio Ezio Scida andrà in scena Crotone-Trapani, gara valevole per la dodicesima giornata del Girone C di Serie C 2025-2026: calcio d’inizio fissato per le ore 14:30. Uno scontro tra due compagini sul campo separate in classifica da soli due punti se non fosse per il -8 inflitto al club granata. Da una parte, la formazione guidata da Emilio Longo reduce dal passaggio agli ottavi di finale di Coppa Italia Serie C dopo aver eliminato il Foggia e da due sconfitte consecutive romediate di misura in campionato senza segnare (1-0) dopo altrettante vittorie.

Dall’altro lato, invece, gli uomini di Salvatore Aronica che vengono dalla delusione dell’eliminazione nella Coppa di categoria per mano del Sorrento e dal terzo successo casalingo in stagione ottenuto ai danni dell’Audace Cerignola (2-1). I pitagorici, che davanti al proprio pubblico hanno alternato sin qui una vittoria a una sconfitta, vanno a caccia di riscatto dopo gli ultimi passi falsi e puntano a ritrovarsi regalando una grande soddisfazione contro una delle compagini più attrezzate del raggruppamento meridionale.

I granata, invece, che lontano dalle mura amiche hanno portato a casa soltanto un colpo esterno negli ultimi due mesi, cercano continuità per continuare la propria scalata della classifica verso le zone nobili. Un successo per parte negli scontri diretti della passata stagione: 0-3 a Trapani per il Crotone e 1-2 dei granata in Calabria. A dirigere l’incontro sarà l’arbitro Domenico Castellone della sezione di Napoli coadiuvato dagli assistenti Davide Fedele di Lecce e Angelo Tomasi di Lecce. Quarto Ufficiale: Andrea Palmieri di Brindisi. Operatore al Football Video Support: Davide Gigliotti di Lamezia Terme.

QUI CROTONE – Tra i pali Merelli, al centro della difesa Di Pasquale e Berra con Andreoni e Guerra ai lati. Sulla mediana agiranno Sandri e Vinicius con Zunno, Piovanello e Maggio alle spalle di Gomez.

QUI TRAPANI – A protezione di Galeotti ci saranno Stramaccioni, Salines e Pirrello. Sulle corsie esterne agiranno Giron e Kirwan con Celeghin e Di Noia in mezzo al campo. Davanti spazio a Canotto e Fischnaller alle spalle di Grandolfo.

Le probabili formazioni di Crotone-Trapani

CROTONE (4-2-3-1): Merelli; Andreoni, Di Pasquale, Berra, Guerra; Vinicius, Sandri; Zunno, Piovanello, Maggio; Gomez. Allenatore: Emilio Longo.

TRAPANI (3-4-2-1): Galeotti; Stramaccioni, Salines, Pirrello; Giron, Celeghin, Di Noia, Kirwan; Canotto, Fischnaller; Grandolfo. Allenatore: Salvatore Aronica.

Dove vedere la partita in TV e streaming

Crotone-Trapani, gara valida per la dodicesima giornata del Girone C di Serie C, sarà visibile in diretta e in esclusiva su Sky Sport al canale 253. Calciomagazine.net vi terrà compagnia con una diretta della gara a partire dall’inizio dell’evento; un’ora prima troverete sul sito le formazioni ufficiali.