Premier League, Crystal Palace – Arsenal: risultato in tempo reale, tabellino

Crystal Palace – Arsenal, risultato e tabellino

CRYSTAL PALACE: Ayew J., Cahill G., Guaita, Kelly M., Kouyate C., McArthur J., McCarthy J., Tosun C. (dal 23' st Meyer M.), Riedewald J., Tomkins J., Zaha W.. A disposizione: Dann S., Hennessey W., Kirby N., Pierrick B., Tosun C., Wickham C., Woods S., Benteke C., Camarasa V., Milivojevic L., Sakho M., Schlupp J., Townsend A., Ward J., van Aanholt P., Hodgson R.

ARSENAL: Aubameyang P., Kolasinac S., Nelson R. (dal ' pt Lacazette A.), Leno B., Luiz D., Maitland-Niles A., Martinelli (dal 25' st Ozil M.), Pepe N., Sokratis, Guendouzi M. (dal 1' st Torreira L.), Xhaka G.. A disposizione: Guendouzi M., Holding R., Martinelli, Martinez E., Nelson R., Saka B., Willock J., Bellerin H., Chambers C., Tierney K., Arteta M.





Reti: al 9' st Ayew J. (Crystal Palace) al 12' pt Aubameyang P. (Arsenal).



Ammonizioni: al 26' st McCarthy J. (Crystal Palace), al 40' st Tomkins J. (Crystal Palace) al 44' pt Pepe N. (Arsenal), al 6' st Maitland-Niles A. (Arsenal), al 45' st Lacazette A. (Arsenal).



Espulsioni: al 22' st Aubameyang P. (Arsenal).