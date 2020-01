Serie A, Cagliari – Milan: le formazioni ufficiali. Confermati gli attacchi

Le formazioni ufficiali di Cagliari – Milan: match valido per la diciannovesima giornata del campionato di Serie A, calcio d’inizio alle ore 15

CAGLIARI – Tutto pronto al Sardegna Arena di Cagliari per l’incontro tra Cagliari – Milan, partita valevole per la diciannovesima giornata del campionato di Serie A 2019/2020. Per i padroni di casa modulo 4-3-1-2 con Simeone e Joao Pedro in attacco, per gli ospiti modulo classico 4-4-2 con la coppia d’attacco Ibrahimovic e Leao. A dirigere il match del Sardegna Arena sarà il signor Abisso della sezione di Palermo.

Le formazioni ufficiali di Cagliari – Milan

CAGLIARI (4-3-1-2): Olsen; Faragò, Pisacane, Klavan, Pellegrini; Nandez, Cigarini, Rog; Nainggolan; Simeone, Joao Pedro. A disposizione: Rafael, Cerri, Birsa, Oliva, Ionita, Lykogiannis, Castro, Ladinetti, Walukiewicz. Allenatore: Maran

MILAN (4-4-2): Donnarumma; Calabria, Musacchio, Romangoli, Theo Hernandez; Castillejo, Kessié, Bennacer, Calhanoglu; Leao, Ibrahimovic. A disposizione: Reina, A. Donnarumma, Bonaventura, Suso, Piatek, Conti, Rebic, Krunic, Paqueta, Gabbia, Brescianini. Allenatore: Pioli