Danimarca – Belgio: cronaca diretta live, risultato in tempo reale

La partita Danimarca – Belgio del 17 giugno 2021 in diretta: presentazione, formazioni e cronaca con commento in tempo reale, dove vedere il match valido per la seconda giornata del Gruppo B di Euro 2020

COPENAGHEN – Giovedì 17 giugno alle ore 18 andrà in scena Danimarca – Belgio, incontro valido per la seconda giornata del Gruppo B di Euro 2020. Da una parte c’è la Nazionale di Hjulmand che viene dalla sconfitta contro la Finlandia ed in classifica occupa l’ultima posizione, insieme alla Russia, con 0 punti. Dall’altra parte troviamo la Nazionale di Martinez che è reduce dal comodo successo contro la Russia ed in classifica occupa la prima posizione, insieme alla Finlandia, con 3 punti. Sono 15 i precedenti tra le due squadre con entrambe che hanno vinto sei volte mentre sono tre i pareggi con 27 reti segnate dalla Nazionale fiamminga e 25 gol segnati dalla Nazionale scandinava. Danimarca e Belgio si sono affrontate anche in Nations League con il doppio successo della Nazionale di Martinez. Le due squadre si sono affrontate sette volte a Copenaghen, dove entrambe hanno ottenuto tre vittorie. Il bilancio della Danimarca a Copenaghen è di 139 vittorie, 60 pareggi e 71 sconfitte. Al Parken Stadium è invece ‘ di 61 vittorie, 25 pareggi e 19 sconfitte. I danesi hanno perso due delle 12 partite giocate qui conquistando 6 vittorie e 4 pareggi.

La cronaca con commento minuto per minuto

DANIMARCA-BELGIO IN DIRETTA Giovedì 17 giugno alle ore 17 le formazioni ufficiali, dalle ore 18 la cronaca con commento in diretta della partita.

La presentazione del match

QUI DANIMARCA – Hjulmand dovrebbe mandare in campo la sua squadra col 4-3-3 con Schmeichel in porta, pacchetto difensivo composto da Wass e Maehle sulle corsie esterne mentre nel mezzo spazio a Kjaer e Christensen. A centrocampo Jensen in cabina di regia con Hojbjerg e Delaney mezze ali mentre in attacco tridente offensivo composto da Poulsen, Braithwaite e Wind.

QUI BELGIO – Martinez dovrebbe mandare in campo la sua squadra col 3-4-2-1 con Courtois tra i pali, pacchetto difensivo composto da Alderweireld, Denayer e Vertonghen. A centrocampo Tielemans e Dendoncker in cabina di regia con Meunier e Thorgan Hazard sulle corsie esterne mentre davanti spazio a Carrasco ed uno tra Mertens ed Hazard alle spalle di Lukaku.

Le probabili formazioni di Danimarca – Belgio

DANIMARCA (4-3-3): Schmeichel; Wass, Kjaer, Christensen, Maehle; Hojbjerg, Jensen, Delaney; Poulsen, Braithwaite, Wind. Allenatore: Hjulmand BELGIO (3-4-2-1): Courtois; Alderweireld, Denayer, Vertonghen; Meunier, Tielemans, Dendoncker, T. Hazard; Mertens, Carrasco; Lukaku. Allenatore: Martinez

Dove vederla in TV e in streaming

L’incontro Danimarca – Belgio, valido per la seconda giornata del Gruppo B di Euro 2020, verrà trasmesso in diretta ed in esclusiva su Sky Sport Uno, Sky Sport Football e sul canale numero 251 del satellite. La sfida sarà trasmessa anche in streaming. Oltre alla diretta tv su Sky, sarà possibile seguire il match attraverso pc e dispositivi mobili su Sky Go e Now TV.