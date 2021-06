Euro 2020, Danimarca – Belgio: le formazioni ufficiali

Le formazioni ufficiali di Danimarca – Belgio del 17 giugno 2021: incontro valevole per la 2° giornata del girone B di Euro 2020

COPENAGHEN – Tutto pronto per l’inizio di Danimarca – Belgio, incontro valido per la seconda giornata del Gruppo B di Euro 2020. Si comincerà alle ore 17 con la comunicazione delle

CRONACA CON COMMENTO IN TEMPO REALE

Hjulmand dovrebbe mandare in campo la sua squadra col 4-3-3 con Schmeichel in porta, pacchetto difensivo composto da Wass e Maehle sulle corsie esterne mentre nel mezzo spazio a Kjaer e Christensen. A centrocampo Jensen in cabina di regia con Hojbjerg e Delaney mezze ali mentre in attacco tridente offensivo composto da Poulsen, Braithwaite e Wind. Martinez dovrebbe mandare in campo la sua squadra col 3-4-2-1 con Courtois tra i pali, pacchetto difensivo composto da Alderweireld, Denayer e Vertonghen. A centrocampo Tielemans e Dendoncker in cabina di regia con Meunier e Thorgan Hazard sulle corsie esterne mentre davanti spazio a Carrasco e Mertens alle spalle di Lukaku.

Le probabili formazioni di Danimarca – Belgio