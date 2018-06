Russia 2018, Danimarca-Francia: le formazioni ufficiali del match

Le formazioni ufficiali di Danimarca-Francia, incontro valido per la terza ed ultima giornata del Gruppo C.

MOSCA – Tra poco scenderanno in campo Danimarca e Francia nel match valido per la terza ed ultima giornata del Gruppo C. Per quanto concerne il capitolo formazioni 4-2-3-1 per entrambe le squadre: nella Danimarca spazio a Jorgensen, Eriksen e Sisto a supporto di Cornelius mentre nella Francia Dembelè, Griezmann e Lemar a supporto di Giroud.

Le formazioni ufficiali del match

DANIMARCA (4-2-3-1): Schmeichel; Larsen, Kjaer, Christensen, Dalsgaard; Delaney, Braithwaite; Jorgensen, Eriksen, Sisto; Cornelius. Allenatore: Hareide

FRANCIA (4-2-3-1): Mandanda; Sidibe Varane, Kimpembe, L. Hernandez; Kantè, N’Zonzi, Dembelè, Griezmann, Lemar, Giroud. Allenatore: Deschamps