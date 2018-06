Pronostici del 27 giugno: Gironi E e F dei Mondiali in evidenza

I suggerimenti per le scommesse sulle partite di mercoledì 27 giugno 2018. Bolletta dedicata ai gironi E e F dei Mondiali di Russia e ai campionati islandese e lituano

Anche per la giornata di mercoledì 27 giugno i pronostici riguardano i Mondiali di Russia 2018. I risultati di questi incontri ci diranno le prossime squadre qualificate per gli ottavi di finale. Ricordiamo che per ogni girone passano le migliori due classificate. Si giocano le gare valide per i gironi D e E. Siamo andati ad analizzare nel dettaglio le quattro partite del giorno unitamente a due incontri relativi ai campionati islandese e lituano.

Corea del Sud-Germania 1 (ore 16)

Sfida valida per il Gruppo F, decisiva per il prosieguo nella competizione delle due Nazionali. La Corea del Sud, nonostante le sconfitte contro Messico e Svezia, non è ancora matematicamente eliminata. La Germania, che ha tre punti in classifica, frutto della vittoria contro la Svezia, ha bisogno di un successo per staccare il pass per gli ottavi.

Messico-Svezia gol (ore 16)

Match valido per la terza giornata del Gruppo F. Sfida decisiva per il prosieguo della competizione. Il Messico ha sei punti in classifica ma non ha in tasca la certezza matematica della qualificazione agli ottavi di finale. Gli svedesi sono a quota tre punti, frutto della vittoria contro la Corea del Sud, e sperano ancora di proseguire il loro cammino nel torneo.

Serbia-Brasile gol (ore 20)

Mondiale di Russia 2018, Girone E. I serbi, dopo la sconfitta subita in rimonta dalla Svizzera, sono secondi seconda nella classifica del girone. La Nazionale verde-oro è in testa. Ma per entrambe le squadre la qualificazione è ancora in discussione perchè la Svizzera incombe e tutto dipenderà dai risultati di questo ultimo turno..

Svizzera-Costa Rica 1 (ore 20)

Sfida decisiva per il prosieguo degli elvetici nella competizione. Dopo il pari contro il Brasile e il successo contro la Serbia, la squadra di Pektovic ha ancora possibilità di strappare il pass per gli ottavi di finale. La Costa Rica, invece, è già eliminata dalla competizione.

Kopavagur-Fram 1 (ore 21.15)

Gara valida per la nona giornata della seconda dividione islandese. Il Kopavagur proviene dalla vittoria ottenuta in trasferta sul campo del Njardvik e in classifica è secondo con 18 punti. Sette lunghezze in meno per il Fram, sesto e reduce dalla sconfitta rimediata in casa dal Reykjavik.

Suduva-Zalgiris 1 (ore 19)

Incontro valevole per la diciottesima giornata del massimo campionato lituano. Il Suduva proviene dalla vittoria ottenuta in trasferta sul campo del Trakai ed è la capolista con 42 punti. Quattro lunghezze in meno per lo Zalgiris, secondo e reduce dalla vittoria casalinga contro il Palanga.

Riepilogo della partite: la schedina consigliata per le partite del 27 giugno 2018

Corea del Sud-Germania 1 (1,20)

Messico-Svezia gol (1,83)

Serbia-Brasile gol (2,05)

Svizzera-Costa Rica 1 (1,73)

Kopavagur-Fram 1 (1,75)

Suduva-Zalgiris 1 (1,65)

TOTALE VINCITA INDICATIVA CON UNA GIOCATA DA 10 euro -> 225 euro