Messico – Svezia: pronostico e quote per scommesse

Mondiali 2018, Messico – Svezia: pronostico e quote per le scommesse per la gara in programma mercoledì 27 giugno alle ore 16. Per i quotisti preferenza per i sudamericani



Mercoledì 27 giugno alle ore 16 si gioca Messico – Svezia, match valido per la terza giornata del Gruppo F. Sfida decisiva per il prosieguo della competizione. Il Messico ha sei punti in classifica, frutto delle vittorie contro Germania e Corea del Sud, ma non ha in tasca la certezza matematica della qualificazione agli ottavi di finale. Gli svedesi sono a quota tre punti, frutto della vittoria contro la Corea del Sud, e sperano ancora di proseguire il loro cammino nel torneo.

Mondiali 2018, Messico – Svezia: pronostico e quote scommesse

Preferenza per il Messico. L’1 dei sudamericani è dato da Eurobet e da Sisal a 2,40 e da Sisal a 3,30. Il 2 della Svezia è offerto da Eurobet a 3,15 e da Sisal a 3,10; il pareggio vale 3,30 per tutti.

Le quote Eurobet per la doppia chance sono a 1,38 per l’1/X, a 1,60 per l’X/2 e a 1,36 per l’1/2. Le quote Sisal sono invece 1,38 per l’1/X, a 1,59 per l’X2 e, e a 1,35 per l’1/2.

Non è prevista una goleada. Eurobet offre l’Under 2,5 a 1,65, Sisal a 1,68; l’Over 2,5 è dato da Eurobet a 2,15 e da Sisal a 2,10.

I quotisti si sbilanciano e pensano che non vadano a segno entrambe le squadre: il Gol vale 1,95 per Eurobet e 1,83 per Sisal; il No Gol a 1,80 per Eurobet e 1,88 per Sisal.

Per tutti il risultato più esatto è l’1-0 (a 6,75 per Eurobet e a 7,00 per Sisal), seguito dal 2-1 (a 9,00 per Eurobet; a 9,50 per Sisal) e al 2-0 (a 10,00 per Eurobet; a 10,75 per Sisal). La possibilità che entrambe le squadre segnino nel primo tempo vale 4,85 per Eurobet e 5,00 per Sisal.

Il match si potrà seguire su questo portale con la cronaca diretta a partire dalle ore 15.15 con la comunicazione delle formazioni ufficiali.