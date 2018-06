Serbia – Brasile: pronostico e quote per scommesse

Mondiali 2018, Serbia – Brasile: pronostico e quote per le scommesse per la gara in programma mercoledì 27 giugno alle ore 20. Per i quotisti preferenza per i sudamericani



Mercoledì 27 giugno alle ore 16 si gioca Serbia – Brasile, match valido per la terza giornata del Gruppo E. I serbi, dopo la sconfitta subita in rimonta dalla Svizzera, sono secondi seconda nella classifica del girone. La Nazionale verde-oro è in testa. Ma per entrambe le squadre la qualificazione è ancora in discussione perchè la Svizzera incombe e tutto dipenderà dai risultati di questo ultimo turno.

Mondiali 2018, Serbia – Brasile: pronostico e quote scommesse

Netta preferenza per il Brasile. L’1 della Serbia è dato da Eurobet a 7,20 e da Sisal a 7,00. Il 2 del Brasile è offerto da tutti a 1,50; il pareggio vale 4,25 per Eurobet e 4,50 per Sisal.

Le quote Eurobet per la doppia chance sono a 2,65 per l’1/X, a 1,11 per l’X/2 e a 1,24 per l’1/2. Le quote Sisal sono invece 2,62 per l’1/X, a 1,10 per l’X/2 e, e a 1,23 per l’1/2.

Non è previs una goleada. Eurobet offre l’Under 2,5 a 1,85, Sisal a 1,90; per tutti l’Over 2,5 è dato a 1,90.

I quotisti si sbilanciano e pensano che non vadano a segno entrambe le squadre: il Gol vale 2,05 per Eurobet e 2,09 per Sisal; il No Gol a 1,72 per Eurobet e 1,66 per Sisal.

Per tutti il risultato più esatto è lo 0-1 (a 5,75 per Eurobet e a 5,60 per Sisal), seguito dallo 0-2 (a 6,00 per tutti) e dall’1-1 (a 7,25 per Eurobet; a 7,70 per Sisal). La possibilità che entrambe le squadre segnino nel primo tempo vale 5,00 per Eurobet e 5,60 per Sisal.

Il match si potrà seguire su questo portale con la cronaca diretta a partire dalle ore 19.15 con la comunicazione delle formazioni ufficiali.