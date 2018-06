Danimarca-Francia 0-0, il tabellino del match: vince la noia

Il tabellino di Danimarca-Francia 0-0 il risultato finale, i transalpini chiudono in prima posizione con i danesi secondi.

MOSCA – Nel match valido per la terza ed ultima giornata del Gruppo C Danimarca e Francia non si fanno male pareggiando 0-0. Vince la noia, in quel di Mosca, con la compagine transalpina che chiude in prima posizione con 7 punti mentre i danesi si piazzano al secondo posto con 5. La Francia giocherà contro una tra Nigeria, Islanda e Argentina mentre la Danimarca, con tutta probabilità, affronterà la Croazia.

IL TABELLINO

DANIMARCA (4-3-3): Schmeichel; Larsen, Kjaer, Jorgensen, Dalsgaard; Delaney (92′ Lerager), Christensen, Eriksen; Braithwaite, Sisto (60′ Fischer); Cornelius (75′ Dolberg). Allenatore: Hareide

FRANCIA (4-4-3): Mandanda; Sidibe Varane, Kimpembe, L. Hernandez (50′ Mendy); Lemar Kantè, N’Zonzi, Dembelè (78′ Mbappè), Griezmann (68′ Fekir), Giroud. Allenatore: Deschamps

RETI: //

AMMONITI: Jorgensen (D)

ESPULSI: //

RECUPERO: 2′ nel primo tempo, 3′ nel secondo tempo

STADIO: Luzhniki Stadium