Russia 2018 – Tra Danimarca e Francia vince la noia: 0-0 a Mosca

Nessun gol e pochissime emozioni nel match tra Danimarca e Francia con in transalpini che chiudono al primo posto nel Gruppo C, danesi secondi.

MOSCA – Nel match valido per la terza ed ultima giornata del Gruppo C Danimarca e Francia non si fanno male pareggiando 0-0. Vince la noia, in quel di Mosca, con la compagine transalpina che chiude in prima posizione con 7 punti mentre i danesi si piazzano al secondo posto con 5. La Francia giocherà contro una tra Nigeria, Islanda e Argentina mentre la Danimarca, con tutta probabilità, affronterà la Croazia.

La cronaca minuto per minuto



Tornando alla compagine danese, volerebbe agli ottavi se:

Se vince o pareggia: in caso di successo i danesi conquisterebbero anche la prima posizione

Se perde e l’Australia non vince contro il Perù. Se gli australiani dovessero vincere allora entrerà in scena il discorso della differenza reti.

QUI DANIMARCA – I danesi dovrebbero scendere in campo col 4-2-3-1 con Schmeichel in porta, pacchetto arretrato composto da Larsen e Dalsgaard sulle fasce mentre al centro Kjaer e Christensen. A centrocampo Delaney e Schone in cabina di regia mentre davanti Fischer, Eriksen e Sisto a supporto dell’unica punta Jorgensen.

QUI FRANCIA – I francesi, che non sono ancora certi del primo posto, scenderanno in campo col 4-3-3 con Lloris in porta, pacchetto difensivo formato da Pavard ed Hernandez sulle corsie esterne mentre al centro Varane ed Umtiti. A centrocampo Kante in cabina di regia con Pogba e Matuidi mezze ali mentre in attacco spazio al tridente composto da Griezmann, Giroud e Mbappè.

Dove vederla in TV e in streaming

L’incontro Danimarca – Francia sarà visibile in diretta esclusiva e in chiaro su Italia 1. Sarà inoltre possibile seguire la partita in streaming nel sito ufficiale del canale e sul sito di Sport Mediaset attraverso pc, cellulare e tablet.

Le probabili formazioni

DANIMARCA (4-2-3-1): Schmeichel; Larsen, Kjaer, Christensen, Dalsgaard; Delaney, Schöne; Fischer, Eriksen, Sisto; N. Jorgensen. Allenatore: Hareide

FRANCIA (4-3-3): Lloris; Pavard, Varane, Umtiti, L. Hernandez; Kantè, Pogba, Matuidi; Mbappé, Griezmann, Giroud. Allenatore: Deschamps

STADIO: Luzhniki Stadium