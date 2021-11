La partita Danimarca – Isole Far Øer del 12 novembre 2021 in diretta: presentazione, formazioni e cronaca con tabellino in tempo reale, dove vedere il match valido per la 9a giornata di qualificazioni mondiali

La cronaca con commento minuto per minuto

RISULTATO FINALE: DANIMARCA-ISOLE FAER OER 3-1

SECONDO TEMPO

90′ Finisce qui la nostra diretta con il triplice fischio dell’arbitro. Danimarca – Isole Faer Oer hanno chiuso le loro ostilità sul punteggio di 3 a 1

90′ Rete per Danimarca con Joakim Mæhle che realizza, assist di Andreas Cornelius. Adesso siamo sul risultato di 3 a 1

90′ Klæmint Olsen viene ammonito dall’arbitro

89′ Rete di Klæmint Olsen! Superato il portiere con un tocco di testa, assist di Jákup Andreasen e varia il risultato. Adesso siamo 2 a 1

81′ Fuori dal campo René Joensen per Isole Faer Oer

81′ Dalla panchina si alza Heri Mohr che fa il suo ingresso

80′ Sølvi Vatnhamar abbandona il terreno di gioco

80′ Entra in campo Petur Knudsen per Isole Faer Oer

80′ Fuori Christian Nørgaard, ecco la mossa dell’allenatore

80′ Jens Jønsson in campo, prende il posto del compagno di squadra

76′ Inflessibile l’arbitro estrae il giallo per Christian Nørgaard

67′ Esce dal campo Yussuf Poulsen per Danimarca

67′ Mossa dell’allenatore entra sul terreno di gioco Anders Dreyer

67′ Fuori dal rettangolo di gioco Andreas Skov Olsen per Danimarca

67′ Entra in campo Andreas Cornelius per Danimarca

67′ Finisce qui la partita di Gunnar Vatnhamar che lascia il campo

67′ Tróndur Jensen rimpiazza il compagno di squadra

63′ Rete! Jacob Bruun Larsen! assist di Yussuf Poulsen e risultato che cambia

58′ L’arbitro è irremovibile, giallo per Gunnar Vatnhamar

57′ Fuori Mohamed Daramy, ecco la mossa dell’allenatore

57′ Sostituzione per Danimarca entra in campo Jacob Bruun Larsen

57′ Jesper Lindstrøm abbandona il terreno di gioco

57′ Minuti per Thomas Delaney che fa adesso il suo ingresso sul terreno di gioco

55′ Jóan Edmundsson abbandona il terreno di gioco

55′ Minuti per Klæmint Olsen che fa adesso il suo ingresso sul terreno di gioco

49′ E’ giallo! René Joensen riceve il cartellino dall’arbitro

46′ Squadre in campo per il secondo tempo, siamo pronti, si inizia!

PRIMO TEMPO

45′ Non c’è più tempo, si conclude la prima frazione di gioco tra Danimarca e Isole Faer Oer, all’intervallo siamo sul risultato di 3 a 1. Fra qualche istante saremo pronti con il secondo tempo

18′ Gol per Danimarca con Andreas Skov Olsen che realizza, assist di Yussuf Poulsen. Adesso siamo sul risultato di 1 a 0

1′ Al via il match tra Danimarca e Isole Faer Oer!

Cari amici di Calciomagazine benvenuti alla diretta di Danimarca – Isole Faer Oer

Tabellino

DANIMARCA: Kasper Schmeichel; Andreas Christensen, Jens Stryger Larsen, Joakim Mæhle, Simon Kjær, Jesper Lindstrøm (dal 12′ st Thomas Delaney), Daniel Wass, Christian Nørgaard (dal 35′ st Jens Jønsson), Mohamed Daramy (dal 12′ st Jacob Bruun Larsen), Yussuf Poulsen (dal 22′ st Anders Dreyer), Andreas Skov Olsen (dal 22′ st Andreas Cornelius). A disposizione: Peter Vindahl Jensen, Frederik Rønnow, Andreas Maxsø, Rasmus Kristensen, Jannik Vestergaard, Pione Sisto, Jonas Wind. Allenatore: Kasper Hjulmand.

ISOLE FAER OER: Teitur Gestsson; Gunnar Vatnhamar (dal 22′ st Tróndur Jensen), Sonni Nattestad, Odmar Færø, Viljormur Davidsen, Jákup Andreasen, Sølvi Vatnhamar (dal 35′ st Petur Knudsen), René Joensen (dal 36′ st Heri Mohr), Hallur Hansson, Jóan Edmundsson (dal 10′ st Klæmint Olsen), Hørður Askham. A disposizione: Gunnar Nielsen, Mattias Lamhauge, Bartal Wardum, Bjarni Petersen, Daniel Johansen, Hannes Agnarsson, Heðin Hansen, Jóannes Bjartalíð. Allenatore: Håkan Ericson.

Reti: al 18′ pt Andreas Skov Olsen, al 18′ st Jacob Bruun Larsen, al 44′ st Klæmint Olsen, al 45′ st Joakim Mæhle.

Ammonizioni: al 31′ st Christian Nørgaard (DAN), al 13′ st Gunnar Vatnhamar (ISO), al 4′ st René Joensen (ISO), al 45′ st Klæmint Olsen (ISO).

La presentazione del match

COPENAGHEN – Venerdì 12 novembre 2021, alle ore 20.45, al “Parken” di Copenaghen, si giocherà Danimarca – Isole Far Øer, incontro valido per la nona giornata del Girone F delle qualificazioni ai Mondiali di Qatar 2022. Nell’ultima partita, lo scorso 12 ottobre, i padroni di casa hanno vinto di misura in casa contro l’Austria e ora sono primi in classifica a punteggio pieno, con 27 gol fatti e nessuno subito. Gli ospiti, invece, sono reduci dalla sconfitta casalinga di misura contro la Scozia e sono quinti a quota 4 con un percorso di 1 partita vinta, 1 pareggiata e 6 persa; 4 reti realizzate e 17 incassate. Nell’unico precedenti la Danimarca si é imposta per 1-0. A dirigere il match sarà il romeno Radu Petrescu , coadiuvato dagli assistenti connazionali Mircea Mihail Grigoriu e Alexandru Cerei; quarto uomo un altro romeno, Andrei Antonie . Al VAR Fabio Maresca, AVAR Filippo Meli.

QUI DANIMARCA – Hjulmand dovrebbe mandare in campo la sua squadra col 4-3-3 con Schmeichel in porta, pacchetto difensivo composto da Wass e Maehle sulle corsie esterne mentre nel mezzo spazio a Kjaer e Christensen. A centrocampo Norgaard in cabina di regia con Hojbjer e Delaney mezze ali mentre in attacco tridente offensivo composto da Skov Olsen, Poulsen e Damsgaard.

ISOLE FAR OER – Le Isole Far Oer dovrebbero invece optare per un 3-4-3 con Gestsson in porta, in difesa Faero, Vatnsdal e Nattestad. In mediana Hendriksson. Vatnhamar ed esterni Davidsen e Sorensen. In attacco Jonsson, Edmundsson, Hansson.

Le probabili formazioni di Danimarca – Isole Far Øer

DANIMARCA (4-3-3): Schmeichel; Wass, Kjaer, Cristensen, Maehle; Hojbjerg, Norgaard, Delaney; Skov Olsen, Poulsen, Damsgaard. Allenatore: Hjulmand

ISOLE FAR OER (3-4-3): Gestsson; Faero, Vatnsdal, Nattestad, Davidsen; Hendriksson, Vatnhamar, Sorensen; Jonsson, Edmundsson, Hansson. Allenatore: Ericson.

Dove vederla in TV e in streaming

L’incontro Danimarca – Isole Far Øer, valido per la nona giornata delle qualificazioni mondiali, non verrà trasmesso in diretta televisiva o streaming.