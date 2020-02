Il difensore nerazzurro è stato tra le stelle del derby giocato il 9 febbraio al San Siro Meazza. Sua la rete del 3 a 2 che ha dato il vantaggio alla squadra di Conte

MILANO – “Il mister ci ha fatto capire cosa voleva nell’intervallo e dove migliorare, abbiamo fatto due gol per fortuna rapidamente e siamo tornati in partita. L’abbiamo vinta. I gol sono emozioni incredibili e ricordi che restano per sempre. Vincere è un’emozione unica. Siamo tutti vicini in classifica dobbiamo continuare così, e vincere le nostre partite. Mercoledì testa pronta per il Napoli perché non sarà facile” queste le parole di uno dei protagonisti del derby, Stefan de Vrij. L’autore del 3-2 con una splendida marcatura di testa ha sottolineato su Inter TV: “C’è tantissima soddisfazione per la vittoria, ma sappiamo anche che c’è da migliorare. Soprattutto nel primo tempo abbiamo fatto male e loro erano meritatamente in vantaggio. Con carattere siamo tornati in partita e abbiamo vinto”.



Una serata magica per i colori nerazzurri che con il successo per 4-2 contro il Milan in rimonta raggiungono in vetta alla classifica la Juventus, sabato sera sconfitta dall’Hellas Verona. Nel prossimo turno i nerazzurri saranno chiamati allo scontro diretto a Roma contro la Lazio, domenica 16 febbraio alle ore 20.45 mentre la Juventus dovrà affontare domenica alle ore 15 il Brescia in un turno casalingo decisamente abbordabile.

Foto di Stefan de Vrij tratto dalla pagina ufficiale Instagram