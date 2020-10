Diretta Dijon – Rennes 1-1: cronaca live, risultato finale

La partita Dijon – Rennes del 16 ottobre 2020 in diretta: presentazione, formazioni e cronaca in tempo reale del match valido per la 7° giornata di Ligue 1

NIMES – Venerdì 16 ottobre, allo Stadio Gaston-Gerard, alle ore 19, andrà in scena Dijon – Bordeaux, match valido per la settima giornata della Ligue 1. Il Dijon viene dalla sconfitta per 3-0 rimediata sul campo del Bordeaux ed é il fanalino di coda del torneo con un solo punto. In testa alla classifica c’é, invece, a pari merito con il Lille a quota 14 il Rennes, che viene dalla vittoria casalinga per 2-0 contro il Lorient.

La cronaca e tabellino minuto per minuto

[AGGIORNA DIRETTA]

DIJON FCO: Saturnin Allagbe; Jonathan Panzo, Aníbal Chalá (dal 1' st Ngonda Muzinga), Wesley Lautoa (dal 34' st Pape Diop), Bruno Écuélé, Fouad Chafik, Frédéric Sammaritano (dal 19' st Aurélien Scheidler), Eric Dina Ebimbe (dal 45' st Alex Dobre), Mama Baldé, Mounir Chouiar (dal 34' st Jordan Marié), Didier Ndong. A disposizione: Anthony Racioppi, Senou Coulibaly, Arthur Zagre, Wilitty Younoussa. Allenatore: Stéphane Jobard.



STADE RENNES: N.N.; Romain Salin, Dalbert, Nayef Aguerd, Daniele Rugani, Hamari Traoré, Clément Grenier (dal 45' st Jonas Martin), Benjamin Bourigeaud (dal 36' st Adrien Hunou), Flavien Tait, Martin Terrier (dal 19' st Eduardo Camavinga), Serhou Guirassy (dal 36' st Jérémy Doku), Romain Del Castillo (dal 19' st Yann Gboho). A disposizione: Pépé Bonet Kapambu, Lorenz Assignon, Brandon Soppy, Adrien Truffert. Allenatore: Julien Stéphane.



Reti: al 24' pt Martin Terrier, al 8' st Mama Baldé.



Ammonizioni: al 25' st Saturnin Allagbe (DIJ), al 13' st Fouad Chafik (DIJ), al 5' pt Didier Ndong (DIJ), al 37' st Pape Diop (DIJ), al 41' st Dalbert (STA), al 43' st Daniele Rugani (STA). Saturnin Allagbe; Jonathan Panzo, Aníbal Chalá (dal 1' st Ngonda Muzinga), Wesley Lautoa (dal 34' st Pape Diop), Bruno Écuélé, Fouad Chafik, Frédéric Sammaritano (dal 19' st Aurélien Scheidler), Eric Dina Ebimbe (dal 45' st Alex Dobre), Mama Baldé, Mounir Chouiar (dal 34' st Jordan Marié), Didier Ndong.Anthony Racioppi, Senou Coulibaly, Arthur Zagre, Wilitty Younoussa.Stéphane Jobard.N.N.; Romain Salin, Dalbert, Nayef Aguerd, Daniele Rugani, Hamari Traoré, Clément Grenier (dal 45' st Jonas Martin), Benjamin Bourigeaud (dal 36' st Adrien Hunou), Flavien Tait, Martin Terrier (dal 19' st Eduardo Camavinga), Serhou Guirassy (dal 36' st Jérémy Doku), Romain Del Castillo (dal 19' st Yann Gboho).Pépé Bonet Kapambu, Lorenz Assignon, Brandon Soppy, Adrien Truffert.Julien Stéphane.al 24' pt Martin Terrier, al 8' st Mama Baldé.al 25' st Saturnin Allagbe (DIJ), al 13' st Fouad Chafik (DIJ), al 5' pt Didier Ndong (DIJ), al 37' st Pape Diop (DIJ), al 41' st Dalbert (STA), al 43' st Daniele Rugani (STA).

La presentazione del match

QUI DIJON – Il Dijon potrebbe scendere in campo con il modulo 4-3-3 con Allagbé in porta e difesa composta dalla coppia centrale Ecuele Mambo e Panzo e da Chafik e Chalà ai lati. A centrocampo Cheikh, Marié e Ndong; tridente offensivo composto di Ebimbe, Baldé e Chouiar

QUI RENNES – Probabile modulo 4-1-4-1 per il Rennes con Salin tra i pali e retroguardia formata al centro da Soppy e Rugani e da Traoré e Dalbert sulle fasce. In mezzo al campo Grenier. Sulla trequarti Del Castillo, Bourigeaud, Tait, Gboho, di supporto all’unica punta Guirassy.

Dove vederla in TV e in streaming

L’incontro Dijon – Rennes, valido per la settima giornata del massimo campionato francese, verrà trasmessa in esclusiva sulla piattaforma DAZN e sarà visibile per i suoi clienti anche sulle moderne smart tv compatibili con la app e su tutti i televisori collegati ad una console Xbox (Xbox One, Xbox One S, Xbox One X) o PlayStation 4, oppure a un dispositivo Amazon Fire TV Stick o Google Chromecast. La sfida sarà disponibile alla visione anche sul canale satellitare DAZN1 per i clienti che hanno aderito all’offerta Sky-DAZN. Gli utenti DAZN abbonati a Sky potranno inoltre seguire la partita in tv attraverso la app disponibile sul decoder Sky Q.

Le probabili formazioni di Dijon – Rennes

DIJON (4-3-3): Allagbé; Chafik, Ecuele Manga, Panzo, Chalá; Cheikh, Marié, Ndong; Ebimbe, Baldé, Chouiar.

RENNES (4-1-4-1): Salin; Traoré, Soppy, Rugani, Dalbert; Grenier; Del Castillo, Bourigeaud, Tait, Gboho; Guirassy.

STADIO: Stadio Gasto – Gerard