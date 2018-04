Diretta Serie B: risultati della trentottesima giornata

La trentottesima giornata del campionato di Serie B in tempo reale. Si inizia venerdì 26 aprile con due anticipi che metteranno di fronte Venezia-Palermo e Bari-Virtus Entella

VENEZIA – Si fa sempre più incandescente la Serie B quando mancano cinque giornate al termine. Domani, infatti, prenderà il via il trentottesimo turno con due anticipi: alle 19 Venezia-Palermo con i lagunari che sono reduci dalla vittoria esterna col Novara mentre i siciliani sono tornati al successo battendo l’Avellino 3-0. Alle 21 sarà il turno di Bari-Virtus Entella con i pugliesi che sono reduci dall’ennesimo pareggio in quest stagione mentre i liguri hanno vinto una partita rocambolesca contro la Pro Vercelli. Sabato alle 15 tutte le altre partite a cominciare dall’Empoli che ospiterà il Novara: i toscani, con un successo, sarebbero certi della promozione in Serie A con cinque giornate d’anticipo mentre i piemontesi stanno lottando per evitare i play-out. Impegni esterni ed ostici per Frosinone e Parma con i ciociari che faranno visita al Cesena mentre i ducali giocheranno sul campo della Pro Vercelli.

Il Perugia, reduce dalla clamorosa debacle casalinga contro la Ternana, giocherà ad Ascoli con i marchigiani che vengono dal successo esterno di Cremona. Interessante si preannuncia Cittadella-Foggia con i pugliesi che devono assolutamente vincere per credere ancora nell’ottavo posto occupato proprio dai veneti. In zona salvezza impegni esterni per Avellino e Cremonese con i campani che giocheranno sul campo del Carpi mentre i lombardi faranno visita allo Spezia. Giocherà in casa la Salernitana che ospiterà il Brescia mentre a chiudere lo scontro diretto tra Ternana e Pescara con gli umbri che vengono da tre successi nelle ultime quattro partite mentre gli abruzzesi sono tornati a vincere dopo undici partite battendo lo Spezia. Di seguito programma e classifica.

Serie B 38 giornata, i risultati in tempo reale

Venerdì 27 aprile ore 19

Venezia-Palermo

Venerdì 27 aprile ore 21

Bari-Virtus Entella

Sabato 28 aprile ore 15

Carpi-Avellino

Spezia-Cremonese

Salernitana-Brescia

Cesena-Frosinone

Empoli-Novara

Ternana-Pescara

Pro Vercelli-Parma

Ascoli-Perugia

Cittadella-Foggia

LA CLASSIFICA: Empoli 76, Parma e Palermo 63, Frosinone 62, Bari, Perugia e Venezia 57, Cittadella 55, Foggia 51, Carpi 49, Spezia 47, Brescia 46, Salernitana 44, Cremonese 43, Pescara 42, Avellino, Entella e Novara 40, Cesena e Ascoli 39, Ternana 37, Pro Vercelli 34.