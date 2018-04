Ternana – Pescara: cronaca diretta, risultato in tempo reale

Diretta di Ternana – Pescara. La presentazione del match valido per il 38mo turno di Serie B. Scontro diretto salvezza con gli umbri in un buon momento. Fischio d’inizio con cronaca dalle ore 15

TERNI – Sabato 28 aprile alle ore 15 andrà in scena Ternana – Pescara, incontro valido per la trentottesima giornata del campionato di Serie B. Sfida che si preannuncia molto delicata visto che entrambe le squadre stanno lottando per non retrocedere. Da una parte ci sono gli umbri che stanno vivendo un periodo di forma particolarmente positivo con tre successi ed un pareggio nelle ultime quattro partite. Penultimo posto ma con 37 punti per le Fere che, nell’ultima giornata, hanno vinto un rocambolesco derby in casa del Perugia. Dall’altra parte ci sono gli abruzzesi che, dopo undici turni senza i tre punti, sono tornati al successo battendo lo Spezia domenica scorsa. In classifica il Delfino occupa la sedicesima posizione con 42 punti, tre di vantaggio sulla zona retrocessione. L’incontro del Liberati sarà diretto dal signor Nasca della sezione di Bari che sarà supportato dai guardalinee Cipressa e Lombardi. Quarto uomo Giua.

QUI TERNANA – Nessuna defezione per mister De Canio che dovrebbe mandare in campo i suoi col classico 3-4-1-2 con Sala in porta, pacchetto difensivo composto da Favalli, Gasparetto e Valjent. A centrocampo Paolucci e Angiulli in cabina di regia mentre sulle corsie esterne Statella e Defendi. In attacco Tremolada a supporto del tandem offensivo composto da Montalto e Carretta.

QUI PESCARA – Una defezione certa per Pillon che dovrà fare a meno dello squalificato Coda. La sua squadra dovrebbe andare in campo col classico 4-3-3 con Fiorillo in porta, pacchetto arretrato composto da Balzano e Fiamozzi sulle fasce mentre al centro Fornasier e Perrotta. A centrocampo Brugman in cabina di regia con Valzania e Machin mezze ali mentre in attacco tridente composto da Mancuso, Pettinari e Capone.

Le probabili formazioni

TERNANA (3-4-1-2): Sala; Favalli, Gasparetto, Valjent, Statella, Paolucci, Angiulli, Defendi, Tremolada, Montalto, Carretta. Allenatore: De Canio

PESCARA (4-3-3): Fiorillo; Balzano, Fornasier, Perrotta, Fiamozzi, Machin, Brugman, Valzania, Capone, Pettinari, Mancuso. Allenatore: Pillon