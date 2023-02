Divise e cimeli sportivi e biglietti vip dell’AS Monaco all’asta

La prima asta in corso da oggi fino al 5 marzo, parte del ricavato dell’asta andrà in beneficenza alla Fondazione Flavien per la lotta contro il cancro infantile

MONACO – Il calcio è lo sport più seguito al mondo con milioni di persone che tifano la propria squadra del cuore in ogni angolo del pianeta che spesso farebbero di tutto per avere un cimelio con i colori del proprio club. Non stupisce quindi che il mercato che gira intorno a questo mondo sia in costante crescita e lanci sempre nuove modalità di coinvolgere i tifosi.

L’ultima in ordine di tempo è dell’AS Monaco, lo storico club del Principato di Monaco, attualmente terzo nel campionato francese e impegnato nella UEFA Europa League, che oggi ha annunciato una partnership speciale con Catawiki, il principale marketplace di aste online: i tifosi avranno l’opportunità di aggiudicarsi oggetti unici indossati e autografati dalla squadra e di assistere dal vivo agli allenamenti e alle partite più importanti della stagione.

Secondo i dati di Catawiki la categoria dei cimeli sportivi lo scorso anno ha registrato una crescita a due cifre: +25% con alcuni oggetti, tra cui una maglia della nazionale argentina autografata da Diego Armando Maradona, che hanno raggiunto un valore altissimo.

La prima asta si svolgerà dal 22 febbraio al 5 marzo.

Protagonisti di questa prima asta, gli oggetti utilizzati nella recente partita contro il Paris Saint Germain vinta 3:1 dal AS Monaco. I tifosi potranno aggiudicarsi cimeli unici come le maglie indossate e autografate dai giocatori titolari, in particolare dal centrocampista Aleksandr Golovin e dal capitano Ben Yedder, che hanno segnato i tre gol della vittoria. Saranno messi all’asta anche un pallone da gioco autografato dalla squadra e la divisa d’allenamento autografata dalla squadra insieme a biglietti normali e VIP per le prossime partite di campionato.

Un’attenzione particolare sarà riservata ad un cofanetto speciale che comprende: un’esperienza VIP per accedere al nuovissimo AS Monaco Performance Center, una maglia autografata dalla squadra e una maglia replica del PSG firmata da diversi giocatori del club parigino, tra cui Kylian Mbappé e Juan Bernat. Il ricavato di quest’asta sarà devoluto in beneficenza alla Fondazione Flavien per la lotta contro il cancro infantile sostenuta da entrambi i club in occasione dell’incontro.

La partnership tra Monaco e Catawiki prevede la realizzazione di diverse aste legate alle partite più importanti della stagione in corso e della successiva della squadra francese. “Siamo contenti di avere Catawiki tra i partner dell’AS Monaco. Grazie a questa collaborazione, daremo a tutti i nostri tifosi l’opportunità di regalarsi oggetti da collezione unici e prodotti esclusivi legati al Club. Questa nuova partnership dimostra la nostra crescente attrattiva per le aziende più innovative nei loro settori”, ha dichiarato Adrien Zannettacci, Sponsorship Director dell’AS Monaco.

Genevieve Tearle, Vice Presidente Collectables di Catawiki, ha commentato: “Siamo entusiasti di lavorare con uno dei club più prestigiosi del campionato francese e di poter offrire al nostro pubblico l’opportunità inedita di accedere a memorabilia ed esperienze autografate dell’AS Monaco, mai messe all’asta prima d’ora. Questa partnership ha un’importanza strategica per Catawiki in quanto risponde alla crescente domanda di cimeli sportivi che abbiamo riscontrato sulla nostra piattaforma negli ultimi anni; nel 2022, la categoria è aumentata di oltre il venticinque per cento a livello globale”.

La partnership si basa sulle precedenti collaborazioni di successo di Catawiki con i principali attori sportivi internazionali, tra cui il Team Jumbo Visma, con cui lo scorso anno sono state messe all’asta biciclette uniche utilizzate nel Tour de France, e la ciclista olandese Amy Pieters, per un’asta di beneficenza di oltre 30.000 euro a sostegno delle cure mediche dopo il suo grave infortunio nel 2021. Lo scorso anno Catawiki ha inoltre collaborato con il maratoneta più veloce del mondo Eliud Kipchoge per una collezione dedicata al mondo sportivo.

Infine, come da tradizione, i giocatori monegaschi continueranno a scambiare o offrire le maglie ai propri tifosi al termine delle partite.