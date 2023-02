I suggerimenti del giorno 23 febbraio 2023 sono dedicati agli spareggi per l’accesso agli ottavi di finale dell’Europa League e della Conference League

Giovedì 23 febbraio si giocano le gare di andata degli spareggi per l’accesso agli ottavi di finale della Europa League e della Conference League. I pronostici di oggi riguardano complessivamente sei gare, che siamo andati ad analizzare. Nel dettaglio andiamo a vedere di seguito i pronostici sul calcio di oggi ricordando che ogni giorno è possibile trovare i suggerimenti sulle partite più interessanti della giornata.

Salisburgo – Roma 2 (ore 18.45)

Gara di ritorno dello spareggio per l’accesso gli ottavi di finale di Europa League. La squadra di Mourinho si é classificata al secondo posto nel Gruppo C, alle spalle del Betis. Dopo il successo casalingo di misura contro il Verona é terza,, a pari merito con il Milan, con 44 punti, con un percorso di tredici partite vinte, cinque pareggiate e cinque perse, trenta reti realizzate e diciassette incassate. Il Salisburgo é stato retrocesso dalla Champions League essendosi piazzato terzo nel Girone E, dietro Chelsea e Milan; é in testa al massimo campionato austriaco con 36 punti dopo diciassette giornate e con sei lunghezze di vantaggio sullo Sturm Graz. All’andata il Salisburgo ha vinto per 1-0.

Manchester United – Barcellona 1 (ore 21)

Gara di ritorno dello spareggio per l’accesso gli ottavi di finale di Europa League. Di fronte due squadre retrocesse dalla Champions League. In Liga il Barcellona viene da otto vittorie di fila e da una striscia positiva di sedici risultati utili consecutivi; non perdono dallo scorso 26 ottobre. Il Manchester United é terzo in Premier League dietro Arsenal: nelle ultime cinque sfide ha vinto cinque volte e pareggiato una. All’andata finì 2-2.

Juventus – Nantes 1 (ore 21)

Match valido per il ritorno dello spareggio per l’accesso gli ottavi di finale di Europa League. Il Nantes di Kombouaré aveva chiuso il gruppo G di Europa League al secondo posto alle spalle del Friburgo con 9 punti, frutto di tre vittorie e tre sconfitte, sei gol segnati e undici subiti. In Ligue 1 viene dalla sconfitta esterna per 3-1 contro il Lens e occupa la tredicesima posizione in classifica, con 28 punti, frutto di sei vittorie, dieci pareggi e nove sconfitte. venticinque le reti messe a segno, ventinove quelle subite. La squadra di Allegri é stata retrocessa dalla Champions League, essendosi piazzata al terzo posto nel Girone dietro Benfica e PSG. In campionato i bianconeri vengono da tre successi di fila, contro Salernitana, Fiorentina e da ultimo contro lo Spezia. Senza la penalizzazione di quindici punti sarebbero secondi a pari merito con l’Inter; invece occupano la settima posizione, a -9 dalla zona UEFA, con 32 punti, grazie a un cammino di quattordici vittorie, cinque pareggi e quattro partite perse, quaranta gol fatti e sedici subiti. All’andata é finita 1-1.

Monaco – Leverkusen 1 (ore 21)

Match valido per il ritorno dello spareggio per l’accesso gli ottavi di finale di Europa League. Il Leverkusen é stato retrocesso dalla Champions League; in Bundesliga é reduce dalla vittoria per 1-3 sul campo dell’Hoffenheim ed é ottavo. Il Monaco viene invece da tre vittorie consecutive, di cui l’ultima casalinga in campionato 3-1 contro il Paris Saint-Germain; si era classificato secondo nel Gruppo H. All’andata é finita 3-2 per i francesi.

CFR Cluj 1 (ore 18.45)

Incontro valevole per il ritorno dello spareggio per l’accesso gli ottavi di finale di Conference League. La Lazio arriva alla sfida dopo essere stata retrocessa dall’Europa League arrivando terza nel rocambolesco gruppo F dove tutte le compagini hanno concluso a otto punti. La squadra di Sarri ha ritrovato contro la Salernitana una vittoria che mancava dal 4-0 contro il Milan e nell’ultima giornata di campionato i biancocelesti sono usciti sconfitti per 2 a 0 dall’Olimpico nella gara che li vedeva contrapposti all’Atalanta di Gasperini. Il Cluj, invece, si è qualificato ai sedicesimi di Conference piazzandosi seconda alle spalle del Sivasspor classificatosi primo nel gruppo G. All’andata la Lazio ha vinto 1-0.

Fiorentina – Braga 1 (ore 18.45)

All’andata la squadra di Italiano ha posto una grossissima ipoteca sul passaggio del turno andando a vincere per 0-4 sul campo del Braga; si era classificata seconda nel Girone A alle spalle del Basaksehir, che aveva pari punteggio ma miglior differenza reti. In campionato i viola, nelle ultime cinque sfide, hanno raccolto un solo punto, in quanto domenica scorsa, dopo k.o. consecutivi, hanno pareggiato in casa contro l’Empoli; occupano il quattordicesimo posto con 24 punti, frutto di sei vittorie, sette pareggi e dieci sconfitte, ventiquattro gol fatti e trenta subiti. I portoghesi erano retrocessi dall’Europa League essendosi piazzati al terzo posto nel Girone D, alle spalle di Royale Union SG e Union Berlino; in Liga, invece, sono terzi con 49 punti in ventuno partite , a -7 dal Benfica e a -2 dal Porto.

