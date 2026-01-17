Dolomiti Bellunesi-Lecco 0-0: diretta live e risultato in tempo reale

Diretta Dolomiti Bellunesi-Lecco di sabato 17 gennaio 2026: formazioni e tabellino. Dove vedere in tv e streaming la partita di Serie C

BELLUNO – Sabato 17 gennaio 2026, alle ore 14.30, allo stadio Omero Tognon di Fontanafredda, la Dolomiti Bellunesi affronterà il Lecco per il ventiduesimo turno del campionato di serie C, girone A. Ecco come le due squadre si presentano all’appuntamento. La Dolomiti Bellunesi, dopo il pareggio esterno 1-1 sul campo del Novara per effetto delle reti siglate da Ledonne e Saccani, si ritrova con venticinque punti in classifica, frutto di sette vittorie, sei pareggi ed otto sconnfitte. -7 la differenza reti con venti gol realizzati e ventisette subiti.

Invece il Lecco, dopo la vittoria di misura interna 1-0 sul fanalino di coda Triestina per effetto del gol di Sipos su calcio di rigore al 43′ del primo tempo, si ritrova al terzo posto in classifica, con quarantuno punti all’attivo, frutto di dodici vittorie, cinque pareggi e quattro sconfitte. 14 la differenza reti con ventisei gol fatti e dodici subiti. L’incontro sarà diretto da Francesco D’Eusanio di Faenza, che sarà coadiuvato da Antonio Aletta di Avellino e Giovanni Celestino di Reggio Calabria, il quarto ufficiale sarà Giovanni Castellano di Nichelino, operatore Fvs Giuseppe Fanara di Cosenza.

Tabellino in tempo reale

[AGGIORNA LA DIRETTA DI DOLOMITI BELLUNESI-LECCO]

DOLOMITI BELLUNESI: Consiglio L., Alcides E., Barbini M., Burrai S., Clemenza L., Cossalter T., Mazzocco D., Mignanelli D., Mondonico D., Olonisakin T., Tavanti M.. A disposizione: Abati L., Brugnolo R., Casanova K., Lattanzio A., Marconi G., Masut N., Petito F., Scapin T., Toci E., Zecchin A.



LECCO: Furlan J., Furrer G., Kritta M., Mallamo A., Marrone L., Metlika A., Rizzo M., Romani L., Sipos L., Tanco G. J., Zanellato N.. A disposizione: Alaoui A., Anastasini J., Basili D., Bonaiti S., Constant G., Dalmasso J., Duca E., Ferrini M., Grassini D., Lovisa N., Mihali L., Pellegrino G.



Reti:

Consiglio L., Alcides E., Barbini M., Burrai S., Clemenza L., Cossalter T., Mazzocco D., Mignanelli D., Mondonico D., Olonisakin T., Tavanti M..Abati L., Brugnolo R., Casanova K., Lattanzio A., Marconi G., Masut N., Petito F., Scapin T., Toci E., Zecchin A.Furlan J., Furrer G., Kritta M., Mallamo A., Marrone L., Metlika A., Rizzo M., Romani L., Sipos L., Tanco G. J., Zanellato N..Alaoui A., Anastasini J., Basili D., Bonaiti S., Constant G., Dalmasso J., Duca E., Ferrini M., Grassini D., Lovisa N., Mihali L., Pellegrino G.

Le dichiarazioni

Alessandro Comi (allenatore Dolomiti Bellunesi): “C’è una particolare eccitazione in tutto il gruppo squadra, unita alla voglia di connetterci col nostro popolo che, ne siamo certi, accorrerà numeroso per la prima, storica partita nel professionismo della Dolomiti in provincia. I ragazzi hanno il desiderio di ricevere l’abbraccio della propria gente e di restituire altrettanto calore attraverso una prestazione di rilievo, anche se al cospetto di una grande formazione. Ma il focus, ancora una volta, deve essere incentrato su di noi“.

Federico Valente (allenatore Lecco): “Ci sono tante variabili nella formazione avversaria perciò è giusto guardare alla loro struttura di squadra e non solo al singolo. Hanno una buona idea di gioco, ci aspetta un avversario intenso, solido e forte sulle palle inattive e sulle ripartenze. Ci sarà la novità nel loro nuovo impianto di casa e come società è sicuramente un fattore che indiscutibilmente fa piacere. Noi a prescindere da questo, dobbiamo dare il nostro meglio. Il mercato è un periodo strano, per esempio Crnigoi il giorno prima gioca con la Triestina e il giorno dopo va al Sudtirol. Galeandro si è allenato con noi e ha giocato bene domenica. Il calciomercato da della opportunità ai calciatori che vogliono giocare di più. Io gli sono grato per quello che ha fatto, perdiamo una persona top e gli auguro il meglio per il suo futuro. Se tu vivi dei momenti non facili come l’anno scorso si crea unione nello spogliatoio. Fa male ma parte del gioco e ognuno poi fa le sue scelte”.

La presentazione del match

QUI BELLUNO – Alessandro Comi dovrebbe affidarsi al 4-3-3 con Consiglio a difesa della porta; Cossalter, Mignanelli, Olonisakin e Mondonico a completare il pacchetto difensivo; Brugnolo, Mutanda e Lattanzio in mediana; il tridente d’attacco dovrebbe essere formato da Tavanti, Burrai e Marconi.

QUI LECCO – Invece Federico Valente dovrebbe rispondere con il 3-5-2 con Furlan tra i pali; Marrone, Zanellato e Mallamo a completare il reparto arretrato; Furrer, Tanco, Metlika, Sipos e Romani a metà campo; Rizzo e Kritta in avanti.

Le probabili formazioni di Dolomiti Bellunesi-Lecco

DOLOMITI BELLUNESI (4-3-3): Consiglio; Cossalter, Mignanelli, Olonisakin, Mondonico; Brugnolo, Mutanda, Lattanzio; Tavanti, Burrai, Marconi. Allenatore: Alessandro Comi.

LECCO (3-5-2): Furlan; Marrone, Zanellato, Mallamo; Furrer, Tanco, Metlika, Sipos, Romani; Rizzo, Kritta. Allenatore: Federico Valente.

Dove vedere la partita in TV e streaming

L’incontro verrà trasmesso in diretta e in esclusiva su Sky Sport (canale 253), su Sky Go e Now Tv.