Dolomiti Bellunesi-Trento: diretta live e risultato in tempo reale

Diretta Dolomiti Bellunesi-Trento di sabato 25 aprile 2026: formazioni e tabellino. Dove vedere in tv e streaming la partita di Serie C

BELLUNO – Sabato 25 aprile 2026, alle ore 20.30, allo stadio Zugni Tauro di Feltre, la Dolomiti Bellunesi affronterà il Trento per il trentottesimo turno del campionato di serie C, girone A. Ecco come le due squadre si presentano all’appuntamento. La Dolomiti Bellunesi, dopo la sconfitta esterna 2-0 sul campo dell’Union Brescia per effetto delle reti siglate da Marras e Mercati, si ritrova con trentanove punti in classifica, frutto di dieci vittorie, nove pareggi e diciotto sconfitte. -23 la differenza reti con trentotto gol realizzati e sessantuno subiti.

Invece il Trento, dopo il pirotecnico pareggio interno 3-3 con il Renate per effetto dei gol siglati da Chinetti, Capone su calcio di rigore, Benedetti, Anelli, Karlsson e Calì, si ritrova al quarto posto in graduatoria con sessantadue punti all’attivo, frutto di sedici vittorie, quattordici pareggi e sette sconfitte. 16 la differenza reti con cinquantotto gol fatti e quarantadue subiti. L’incontro sarà diretto da Lucio Felice Angelillo di Nola, che sarà coadiuvato da Bruno Galigani di Sondrio e Federico Mezzalira di Varese, ill quarto ufficiale sarà Francesco Zago di Conegliano, operatore Fvs Thomas Storgato di Castelfranco Veneto.

Tabellino in tempo reale

[AGGIORNA LA DIRETTA DI DOLOMITI BELLUNESI-TRENTO]

Le dichiarazioni

Andrea Bonatti (allenatore Dolomiti Bellunesi): “Ci teniamo a sfoderare una buona prova. E per diversi motivi. In primis, perché lo dobbiamo a noi stessi. Poi per coronare in maniera adeguata un percorso che ci ha portato a raggiungere un risultato storico. E, infine, perché vorremmo congedarci al meglio dal nostro pubblico, dando vita a una gara ben diversa rispetto a quella contro la Pro Patria, in cui è mancata la necessaria attenzione. Sì, motivati lo siamo anche noi. Eccome. Sia chiaro, il Trento è un’ottima squadra, ha dimostrato di avere una buona continuità nell’arco della stagione. Ed è riuscito a migliorare il rendimento esterno nel girone di ritorno. In più, può raggiungere una posizione di classifica molto interessante in chiave playoff. Tuttavia, vogliamo regalarci una grande serata. Oltre ai due squalificati, abbiamo altri cinque giocatori non al meglio per problemi fisici. Ecco perché dovremo fare appello all’entusiasmo, dettato dall’esito positivo della stagione. E al nostro orgoglio. In relazione al rendimento casalingo a Feltre, ci sentiamo in difetto. Per tante ragioni: a volte per una componente di sfortuna, altre per responsabilità esclusivamente nostra“.

Luca Tabbiani (allenatore Trento): “Abbiamo preparato la partita come tutte le altre, ma con la consapevolezza che si tratta di un appuntamento importante: è l’ultima della regular season e c’è molto in palio per il nostro piazzamento finale. Dovremo essere bravi a rimanere dentro la gara per tutti i novanta minuti, con attenzione e mentalità, perché nel calcio partite facili non esistono. Il quarto posto per noi ha un grande valore, sia per ciò che rappresenterebbe nella storia del club sia per i vantaggi in ottica play-off. I ragazzi devono essere orgogliosi del percorso fatto finora: abbiamo già ottenuto il miglior risultato della storia del Trento, ma abbiamo ancora la possibilità di migliorarlo. Sappiamo che sarà una partita complicata. Le Dolomiti Bellunesi, pur avendo già raggiunto il loro obiettivo, vorranno chiudere bene davanti al proprio pubblico. Per questo dovremo andare in campo con il nostro atteggiamento, cercando di fare la partita e di prenderci ciò che vogliamo“.

La presentazione del match

QUI BELLUNO – Andrea Bonatti dovrebbe affidarsi al 3-5-2 con Consiglio a difesa della porta; Barbini, Mondonico e Gobetti a completare il pacchetto difensivo; Saccani, Cossalter, Burrai, Mignanelli e Lattanzio in mediana; il tandem d’attacco dovrebbe essere formato da Clemenza e Marconi.

QUI TRENTO – Invece Luca Tabbiani dovrebbe rispondere con il 4-3-3 con Barlocco tra i pali; Maffei, Corradi, Rigione e Triacca a completare il reparto arretrato; Giannotti, Sangalli ed Aucelli a metà campo; Chinetti, Capone e Pellegrini in avanti.

Le probabili formazioni di Dolomiti Bellunesi-Trento

DOLOMITI BELLUNESI (3-5-2): Consiglio; Barbini, Mondonico, Gobetti; Saccani, Cossalter, Burrai, Mignanelli, Lattanzio; Clemenza, Marconi. Allenatore: Andrea Bonatti.

TRENTO (4-3-3): Barlocco; Maffei, Corradi, Rigione, Triacca; Giannotti, Sangalli, Aucelli; Chinetti, Capone, Pellegrini. Allenatore: Luca Tabbiani.

Dove vedere la partita in TV e streaming

L’incontro verrà trasmesso in diretta e in esclusiva su Sky Sport (canale 255), su Sky Go e Now Tv.