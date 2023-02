Doppio main sponsor per Max Lanza per il 2023 in EuroNASCAR

Avangarde Group e Wakala firmeranno le due livree della Camaro #88 del pilota romano disegnate da Cauri Virtual Wraps

ROMA – Una grande novità attende la stagione 2023 di Max Lanza. Il forte pilota romano affronterà la sua seconda stagione tra i professionisti della NASCAR Whelen Euro Series a bordo della fida #88 Camaro schierata da CAAL Racing e supportata da ben tue main sponsor che si alterneranno durante la stagione: Avangarde Group e Wakala.

Dopo essersi affacciata nel 2021 nel mondo nella NASCAR europea proprio al fianco di Lanza, Avangarde Group ha deciso di aumentare il proprio impegno, puntando a trarre il massimo beneficio dall’alta visibilità della serie continentale. Leader nel mondo dei servizi IT, con una forte propensione alla ricerca dell’innovazione e allo sviluppo di tecnologie, Avangarde Group fin da subito ha creato partnership con aziende leader nel settore della consulenza ICT, adeguando costantemente il livello di collaborazione con l’obiettivo di diventare il partner giusto per la trasformazione digitale ed oggi può vantare ben sei sedi in tutta Italia. La Camaro #88 vestirà i colori dell’azienda capitanata da Stefano Mantovani nelle gare di Valencia, Oschersleben e Zolder: “Il nostro successo è da sempre legato alle persone. Perché sono il motore che genera innovazione. Ed è proprio per questi motivi che vogliamo confermare e aumentare il nostro sostegno a Max Lanza nella lotta al titolo Challenger 2023”, sono state le parole del CEO di Avangarde Group Stefano Mantovani..

Saranno invece gli appuntamenti di Vallelunga, Brands Hatch e Most a vedere in pista la Camaro #88 con le effigi di Wakala, storico partner di Max Lanza. L’azienda di Emanuele Cordaro, specializzata in applicativi web e sviluppo applicazioni mobile native, è ormai parte integrante della NASCAR europea, avendo sviluppato e diffuso l’applicazione ufficiale della NASCAR Whelen Euro Series sugli app store di Google e Apple. Anche per Wakala si tratta di un passo in avanti notevole nel supporto alla carriera di Lanza: “Dopo la straordinaria stagione 2022 e l’emozione del titolo sfiorato fino all’ultima gara, abbiamo voluto restare al fianco di Max e dargli ancora maggior tranquillità nell’affrontare questa stagione. Sarà un onore poter vedere in pista la #88 Wakala Chevrolet Camaro sulle piste di mezza Europa!” ha commentato Emanuele Cordaro, CEO di Wakala.

“Non avrei potuto sognare un inizio migliore! Doppio main sponsor, doppia livrea e doppia tuta nel più puro stile della NASCAR americana! Il mio grazie più grande va ad Avangarde Group e Wakala per il grande supporto che mi daranno questa stagione e che, insieme all’aiuto di Ko2, CEPI TAAS e tutti gli altri partner mi rendono tranquilli e fiducioso per questa stagione.” ha commentato Max Lanza, pronto al via dalla sua sesta stagione in EuroNASCAR, la seconda tra i professionisti dopo il titolo Legend Trophy del 2021. “Grazie all’esperienza dello scorso anno, mi sento più pronto e meglio preparato sotto tutti i punti di vista. Voglio sicuramente ridare l’assalto al titolo Challenger e provare ad entrare di nuovo quante più volte possibile in Top10” ha concluso il pilota romano, che nel 2022 è entrato nei migliori 10 ben 4 volte.

La stagione 2023 della NASCAR Whelen Euro Series scatterà da Valencia il prossimo 6 maggio, primo appuntamento di un’avventura che porterà Max Lanza in un tour europeo che toccherà Spagna, Inghilterra, Italia, Repubblica Ceca, Germania e Belgio.