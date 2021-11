Dortmund – Ajax: dove vedere la diretta live e risultato in tempo reale

La partita Borussia Dortmund – Ajax del 3 novembre 2021 in diretta: presentazione, formazioni e cronaca con tabellino dell’incontro valido per la 4° giornata della fase a gironi della Champions League 2021/2022

DORTMUND – Mercoledì 3 novembre, alle ore 21, al “Signal Iduna Park”, andrà in scena Borussia Dortmund – Ajax, match valido per la quarta giornata del Gruppo C della Champions League 2021/2022. La gara di andata, lo scorso 19 ottobre, si é chiusa sul risultato di 4-0 in favore degli olandesi, che comandano la classifica del raggruppamento a punteggio pieno; i tedeschi, invece, seguono al secondo posto con 6 punti, frutto di due vittorie e una sconfitta. In Bundesliga il Dortmund é secondo in classifica, a -1 dalla capolista Bayern Monaco, con 24 punti dopo 10 partite e viene dal successo casalingo per 2-0 contro il Colonia. L’Ajax é in testa alla classifica nell’Eredivisie a quota 26 punti dopo undici turni ed é reduce dal pareggio esterno a reti bianche contro l’Heracles. A dirigere il match sarà l’inglese Michael Oliver, coadiuvato dagli assistenti connazionali Stuart Burt e Simon Bennett: quarto uomo ufficiale il britannico Darren England. Al VAR ancora un inglese, Stuart Attwell; assistente VAR il polacco Tomasz Kwiatkowski.

La presentazione del match

QUI DORTMUND – Probabile modulo 4-2-3-1 per la squadra di Rose con Kobel tra i pali e retroguardia composta dalla coppia centrale Akanji-Hummels e sulle fasce da Meunier e Schulz. In mediana Reus e Bellingham. Sulla trequarti Brandt, Witsel e Malen, di supporto all’unica punta Haaland.

QUI AJAX – Out per infortunio Lemar e Marcos Llorente, in forse Kondogbia. Ten Hag dovrebbe mandare in campo la squadra col modulo speculare con Pasveer in porta e difesa composta al centro da Timber e Martinez e ai lati da Mazraoui e Blind. A centrocampo Alvarez, Klaassen e Gravenberch. Tridente offensivo composto da Berghuis, Haller e Tadic.

Le probabili formazioni di Dortmund – Ajax

BORUSSIA DORTMUND (4-2-3-1): Kobel; Meunier, Akanji, Hummels, Schulz; Reus, Bellingham; Brandt, Witsel, Malen; Haaland. Allenatore: Rose.

AJAX (4-3-3): Pasveer; Mazraoui, Timber, L. Martinez, Blind; E. Alvarez, Klaassen, Gravenberch; Berghuis, Haller, Tadic. Allenatore: Ten Hag.

Dove vederla in TV ed in streaming

L’incontro Dortmund – Ajax, valido per la quarta giornata della fase a gironi della Champions League 2021/2022, verrà trasmesso in diretta su Sky Sport (numero 256 satellite). Gli abbonati Sky potranno seguire le partite in streaming attraverso la piattaforma Sky Go. Il servizio è incluso nell’abbonamento e per usufruirne basterà scaricare l’app su smartphone e tablet e sul proprio PC o notebook. La gara sarà trasmessa anche in diretta streaming da Infinity + , visibile, previo abbonamento, anche sulle moderne smart tv dei brand Samsung, Hisense ed LG e sulle Android TV.