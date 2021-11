La partita RB Lipsia – PSG del 3 novembre 2021 in diretta: presentazione, formazioni e cronaca con tabellino, dove vedere il match valido per la quarta giornata del Gruppo A di Champions League

La cronaca ed il tabellino minuto per minuto

RISULTATO FINALE: RB LEIPZIG-PARIS SAINT-GERMAIN 2-2

SECONDO TEMPO

90′ Questo è tutto, non c’è altro da commentare. La partita RB Leipzig e Paris Saint-Germain finisce qui

90′ L’arbitro è irremovibile, giallo per Ander Herrera

90′ Intervento di Yussuf Poulsen, inevitabile il cartellino giallo per lui

90′ Entra in campo Mauro Icardi per Paris Saint-Germain

90′ Kylian Mbappé lascia il terreno di gioco

90′ RB Leipzig in gol con Dominik Szoboszlai che ha siglato non sbagliando dal dischetto (rigore procurato da Christopher Nkunku)!

90′ Inflessibile l’arbitro estrae il giallo per Gianluigi Donnarumma

85′ Benjamin Henrichs si incammina verso il centro del campo, pronto l’ingresso

85′ Abbandona il campo Konrad Laimer per RB Leipzig

85′ Ander Herrera rimpiazza il compagno di squadra

85′ Esce dal campo Georginio Wijnaldum per Paris Saint-Germain

85′ Forze fresche in campo per Paris Saint-Germain con l’ingresso di Julian Draxler

85′ Esce dal campo Ángel Di María per Paris Saint-Germain

74′ Il tecnico inserisce Dani Olmo sul terreno di gioco

74′ Abbandona il campo Tyler Adams per RB Leipzig

74′ L’arbitro è irremovibile, giallo per Neymar

69′ L’arbitro è irremovibile, giallo per Mohamed Simakan

62′ L’arbitro estrae il cartellino giallo all’indirizzo di Nuno Mendes

59′ Yussuf Poulsen in campo, prende il posto del compagno di squadra

59′ André Silva lascia il campo

59′ In campo per RB Leipzig Dominik Szoboszlai

59′ Abbandona il terreno di gioco Emil Forsberg per RB Leipzig

46′ Minuti per Amadou Haïdara che fa adesso il suo ingresso sul terreno di gioco

46′ Finisce la gara di Willi Orban che lascia il rettangolo di gioco

46′ Parte il secondo tempo tra RB Leipzig e Paris Saint-Germain. Vediamo le prossime mosse dei due allenatori

PRIMO TEMPO

45′ Finisce il primo tempo di RB Leipzig-Paris Saint-Germain. Appuntamento fra qualche minuto per seguire la ripresa del match

40′ Rete di Georginio Wijnaldum con un colpo di testa, assist di Marquinhos! Cambia il risultato, ora è di 1 a 2

32′ E’ giallo! Presnel Kimpembe riceve il cartellino dall’arbitro

30′ Inflessibile l’arbitro estrae il giallo per Jesse Marsch

25′ Intervento sanzionabile di cartellino, irremovibile il direttore di gioco

21′ In rete Georginio Wijnaldum! Per lui , assist di Kylian Mbappé e punteggio che diventa: 1 a 1

12′ Occasione fallita per RB Leipzig dal dischetto, non cambia il risultato

10′ E’ giallo! Danilo Pereira riceve il cartellino dall’arbitro

8′ Christopher Nkunku in rete! Il calciatore con un’incornata vincente batte il portiere, varia il risultato, ora siamo 1 a 0

1′ Al via il match tra RB Leipzig e Paris Saint-Germain!

Cari amici di Calciomagazine benvenuti alla diretta di RB Leipzig – Paris Saint-Germain

Tabellino

RB LEIPZIG: Péter Gulácsi; Mohamed Simakan, José Angeliño, Willi Orban (dal 1′ st Amadou Haïdara), Nordi Mukiele, Joško Gvardiol, Emil Forsberg (dal 14′ st Dominik Szoboszlai), Tyler Adams (dal 29′ st Dani Olmo), Christopher Nkunku, Konrad Laimer (dal 40′ st Benjamin Henrichs), André Silva (dal 14′ st Yussuf Poulsen). A disposizione: Josep Martínez, Ilaix Moriba, Kevin Kampl, Hugo Novoa. Allenatore: Jesse Marsch.

PARIS SAINT-GERMAIN: Gianluigi Donnarumma; Achraf Hakimi, Presnel Kimpembe, Marquinhos, Nuno Mendes, Danilo Pereira, Georginio Wijnaldum (dal 40′ st Ander Herrera), Idrissa Gueye, Kylian Mbappé (dal 45′ st Mauro Icardi), Neymar, Ángel Di María (dal 40′ st Julian Draxler). A disposizione: Keylor Navas, Alexandre Letellier, Colin Dagba, Layvin Kurzawa, Abdou Diallo, Thilo Kehrer, Éric Dina-Ebimbe. Allenatore: Mauricio Pochettino.

Reti: al 8′ pt Christopher Nkunku, al 21′ pt Georginio Wijnaldum, al 40′ pt Georginio Wijnaldum, al 45′ st Dominik Szoboszlai.

Ammonizioni: al 24′ st Mohamed Simakan (RB ), al 25′ pt Tyler Adams (RB ), al 45′ st Yussuf Poulsen (RB ), al 45′ st Gianluigi Donnarumma (PAR), al 32′ pt Presnel Kimpembe (PAR), al 17′ st Nuno Mendes (PAR), al 10′ pt Danilo Pereira (PAR), al 29′ st Neymar (PAR).

La presentazione del match

LIPSIA – Mercoledì 3 novembre, alle ore 21:00 andrà in scena il match RB Lipsia – PSG, incontro valido per la quarta giornata del Gruppo A di Champions League. Da una parte del campo troviamo i tedeschi padroni di casa allenati dal ct statunitense Jesse Marsch, che con 0 punti e 3 sconfitte consecutive sono al quarto ed ultimo posto nel girone, alle spalle dei belgi del Club Brugge, a quota 4 punti. Dall’altra parte del campo troviamo invece i transalpini del PSG, allenati da Mauricio Pochettino. Che con i loro 7 punti, due vittorie ed un pareggio, sono in testa al raggruppamento, insieme al Manchester City a quota 6 punti.

QUI RB LIPSIA – La formazione allenata da Marsch potrebbe schierare un modulo 3-4-3, con Simakan, Orbán e Gvardiol in posizione arretrata. A centrocampo trovamo Mukiele, Adams, Kampl ed Angeliño, alle spalle del tridente d’attacco composto da Nkunku, André Silva e Forsberg.

QUI PSG – I parigini di Pochettino potrebbero invece adottare il modulo 4-2-3-1, con Hakimi, Marquinhos, Kimpembe e Nuno Mendes a formare il blocco difensivo. A centrocampo potremmo trovare dal 1′ la coppia Danilo-Gueye, alle spalle di Di María, Messi e Neymar sulla trequarti. Unica punta Mbappé.

Le probabili formazioni di RB Lipsia – PSG

RB LIPSIA (3-4-3): Gulácsi; Simakan, Orbán, Gvardiol; Mukiele, Adams, Kampl, Angeliño; Nkunku, André Silva, Forsberg. Allenatore: Jesse Marsch

PSG (4-2-3-1): Donnarumma; Hakimi, Marquinhos, Kimpembe, Nuno Mendes; Danilo, Gueye; Di María, Messi, Neymar; Mbappé. Allenatore: Mauricio Pochettino

Dove vederla in TV ed in streaming

La partita RB Lipsia – PSG, in programma per mercoledì 3 novembre 2021 alle 21:00, sarà visibile in diretta televisiva ed in streaming su Sky Sport. Potrete seguire la diretta testuale del match sul nostro sito.