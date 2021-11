Sporting Lisbona – Besiktas: cronaca diretta live e risultato in tempo reale

La partita Sporting Lisbona – Besiktas del 3 novembre 2021 in diretta: presentazione, formazioni e cronaca con tabellino, dove vedere il match valido per la quarta giornata del Gruppo C di Champions League

LISBONA – Mercoledì 3 novembre, alle ore 21:00 andrà in scena il match Sporting Lisbona – Besiktas, incontro valido per la quarta giornata del Gruppo C di Champions League. Da una parte del campo troviamo i lusitani padroni di casa allenati dal ct Ruben Amorim, che con 3 punti – ben due sconfitte consecutive e una vittoria – sono attualmente al terzo posto in classifica. Dall’altra parte del campo troviamo invece la formazione turca allenata da Sergen Yalcin. Che attualmente sono in quarta ed ultima posizione nel Girone C, con tre sconfitte consecutive: al comando del raggruppamento ci sono l’Ajax e il Borussia Dortmund, rispettivamente a quota 9 e 6 punti.

La cronaca ed il tabellino minuto per minuto

SPORTING CP: Allenatore: Rúben Amorim.



BEşIKTAş: Allenatore: Sergen Yalçın.



Rúben Amorim. Sergen Yalçın.

La presentazione del match

QUI SPORTING LISBONA – La squadra del ct Amorim potrebbe adottare un modulo 3-4-3, schierando dal 1′ Inácio, Coates e Feddal in difesa. A centrocampo potremmo trovare invece Porro, Palhinha, Matheus Nunes e Matheus Reis, alle spalle del tridente d’attacco formato da Sarabia, Paulinho e Pote.

QUI BESIKTAS – Il tecnico Yalcin potrebbe invece adottare il modulo 4-5-1, con Necip Uysal, Welinton, Vida e Umut Meraş a formare il pacchetto difensivo. Cerniera di centrocampo con Souza, Hutchinson, Alex Teixeira, Rachid Ghezzal e Larin. Unica punta della squadra Kenan Karaman.

Le probabili formazioni di Sporting Lisbona – Besiktas

SPORTING LISBONA (3-4-3): Adán; Inácio, Coates, Feddal; Porro, Palhinha, Matheus Nunes, Matheus Reis; Sarabia, Paulinho, Pote. Allenatore: Ruben Amorim

BESIKTAS (4-5-1): Ersin Destanoğlu; Necip Uysal, Welinton, Vida, Umut Meraş; Souza, Hutchinson, Alex Teixeira, Rachid Ghezzal, Larin; Kenan Karaman. Allenatore: Sergen Yalcin

Dove vederla in TV ed in streaming

La partita Sporting Lisbona – Besiktas, in programma per mercoledì 3 novembre 2021 alle 21:00, sarà visibile in diretta televisiva ed in streaming su Sky Sport. Potrete seguire la diretta testuale del match sul nostro sito.