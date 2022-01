Ecuador – Brasile: diretta live e risultato in tempo reale

La partita Ecuador – Brasile di giovedì 27 gennaio 2022 in diretta: formazioni e cronaca con tabellino in tempo reale. Dove vedere in tv e streaming la gara valida per la quindicesima giornata delle qualificazioni ai Mondiali

QUITO – Giovedì 27 gennaio 2022, alle ore 20, all’Estadio Rodrigo Paz Elgado di Quito, si affrontano Ecuador e Brasile per la quindicesima giornata delle qualificazioni ai Mondiali. La gara di andata, giocata lo scorso 27 giugno, si é chiusa sul risultato di 1-1. L’Ecuador, guidato dal CT Alfaro, dopo essersi qualificato alla fase finale della Copa America, fermando proprio il Brasile sull’1-1 e interrompendo la atriscia di dieci risultati utili della nazionale verdeoro, ha come obiettivo quello di centrare anche la qualificazione a Qatar 2022. Nell’ultima partita giocata, a novembre, ha battuto per 0-2 il Cile e ora in classifica é terzo con 23 punti, frutto di sette vittorie, due pareggi e cinque sconfitte, con ventitré gol fatti e tredici subiti. Nelle ultime cinque sfide ha vinto due volte, pareggiato due e perso una, realizzando sette reti e incassandone tre. In casa la sua porta é inviolata da tre partite. Il Brasile, allenato da Tite, ha già strappato il pass per i Mondiali. Occupa il primo posto in classifica, a sei lunghezze dall’Argentina, a quota 35 punti e con un cammino di undici vittorie e due pareggi; imbattuto, ha siglato ventisette gol e ne ha subito quattro. Il suo bilancio delle ultime cinque partite é di tre vinte e due pareggiate con otto reti realizzate e due incassate. L’ultimo impegno della Seleçao risale allo scorso novembre quando finì a reti bianche contro l’Argentina.

QUI ECUADOR – Alfaro potrebbe affidarsi al modulo 4-4-2 con Galindez in porta e difesa composta dalla coppia centrale Arboledo-Arreaga e sulle fasce da Preciada e Estupinan. In mezzo al campo Mendez e Caicedo, sulle corsie esterne Mena e Estrada. Davanti Campana e Valencia.

QUI BRASILE – Tite potrebbe rispondere con un modulo 4-3-3 con Alisson tra i pali e con Emerson, Marquinhos, Thiago Silva e Alex Sandro a formare il pacchetto difensivo. A centrocampo Fabinho, Casemiro e Paqueta. Tridente offensivo composto da Antony, Gabriel Jesus e Vinicius.

Le probabili formazioni di Ecuador – Brasile

ECUADOR (4-4-2) – Galindez, Preciada, Arboledo, Arreaga, Estupinan, Mena, Mendez, Caicedo, Estrada, Campana, Valencia. CT Alfaro.

BRASILE (4-3-3) – Alisson, Emerson, Marquinhos, Thiago Silva, Alex Sandro, Fabinho, Casemiro, Paqueta, Antony, Gabriel Jesus, Vinicius. CT: Tite.

Dove vedere la partita in TV e streaming

La partita Ecuador – Brasile, valida per la quindicesima giornata delle qualificazioni ai Mondiali, non sarà trasmessa in diretta televisiva o in streaming.