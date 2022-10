EDFC 2022, le Azzurre conquistano il pass per i Mondiali

Mister Lovo: “Un’emozione fortissima, ringrazio le mie ragazze”. Domani tocca alla Nazionale maschile inseguire il suo sogno in finale contro la Spagna

MONTESILVANO – Le ragazze di Mario Lovo battono l’Irlanda e centrano l’obiettivo 5° posto, qualificandosi ai prossimi Mondiali in Brasile. La gara forse più complicata di tutte, quella di oggi contro l’Irlanda. La stanchezza poteva avere la meglio, ma le azzurre non hanno mai perso di vista l’obiettivo che si erano poste insieme al loro mister prima di approdare all’Europeo. Chiudono il primo tempo in vantaggio con la rete di Santini su imbeccata di Marguccio da calcio d’angolo, sprecando però svariate occasioni. Nel secondo tempo la squadra cambia totalmente volto e, nonostante il momentaneo pareggio irlandese, prima Santini e poi Villa chiudono i conti fissando il risultato sul 3 a 1. Solo soddisfazione nelle parole di mister Lovo al termine della gara: “È un’emozione fortissima, devo ringraziare le ragazze che hanno iniziato questo viaggio con me un anno e mezzo fa. Volevamo raggiungere la qualificazione ai Mondiali e ci hanno sempre creduto fino all’ultimo, sono state eccezionali, non si sono mai tirate indietro. Un ringraziamento anche a tutto il mio staff.”

Nel frattempo, cresce l’attesa per la finale maschile contro la Spagna, una giornata storica per gli azzurri del futsal, che per la prima volta arrivano all’epilogo di un campionato Europeo. Sabato 22 ottobre alle 18:15 al PalaRoma potranno contare sul sostegno dei tifosi per ricevere la spinta contro un avversario che ha il pronostico dalla sua. Ma l’Italia vuole continuare a sognare e mister Dino Scaglione tiene accesi i sogni: “La Spagna è considerata la favorita per la vittoria dell’Europeo e a ragion veduta: gli iberici non hanno vinto per caso le ultime due competizioni, Europeo e Mondiale. Dispongono di una rosa di qualità a livello individuale, ma anche come collettivo. Ero sicuro, però, che in semifinale la Svezia avrebbe lottato alla pari perché si era preparata bene a questa competizione e ha dei giovani interessanti. La Spagna ha vinto grazie all’esperienza. Quanto a noi, domani cercheremo di giocare come abbiamo sempre fatto, scendendo in campo senza paura, con l’aiuto del nostro pubblico”. Chi ama il futsal non può mancare a questa giornata storica.

Le altre partite in programma domani al Palaroma di Montesilvano:

Ore 10:00 – Finale femminile 3-4 posto:

Polonia-Germania

Ore 12:45 – Finale maschile 3-4 posto

Repubblica Ceca – Svezia

Ore 15:30 – Finale 1-2 posto femminile

Spagna – Inghilterra

Ore 18:15 – Finale 1-2 posto maschile

Italia-Spagna

Vi ricordiamo che per avere informazioni sui risultati delle partite del giorno, potete collegarvi al sito ufficiale della manifestazione edfcmontesilvano2022.fssi.it

La manifestazione è organizzata dal Comitato Organizzatore Locale, delegato dalla FSSI (Federazione Sport Sordi Italia) sotto l’egida di EDSO (European Deaf Sports Organisation). In collaborazione con LND Abruzzo (Lega Nazionale Dilettanti), Regione Abruzzo, Comune di Montesilvano e Comune di Città Sant’Angelo.