Emiliano Tortolano è un nuovo giocatore del Trastevere calcio 2022/23

ROMA – Secondo rinforzo per il reparto d’attacco del Trastevere. Dopo Matteo Bertoldi, la società comunica di aver raggiunto l’accordo con Emiliano Tortolano, esterno offensivo classe 1990, nell’ultima stagione a Rieti. Un innesto di grande qualità e con una lunga esperienza alle spalle tra i professionisti: cresciuto nel vivaio della Roma, dove ha giocato fino alla Primavera, Tortolano ha esordito tra i professionisti a 19 anni con la Colligiana, per poi proseguire in Lega Pro con le maglie di Latina (11 gol e una promozione in Prima Divisione con i nerazzurri nella stagione 2010/11), Pergocrema, Sorrento, Catanzaro, Aprilia, Cosenza, Melfi, Sambenedettese e Viterbese. Dal 2017 scende di categoria e disputa campionati di alta classifica con SFF Atletico, Ostiamare, ancora Latina e Cynthialbalonga.

Queste le sue prime parole da giocatore amaranto: “Ho provato sempre stima e rispetto per il Trastevere, anche quando l’ho affrontato da avversario. Ritengo che sia una delle migliori società del Lazio, se non la migliore per la serenità e il tipo di ambiente che è riuscita a creare nel corso degli anni. La proprietà chiede molto ai giocatori, come è giusto che sia, ma ti permette di esprimerti al meglio con grande tranquillità”. Tortolano ha già avuto un assaggio del mondo Trastevere nei giorni scorsi: “Conoscevo già mister Cioci, è un allenatore bravo e preparato. Con alcuni dei nuovi compagni ho avuto modo di condividere esperienze passate, altri li ho affrontati soltanto da avversario e il gruppo mi ha fatto un’ottima impressione. Ringrazio la società per avermi dato questa opportunità, adesso sta a me e a tutta la squadra dare il massimo in campo per raggiungere gli obiettivi stagionali”.