Empoli – Ascoli: diretta live, risultato in tempo reale

La partita Empoli – Ascoli del 30 dicembre 2020 in diretta: presentazione, formazioni e cronaca in tempo reale del match valido per la sedicesima giornata di Serie B, calcio d’inizio alle ore 18:00

EMPOLI – Mercoledì 30 dicembre, alle ore 18:00 si giocherà Empoli – Ascoli, match valevole per la sedicesima giornata di Serie B 2020/2021. Da una parte i padroni di casa, che nel turno precedente hanno battuto il Brescia lontano dalle mura amiche per 1-3. In questa prima parte di stagione dopo quindici turni hanno raccolto otto vittorie, sei pareggi e una sconfitta, per un totale di trenta punti che valgono il secondo posto in classifica dietro la Salernitana. Dall’altra parte la squadra ospite, reduce dalla vittoria interna contro la SPAL per 2-0. In questa prima parte del campionato su quindici turni hanno ottenuto due vittorie, tre pareggi e una sconfitta, per un totale di nove punti che li relegano al penultimo posto in classifica davanti all’Entella.

La presentazione del match

QUI EMPOLI – Per la partita contro l’Ascoli Dionisi dovrebbe schierare la sua squadra con un 4-3-1-2 con Brignoli tra i pali, in difesa Nikolaou e Casale centrali e Fiamozzi e Parisi terzini. In mediana Stulac affiancato da Zurkowski e Haas come interni. In attacco sulla trequarti Bajrami dietro alla coppia Matos e La Mantia.

QUI ASCOLI – Sottil per la trasferta di Empoli dovrebbe optare per un modulo a specchio degli avversari con Leali in porta, Quaranta e Bosco al centro della difesa con Corbo e Pucino terzini. In cabina di regia Buchel insieme alle mezz’ali Cavion e Saric. In attacco come fantasista Sabiri alle spalle delle punte Chiricò e Bajic.

Le probabili formazioni delle due squadre

EMPOLI (4-3-1-2): Brignoli; Fiamozzi, Nikolaou, Casale, Parisi; Zurkowski, Stulac, Haas; Bajrami; Matos, La Mantia. Allenatore: Dionisi.

ASCOLI (4-3-1-2): Leali; Corbo, Quaranta, Brosco, Pucino; Cavion, Buchel, Saric; Sabiri; Chiricò, Bajic. Allenatore: Sottil.

STADIO: Carlo Castellani

Dove vedere la partita in streaming

L’incontro Empoli – Ascoli del 30 dicembre 2020, valido per la sedicesima giornata di Serie B 2020/2021, verrà trasmesso in diretta ed in esclusiva sulla piattaforma DAZN e sarà visibile per i suoi clienti anche sulle moderne smart tv compatibili con la app e su tutti i televisori collegati ad una console Xbox (Xbox One, Xbox One S, Xbox One X) o PlayStation 4, oppure a un dispositivo Amazon Fire TV Stick o Google Chromecast.