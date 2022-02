Empoli – Cagliari: cronaca diretta e risultato in tempo reale

La partita Empoli – Cagliari del 13 febbraio 2022 in diretta: formazioni e cronaca in tempo reale. Dove vedere in tv e streaming la gara valida per la venticinquesima giornata di Serie A

EMPOLI- Domenica 13 febbraio, alle ore 15, allo Stadio “Carlo Castellani”, andrà in scena Empoli – Cagliari, match valido per la venticinquesima giornata, sesta del girone di ritorno del campionato di calcio di Serie A 2021/2022. I toscani vengono dal pareggio esterno a reti bianche contro il Bologna e sono undicesimi a quota 30 punti, con un cammino di otto vittorie, sei pareggi e dieci sconfitte con trentasette reti realizzate e quarantasette subite. Il bilancio delle ultime cinque sfide é di due pareggiate e tre perse con otto gol fatti e tredici subiti. I sardi sono, invece, reduci dal successo esterno per 1-2 contro l’Atalanta e sono risaliti al quartultimo posto, che occupano con 20 punti, con un cammino di quattro partite vinte, otto pareggiate e dodici perse; ventiquattro reti segnate e quarantacinque subite. Il bilancio delle ultime cinque sfide é di due vinte, due pareggiate e una persa, con cinque gol fatti e tredici subiti. Sono sette i precedenti, in terra toscana, con il bilancio di sei successi dell’Empoli e una affermazione del Cagliari. L”ultimo incrocio risale allo scorso 22 settembre quando la squadra di Andreazzoli vinse 0-2. Andrea Pinamonti è il miglier marcatore dell’Empoli con otto realizzati, mentre João Pedro è il cannoniere del Cagliari con 10 reti all’attivo.

Cronaca con commento in tempo reale

L’arbitro

Federico Dionisi di L’Aquila l’arbitro del match. Mauro Vivenzi di Brescia e Sergio Ranghetti di Chiari gli assistenti; Valerio Marini di Roma 1 il IV uomo; Gianluca Manganiello di Pinerolo il Var e Alessio Tolfo di Pordenone l’Avar. Tre i precedenti per gli azzurri con l’arbitro Dionisi: i pareggi del novembre del 2019 con il Venezia per 1-1 e quello, sempre per 1-1, in casa col Trapani del marzo del 2020 e la vittoria della scorso dicembre per 4-3 sul campo dell’Hellas Verona; due precedenti, con altrettante sconfitte, con il Cagliari.

La presentazione del match

QUI EMPOLI – Andreazzoli dovrebbe affidarsi al consueto modulo 4-3-2-1, con Vicario in porta e Stojanovic, Viti, Romagnoli e Parisi in posizione arretrata. A centrocampo Zurkowski, Asllani e Bandinelli alle spalle di Bajrami sulla trequarti. Coppia d’attacco formata da Henderson e Pinamonti.

QUI CAGLIARI- Mazzarri ritrova Joao Pedro, che ha scontato il turno di squalifica, ma dovrà rinunciare ancora a Altare, Balde, Valencia, Rog, Strootman e Walukiewicz. Probabile il consueto modulo 3-5-2, con Cragno tra i pali e Lovato, Carboni e Goldaniga a formare il blocco difensivo. In cabina di regia Marin con Grassi e Dalbert; sulle corsie Lykogiannis e Bellanova. Davanti Pereiro e Joao Pedro.

Le probabili formazioni di Empoli – Cagliari

EMPOLI (4-3-2-1): Vicario; Stojanovic, Viti, S. Romagnoli, Parisi; Zurkowski, Asllani, Bandinelli; Bajrami, Henderson; Pinamonti. Allenatore: Andreazzoli.

CAGLIARI (3-5-2): Cragno; Goldaniga, Lovato, Carboni; Bellanova, Grassi, Marin, Dalbert, Lykogiannis; Pereiro, João Pedro. Allenatore: Mazzarri.

Dove vederla in TV ed in streaming

L’incontro Empoli – Cagliari, valido per la venticinquesima giornata del campionato di calcio di Serie A 2021/2022, verrà trasmesso in diretta e in esclusivo su DAZN. Sarà visibile per i suoi utenti anche sulle smart tv di ultima generazione compatibili con la app, e, sempre grazie all’applicazione, su tutti i televisori collegati ad una console PlayStation 4/5 o Xbox (One, One S, One X, Series X, Series S), al TIMVISION BOX oppure ad un dispositivo Google Chromecast o Amazon Fire TV Stick.