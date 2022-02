Hellas Verona – Udinese: cronaca diretta live e risultato in tempo reale

La partita Hellas Verona – Udinese del 13 febbraio 2022 in diretta: formazioni e cronaca in tempo reale. Dove vedere in tv e streaming la gara valida per la venticinquesima giornata di Serie A

VERONA – Domenica 13 febbraio, alle ore 15, allo Stadio “Marc’Antonio Bentegodi”, andrà in scena Hellas Verona – Udinese, match valido per la venticinquesima giornata, sesta del girone di ritorno del campionato di calcio di Serie A 2021/2022. Gli scaligeri vengono dalla sconfitta esterna per 2-0 contro la Juventus e sono noni a quota 33 punti, con un cammino di nove vittorie, sei pareggi e nove sconfitte con quarantatré reti realizzate e quaranta subite. Il bilancio delle ultime cinque sfide é di tre vinte e due pareggiate con otto gol fatti e nove subiti. I friulani, invece, sono, reduci dal successo casalingo per 2-0 contro il Torino e sono quattordicesimi con 27 punti, con un cammino di sei partite vinte, nove pareggiate e otto perse; trentasette reti segnate e trentasei subite. Il bilancio delle ultime cinque sfide é di una vinte, tre pareggiate e una persa, con quattro gol fatti e nove subiti. Sono sessantacinque i precedenti, in terra veneta, con il bilancio di venti successi del Verona, venti pareggi e ventidue affermazioni dell’Udinese. L”ultimo incrocio risale allo scorso 27 ottobre, quando finì 1-1.

L’arbitro

Sarà Andrea Colombo della sezione di Como a dirigere il match. Per lui si tratterà della seconda gara della carriera arbitrata in Serie A dopo Torino – Empoli 2-2 dello scorso 2 dicembre. Per lui nessun incrocio con i bianconeri e col Verona.

La presentazione del match

QUI HELLAS VERONA – Tudor dovrà rinunciare agli infortunati Dawidowicz, Frabotta e Hongla. La formazione scaligera potrebbe scendere in campo con il modulo 3-4-2-1, con Montipò in porta e Casale, Gunter e Ceccherini in posizione arretrata. In mezzo al campo Tameze e Veloso; sulle fasce Faraoni e Lazovic. Unica punta Kalinic davanti a Barak e Caprari.

QUI UDINESE – Cioffi ritrova Deulofeu, che ha scontato il turno di squalifica. Potrebbe far scendere la squadra in campo con il consueto modulo 3-5-2 con Silvestri in porta e difesa composta da Becao, Nuytinck e Perez. In cabina di regia Walace con Arslan e Makengo; sulle fasce Molina e Udogie. Coppia di attacco composta da Success e Beto.

Le probabili formazioni di Hellas Verona – Udinese

VERONA (3-4-2-1): Montipò, Casale, Gunter, Ceccherini, Faraoni, Tameze, Veloso, Lazovic, Barak, Caprari, Kalinic. Allenatore: Tudor.

UDINESE (3-5-2): Silvestri, Becao, Nuytinck, Perez, Molina, Arslan, Walace, Makengo, Udogie, Success, Beto. Allenatore: Gotti.

