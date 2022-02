Bologna – Empoli: cronaca diretta e risultato in tempo reale

La partita Bologna – Empoli del 6 febbraio 2022 in diretta: formazioni e cronaca con tabellino in tempo reale. Dove vedere in tv e streaming la ventiquattresima giornata di Serie A

BOLOGNA – Domenica 6 febbraio, alle ore 15, allo Stadio Dall’Ara, andrà in scena Bologna – Empoli, gara valida per ventiquattresima giornata, la quinta del girone di ritorno, del campionato di calcio di Serie A 2021/2022. Il Bologna viene da tre sconfitte di fila, ultima delle quali quella per 2-1 sul campo del Verona; riparte dalla tredicesima posizione in classifica con 27 punti, frutto di otto vittorie, tre pareggi e undici sconfitte; ventinove gol fatti e trentasette subiti. Nelle ultime cinque sfide ha vinto quante volte e perso una, siglando cinque reti incassandone otto. L’Empoli, invece, aveva perso in casa per 2-4 contro la Roma; é dodicesimo a quota 29 punti, con un cammino di otto vittorie, cinque pareggi e dieci sconfitte con ventisette reti realizzate e trentasette subite. Il bilancio delle ultime cinque sfide é di due partite pareggiate e tre perse con nove gol fatti e sedici subiti. Sono ventisette i precedenti tra le due compagini, con un bilancio di sette successi per i felsinei, dieci pareggi e sei affermazioni dei toscani. Nella gara di andata, lo scorso 26 settembre, l’Empoli si impose col risultato di 4-2.

Cronaca con commento in tempo reale

RISULTATO IN DIRETTA: BOLOGNA - EMPOLI Domenica 6 febbraio dalle ore 14.00

L’arbitro

A dirigere il match sarà Francesco Cosso di Reggio Calabria. Emanuele Prenna di Molfetta e Francesca Di Monte di Chieti gli assistenti; Simone Sozza di Seregno il IV uomo; Luca Pairetto di Nichelino il Var e Luca Zufferli di Udine l’Avar. Cosso è all’esordio nella massima serie, quest’anno ha diretto 8 gare in B e una in Coppa Italia; è al primo confronto con Bologna e Empoli.

La presentazione del match

QUI BOLOGNA – Indisponibili De Silvestri, Michael, Santander e Schouten oltre e Barrow e Mbaye convocati in Nazionale. Mihajlovic potrebbe far scendere la squadra in campo con un modulo 3-5-2, con Skorupski in porta e difesa composta da Bonifazi, Binks e Medel. In cabina di regia Vignato con Svanberg e Soriano; sulle corsie Kasius e Theate; davanti Arnautovic e Orsolini.

QUI EMPOLI – Andreazzoli dovrebbe affidarsi al consueto modulo 4-3-1-2, con Vicario in porta e Stojanovic, Ismajli, Viti e Romagnoli in posizione arretrata. A centrocampo Zurkowski, Stulac e Henderson alle spalle di Bajroam sulla trequarti. Coppia d’attacco formata da Cutrone e Pinamonti.

Le probabili formazioni di Bologna – Empoli

BOLOGNA (3-5-2): Skorupski, Bonifazi, Medel, Binks; Kasius, Svanberg, Vignato, Soriano, Theate, Arnautovic, Orsolini. Allenatore: Mihajlovic.

EMPOLI (4-3-1-2): Vicario, Stojanovic, Romagnoli, Viti, Ismajli, Zurkovski, Stulac, Henderson, Bajrami, Cutrone, Pinamonti. Allenatore: Andreazzoli.

Dove vederla in TV ed in streaming

L’incontro Bologna – Empoli valido per la venticinquesima giornata del campionato di calcio di Serie A 2021/2022, verrà trasmesso in diretta e in esclusivo su DAZN. Sarà visibile per i suoi utenti anche sulle smart tv di ultima generazione compatibili con la app, e, sempre grazie all’applicazione, su tutti i televisori collegati ad una console PlayStation 4/5 o Xbox (One, One S, One X, Series X, Series S), al TIMVISION BOX oppure ad un dispositivo Google Chromecast o Amazon Fire TV Stick.