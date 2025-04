Empoli-Cagliari: diretta live e risultato in tempo reale

Diretta Empoli-Cagliari di domenica 6 aprile 2025: formazioni e tabellino. Dove vedere in tv e streaming la partita di Serie A

EMPOLI – Domenica 6 aprile 2025 allo stadio Carlo Castellani andrà in scena Empoli-Cagliari, gara valevole per la trentunesima giornata della Serie A Enilive 2024-2025: calcio d’inizio alle ore 15. Scontro salvezza piuttosto delicato in terra toscana. Da una parte, la formazione guidata da Roberto D’Aversa che non vince da quindici giornate di campionato con appena quattro punti conquistati. Dall’altro lato, invece, gli uomini di Davide Nicola che vengono dal netto successo casalingo ai danni del Monza (3-0) dopo aver conquistato due punti in cinque gare.

Gli azzurri, che davanti al proprio pubblico vengono da tre ko di fila e hanno raccolto soltanto otto punti con l’ultimo e unico successo risalente allo scorso inizio novembre (1-0 al Como), puntano a ritrovare la via della vittoria per uscire dalla zona retrocessione (-2). I sardi, invece, che lontano dalle mura amiche non vincono dallo scorso gennaio con l’1-2 a Monza come unico blitz degli ultimi sei mesi, vanno a caccia della seconda vittoria consecutiva in campionato che manca da un anno per allontanare ulteriormente la zona calda ( 6).

Il bilancio storico dei precedenti in Toscana sorridono all’Empoli: 6 vittorie, un pareggio e 2 sconfitte con 15 reti all’attivo e 9 gol al passivo. Risale però al 3 marzo 2024 l’ultimo colpo esterno dei rossoblù alla Computer Gross Arena firmato da Jankto. Sette anni fa invece l’ultima vittoria azzurra in casa sui sardi per 2-0 grazie alle reti di Krunic e Caputo. A dirigere l’incontro sarà l’arbitro Federico La Penna della sezione di Roma 1 coadiuvato dagli assistenti Andrea Zingarelli di Siena e Marcello Rossi di Biella. Quarto ufficiale: Alessandro Prontera di Bologna. Al VAR Gianluca Aureliano e Valerio Marini rispettivamente delle sezioni di Bologna e Roma 1.

Le parole di Roberto D’Aversa

“Non voglio l’ansia del risultato. Indubbiamente è una gara importantissima, abbiamo il compito di dare il massimo per i nostri tifosi. Si tratta di una partita importante. Ai miei ragazzi chiedo gli stessi standard di Como migliorando l’aspetto realizzativo. Siamo sempre stati offensivi, affrontiamo una squadra molto esperta che gioca molto verticale. Dobbiamo far di tutto per vincere la partita rimanendo equilibrati. Sarà fondamentale la cura del dettaglio e l’equilibrio”.

Le parole di Davide Nicola

“Non è una partita decisiva per questioni matematiche, ma indubbiamente mette in palio punti importanti e ci può avvicinare al nostro obiettivo. Incontreremo una squadra molto tosta e aggressiva essendo la più fallosa del campionato. Sarà un impegno complicato, per questo non dovremo mai perdere la concentrazione e la fiducia in noi stessi. Quello di Empoli è un ambiente qualitativo dove sia io che il mio staff ci siamo trovati bene. Ho un ricordo del luogo e delle persone molto bello. Non sarà una gara semplice”.

I convocati del Cagliari

Portieri: Ciocci, Caprile, Sherri.

Difensori: Augello, Luperto, Zortea, Palomino, Mina, Zappa, Obert.

Centrocampisti: Adopo, Viola, Deiola, Prati, Marin, Jankto, Makoumbou, Gaetano.

Attaccanti: Coman, Pavoletti, Luvumbo, Kingstone, Piccoli, Felici.

Presentazione del match

QUI EMPOLI – Assenti gli squalificati Fazzini e Gyasi oltre agli infortunati Ismajli, Maleh, Zurkowski, Anjorin, Sazonov, Haas, Silvestri e Pellegri. In porta Vasquez con Goglichidze, Marianucci e Viti a comporre la linea difensiva. Sulle corsie esterne agiranno Sambia e Pezzella con Grassi ed Henderson in mezzo al campo. Davanti spazio a Kouame supportato da Esposito e Cacace.

QUI CAGLIARI – Tutti gli effettivi a completa disposizione di Nicola. Tra i pali Caprile, al centro della difesa Luperto e Mina con Zappa e Augello ai lati. Sulle corsie esterne Zortea e Luvumbo con Makoumbou e Prati che prenderanno posto in cabina di regia. In avanti spazio a Viola in appoggio a Piccoli.

Le probabili formazioni di Empoli-Cagliari

EMPOLI (3-4-2-1): Vasquez; Goglichidze, Marianucci, Viti; Sambia, Grassi, Henderson, Pezzella; Esposito, Cacace; Kouame. Allenatore: Roberto D’Aversa

CAGLIARI (4-4-1-1): Caprile; Zappa, Mina, Luperto, Augello; Zortea, Makoumbou, Prati, Luvumbo; Viola, Piccoli. Allenatore: Davide Nicola

Dove vedere la partita in tv e streaming

La partita sarà visibile in diretta e in esclusiva su DAZN, la piattaforma (disponibile su tablet, smartphone, moderne smart tv e console) che detiene i diritti televisivi per la trasmissione di tutte le partite della Serie A Enilive fino al 2029.