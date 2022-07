La partita Empoli – Castelfiorentino di Giovedì 14 luglio 2022 in diretta: formazioni e tabellino in tempo reale. Dove vedere in tv e streaming l’amichevole pre campionato degli azzurri

PETROIO – Giovedì 14 luglio,al Centro Sportivo di Petroio, l’Empoli ha disputato, vincendolo 11-0, il primo test amichevole della nuova stagione contro il Castelfiorentino, formazione che prenderà parte al prossimo campionato di Eccellenza.

Nella prima frazione azzurri in campo con il 4-3-3. Perisan tra i pali, difesa a quattro con Ebuehi e Cacace sugli esterni ed Ismajli interno con Canestrelli. In mezzo al campo Degli Innocenti fa il regista con Fazzini e Crociata intermedi. In attacco La Mantia è supportato da Ekong e Merola.

Il prossimo test é in programma per martedì 19 luglio, stessa ora e stessa località, contro il Seravezza, formazione che milita in Serie D. Per i toscani l’esordio in campionato é previsto al Picco contro lo Spezia domenica 14 agosto alle 20.45.

Tabellino

EMPOLI PRIMO TEMPO: Perisan; Ebuehi, Ismajli, Canestrelli, Cacace; Fazzini, Degli Innocenti, Crociata; Merola, La Mantia, Ekong. Allenatore: Zanetti

EMPOLI SECONDO TEMPO: Vicario; Stojanovic, De Winter, Viti, Parisi; Henderson, Stulac, Bandinelli; Baldanzi, Destro, Satriano. Allenatore: Zanetti

CASTELFIORENTINO: Lupi; Salucci, Duranti, Marinari, Campatelli, Gemignani, Pieracci, Ulivelli, Cutroneo, Giani, Bruni. A disposizione: Bruni, Benedettino, Castaldi, Filippi, Gena, Maltinti, Mancini, Orsi, Rigatuso, Sciarrino, Tanzini, Loffredo. Allenatore: Cristiani.

ARBITRO: Andrea Zoppi di Firenze (Jordan-Giannetti)

RETI: al 5’ La Mantia, al 15’ Crociata, al 31’ Ebuehi, all’8 st , al 35’ st Stulac, al 25′ st e al 29′ st Parisi, al 32′ st Destro, al 36′ st e al 43′ st Baldanzi, al 44′ st’ Satriano

Formazione ufficiale dell’Empoli

EMPOLI: Perisan; Ebuehi, Ismajli, Canestrelli, Cacace; Fazzini, Degli Innocenti, Crociata; Merola, La Mantia, Ekong

La presentazione del match

Una squadra in pieno rinnovamento, a partire dall’ex tecnico del Venezia Paolo Zanetti che ha preso il posto di Aureliano Andreazzoli, e molto attiva sul mercato. Sono già arrivati Mattia Destro a titolo definitivo dal Genoa, il portiere sloveno Lovro Stubljar, é stato riscattato l’altro portiere Vicario dal Cagliari, Martín Satriano in prestito dall’Inter e nei giorni scorsi é stato presentato in conferenza al Castellani anche il centrocampista classe 1996 Razvan Marin, arrivato in prestito dal Cagliari. Ha, invece, lasciato la Toscana Asllani, con destinazione Inter. C’é molto entusiasmo anche tra i tifosi: basti pensare che dopo neppure una settimana dall’apertura della campagna abbonamenti per la stagione, sono oltre duemila gli abbonamenti sottoscritti dagli sportivi azzurri per le sfide del Castellani.

Dove vedere la partita in tv e streaming

L’incontro non sarà trasmessa in diretta televisiva su Antenna 50 e sarà visibile in streaming sulla pagina ufficiale dell’Empoli.