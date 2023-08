Empoli – Hellas Verona: cronaca diretta live e risultato in tempo reale

La partita Empoli – Hellas Verona di Sabato 19 agosto 2023 in diretta: presentazione, formazioni e cronaca con tabellino del match valevole per la 1° giornata del campionato di Serie A, calcio d’inizio alle 18.30

EMPOLI – Sabato 19 agosto 2023, allo Stadio “Carlo Castellani” di Empoli, l’Empoli affronterà l’Hellas Verona per la prima giornata del campionato di calcio di Serie A 2023-2024. Calcio di inizio previsto per le ore 18.30.

Indice

Entrambe le squadre hanno già debuttato nei trentaduesimi di finale della Coppa Italia. L’Empoli é stato eliminato dal Cittadella: avanti di un gol di Caputo dopo soli otto minuti di gioco, si sono fatti rimontare nella ripresa con Amatucci e Magrassi. É andata meglio al Verona che ha battuto per 3-1 l’Ascoli grazie alle reti di Mboula quindi Dawidowicz e Djuric.Sono ventisei i precedenti tra le due compagini, con un bilancio di sette vittorie del Verona, otto pareggi e dieci affermazioni dell’Empoli. L’ultimo confronto risale allo scorso 28 maggio quando una rete si Stojanovic allo scadere costrinse gli scaligeri a disputare con lo Spezia lo spareggio salvezza, poi vinto. All’andata, invece, in terra toscana, era finita 1-1 con reti di Kallon e Baldanzi.

Cronaca della partita con tabellino

[AGGIORNA LA DIRETTA DI EMPOLI – HELLAS VERONA]

RISULTATO IN DIRETTA: EMPOLI-VERONA Sabato 19 agosto 2023 dalle ore 17.30 le formazioni ufficiali, dalle 18.30 la cronaca con commento in diretta della partita.

L’arbitro

A dirigere la gara sarà Luca Massimi della sezione di Termoli, coadiuvato dagli assistenti Andrea Zingarelli (Sez. AIA di Siena), Marco Scatragli (Sez. AIA Arezzo) e dal IV uomo: Gianluca Manganiello (Sez. AIA di Pinerolo). Al VAR ci sarà Paolo Valeri (Sez. AIA di Roma 2), AVAR: Matteo Gariglio (Sez. AIA di Pinerolo).

La presentazione del match

QUI EMPOLI – Out il nuovo acquisto Maldini. Zanetti dovrebbe affidarsi al modulo 4-2-3-1 con Caprile in porta e con una difesa a quattro formata al centro da Ismajli e Luperto e sulle fasce da Ebuehi e Pezzella. In mediana Marin e Grassi.. Baldanzi, Henderson e Gyasi dovrebbero supportare l’unica punta Caputo.

QUI VERONA – Assenti gli infortunati Lazovic e Henry e gli squalificato Faraoni e Hien. Baroni dovrebbe rispondere col modulo 3-4-2-1 con Montipò in porta e con una difesa a tre formata da Cabal, Magnani e Coppola. In mezzo al campo Dawidowicz e Hongla mentre Terraciano e Doig dovrebbero agire sulle corsie esterne. Unica punta Djuric, supportata da Ngonge e Mboula.

Le probabili formazioni di Empoli – Hellas Verona

EMPOLI (4-2-3-1): Caprile; Ebuehi, Ismajli, Luperto, Pezzella; Marin, Grassi; Baldanzi, Henderson, Gyasi; Caputo. Allenatore: Zanetti

VERONA (3-4-2-1): Montipò; Cabal, Magnani, Coppola; Terracciano, Dawidowicz, Hongla, Doig; Ngonge, Mboula; Djuric. Allenatore: Baroni.

Dove vedere la partita in tv e streaming

L’incontro sarà trasmesso in diretta: