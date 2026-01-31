Empoli-Modena 0-0: diretta live e risultato finale | Serie B

Diretta Empoli-Modena di Sabato 31 gennaio 2026: formazioni ufficiali e tabellino. Dove vedere in tv e in streaming la partita di Serie B

EMPOLI – Sabato 31 gennaio 2026, alle ore 15:00, allo “Stadio Carlo Castellani-Computer Gross Arena”, l’Avellino ospiterà il Cesena nella gara valida per la ventiduesima giornata del campionato di Serie B 2025-2026.

L’Empoli arriva alla sfida con la necessità di invertire la rotta dopo due sconfitte consecutive. I toscani hanno infatti ceduto per 1-0 al Sudtirol e per 3-0 alla Carrarese, risultati che hanno frenato la loro corsa in classifica. La squadra di Dioniso occupa il decimo posto con 27 punti, frutto di sette vittorie, sei pareggi e otto sconfitte, con 26 gol realizzati e 28 subiti.

Il Modena si presenta invece al Castellani forte del sesto posto e dei suoi 33 punti, maturati attraverso nove vittorie, sei pareggi e sei sconfitte. I gialloblù arrivano dal pareggio a reti bianche contro il Palermo.

Il precedente stagionale sorride agli emiliani: nella gara d’andata, disputata il 24 ottobre, il Modena si impose per 2-1.

La direzione della partita è affidata a Giuseppe Mucera della sezione di Palermo. Gli assistenti saranno Fabiano Preti di Mantova e Stefano Galimberti di Seregno, mentre il quarto ufficiale sarà Mario Perra di Roma 1. Al Var è stato designato Francesco Cosso di Reggio Calabria, con Michael Fabbri di Ravenna come Avar.

Tabellino in tempo reale

EMPOLI: Fulignati A., Lovato M., Guarino G., Obaretin N., Ceesay J. (dal 25' st Candela A.), Degli Innocenti D., Ghion A., Ilie R. (dal 25' st Yepes G.), Elia S. (dal 34' st Moruzzi B.), Ignacchiti L. (dal 1' st Shpendi S.), Nasti M. (dal 25' st Fila D.). A disposizione: Candela A., Curto M., Ebuehi T., Fila D., Haas N., Moruzzi B., Perisan S., Popov B., Romagnoli S., Saporiti E., Shpendi S., Yepes G. Allenatore: Dionisi A..



MODENA: Chichizola L., Tonoli D., Nador S., Nieling B., Beyuku G. (dal 23' st Zanimacchia L.), Massolin Y. (dal 23' st Pyyhtia N.), Gerli F., Santoro S., Zampano F., De Luca M. (dal 22' st Gliozzi E.), Mendes P. (dal 28' st Defrel G. dal 38' st Adorni D.). A disposizione: Adorni D., Cauz C., Cotali M., Defrel G.2, Dellavalle A., Gliozzi E., Laidani A., Magnino L., Pezzolato M., Pyyhtia N., Zanimacchia L. Allenatore: Sottil A..



Reti:



Ammonizioni: al 11' st Shpendi S. (Empoli) al 38' pt De Luca M. (Modena), al 45' pt Nador S. (Modena).



Espulsioni: al 36' st Nador S. (Modena).

Presentazione della partita

COME ARRIVA L’EMPOLI – L’Empoli dovrebbe presentarsi con il consueto 3-4-1-2, affidando i pali a Fulignati. Davanti a lui agirà una difesa a tre composta da Lovato, Guarino e Obaretin. Sulle corsie esterne spazio a Elia e Moruzzi, mentre in mezzo al campo la regia sarà affidata a Degli Innocenti e Yepes. Sulla trequarti dovrebbe muoversi Ilie, incaricato di supportare il tandem offensivo formato da Shpendi e Popov.

COME ARRIVA IL MODENA – Il Modena di Bianco dovrebbe rispondere con il 3-5-2, puntando sull’esperienza di Chichizola tra i pali. In difesa troveranno spazio Tonoli, Nador e Nieling, mentre sulle fasce agiranno Zanimacchia e Zampano. In mezzo al campo il tecnico si affiderà a Massolin, Gerli e Santoro. In attacco, confermata la coppia formata da De Luca e Mendes.

Probabili formazioni

EMPOLI (3-4-1-2): Fulignati; Lovato, Guarino, Obaretin; Elia, Degli Innocenti, Yepes, Moruzzi; Ilie; Shpendi, Popov. Allenatore: Dionisi

MODENA (3-5-2): Chichizola; Tonoli, Nador, Nieling; Zanimacchia, Massolin, Gerli, Santoro, Zampano; De Luca, Mendes Allenatore: Sottil

Dove vedere la partita in TV e streaming

L'incontro sarà trasmesso in diretta su: