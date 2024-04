Empoli – Napoli: diretta live e risultato in tempo reale

La partita Empoli – Napoli di Sabato 20 aprile 2024 in diretta: formazioni e tabellino in tempo reale. Dove vedere in tv e streaming la gara valida per la 33ma giornata di Serie A

LECCE – Sabato 20 aprile, alle ore 18, alla Stadio “Carlo Castellani Computer Gross Arena” di Empoli, andrà in scena Empoli – Napoli, anticipo della trentatreesima giornata di Serie A 2023-2024.

In palio punti preziosi per entrambe le squadre, pur con motivazioni diverse I toscani, dopo l’1-0 rimediato sul campo del Lecce, sono diciassettesimi a quota 28, a una sola lunghezza dalla zona retrocessione. Il loro percorso racconta di sette partite vinte, altrettante pareggiate, diciotto perse, ventiquattro reti realizzate e quarantanove incassate. I partenopei devono necessariamente vincere per sperare ancora nella qualificazione alla prossima Champions League. Dopo il pareggio casalingo per 2-2 contro il Frosinone, sono ottavi a pari merito con la Lazio,, a -10 dalla Roma quinta e a -2 dall’Atalanta che però deve recuperare una partita. I loro 49 punti sono frutto di tredici vittorie, dieci pareggi e nove stop, cinquanta gol fatti e quaranta subiti. Nelle ultime cinque sfide l’Empoli ha collezionato tre punti mentre il Napoli ne ha ottenuti cinque. Nei 30 precedenti 11 vittorie empolesi, 6 pareggi e 12 vittorie napoletane. All’andata, lo scorso 12 novembre, decise una rete di Kovalenko in pieno recupero.

Tabellino in tempo reale

L’arbitro

A dirigere la gara sarà Gianluca Manganiello di Pinerolo, coadiuvato dagli assistenti Stefano Del Giovane di Albano Laziale e Stefano Liberti di Pisa e dal quarto uomo Niccolò Baroni di Firenze. Al Var ci sarà Aleandro Di Paolo di Avezzano, Avar Rosario Abisso di Palermo. Sono 9 i precedenti del fischietto piemontese con l’Empoli con il bilancio di 3 vittorie, altrettanti pareggi e 4 sconfitte. Manganoello ha arbitrato 9 volte anche il Napoli, che con lui ha vinto sette volte, perso e pareggiato una.

Presentazione del match

COME ARRIVA L’EMPOLI – Nicola dovrebbe affidarsi al modulo 3-4-2-1 con Caprile in porta e con una difesa a tre formata da Bereszynski, Walukiewicz e Luperto. In mezzo al campo Marin e Maleh mentre sulle corsie esterne dovrebbero agire Gyasi e Pezzella. Unica punta Niang, supportata dai trequartisti Zurkowski e Cambiaghi.

COME ARRIVA IL NAPOLI – Calzona dovrebbe rispondere con il modulo 4-3-3 con Meret in porta e con una difesa a quattro formata al centro da ostigard e Natan e sulle fasce da Di Lorenzo e Mazzocchi. A centrocampo Anguissa, Lobotka e Cajuste. Tridente offensivo composto da Politano, Osimhen e Kvaratskhelia.

Le probabili formazioni di Empoli – Napoli

EMPOLI (3-4-2-1): Caprile; Bereszynski, Walukiewicz, Luperto; Gyasi, Marin, Maleh, Pezzella; Zurkowski, Cambiaghi; Niang. Allenatore: Nicola.

NAPOLI (4-3-3): Meret; Di Lorenzo, Ostigard, Natan, Mazzocchi; Anguissa, Lobotka, Cajuste; Politano, Osimhen, Kvaratskhelia. Allenatore: Calzona.

Dove vedere la partita in tv e streaming

