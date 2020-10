Empoli – Pisa 1-1: cronaca diretta, risultato in tempo reale

La partita Empoli – Pisa del 23 ottobre 2020 in diretta: presentazione, formazioni e cronaca in tempo reale del match valevole per la quinta giornata di Serie B

EMPOLI – Questa sera, venerdì 23 ottobre, alle ore 21 avrà luogo Empoli – Pisa, derby toscano utile per la quinta giornata di Serie B 2020/2021.

Cronaca e tabellino minuto per minuto

[AGGIORNA LA DIRETTA]

RISULTATO IN DIRETTA: EMPOLI-PISA 1-1 45' Termina il primo tempo di Empoli-Pisa. Appuntamento fra qualche minuto per seguire la ripresa del match 45' L'arbitro è irremovibile, giallo per Robert Gucher 43' L'arbitro è irremovibile, giallo per Stefano Moreo (Empoli ) 39' Attenzione! Rete di Stefano Moreo bravo a realizzare, assist di Filippo Bandinelli! Adesso siamo sul risultato di 1 a 1 34' Fuori dal campo Simone Benedetti per Pisa 34' Entra in campo Andrea Meroni per Pisa 30' L'arbitro è irremovibile, giallo per Leonardo Mancuso (Empoli ) 11' Rete per Pisa, in gol Gaetano Masucci con un tocco di testa, assist di Robert Gucher! 1' Partiti! Al via il match!

Siamo pronti a vivere le emozioni di Empoli - Pisa, le squadre hanno fatto il loro ingresso in campo EMPOLI: Alberto Brignoli; Aleksa Terzić, Simone Romagnoli, Riccardo Fiamozzi, Dimitrios Nikolaou, Leo Štulac, Nicolas Haas, Leonardo Mancuso, Stefano Moreo, Andrea La Mantia, Filippo Bandinelli. A disposizione: Leandro Pratelli, Jacopo Furlan, Nicolò Casale, Davide Zappella, Roberto Pirrello, Fabiano Parisi, Nedim Bajrami, Samuele Ricci, Samuele Damiani, Andrea Cambiaso, Ryder Matos, Marco Olivieri. Allenatore: Alessio Dionisi.



PISA: Simone Perilli; Samuele Birindelli, Antonio Caracciolo, Simone Benedetti (dal 34' pt Andrea Meroni), Marius Marin, Robert Gucher, Luca Mazzitelli, Danilo Soddimo, Francesco Lisi, Gaetano Masucci, Michele Marconi. A disposizione: Matteo Kucich, Eros Pisano, Francesco Belli, Lorenzo Masetti, Nicholas Siega, Alessandro De Vitis, Simone Palombi, Giuseppe Sibilli, Luca Vido, Thomas Alberti. Allenatore: Luca D'Angelo.



Reti: al 11' pt Gaetano Masucci, al 39' pt Stefano Moreo.



La presentazione del match

Da una parte, i padroni di casa che arrivano dalla vittoria in campionato raggiunta alla quarta giornata, fra le mura di casa, con il risultato di 2-1 contro la SPAL. Il Pisa, invece, ha giocato il suo ultimo incontro nel torneo cadetto senza riuscire a trovare la vittoria nella sfida dentro casa con il Monza finita con il risultato di 1-1. I padroni di casa nelle ultime cinque gare disputate hanno raccolto ben quattro vittorie ed un pari ottenuto in campionato contro il Monza. Nelle ultime cinque sfide sin qui giocate, la compagine pisana, invece, ha ottenuto tre pareggi ed una vittoria iniziando la propria stagione senza acuti.

QUI EMPOLI – I padroni di casa dovrebbero scendere in campo col 4-3-1-2 con Brignoli tra i pali, pacchetto difensivo formato da Nikolau e Romagnoli in mezzo con Fiamozzi e Terzic sulle corsie laterali. A centrocampo Ricci in cabina di regia con Stulac e Haas mezze ali. Davanti, invece, spazio al tandem offensivo formato da Mancuso e Olivieri sostenuto da Bajrami sulla trequarti.

QUI SPAL – D’Angelo, al pari degli avversari, dovrebbe mandare in campo la sua squadra con un modulo 4-3-1-2 con Perilli in porta. La linea difensiva a quattro sarà composta da Lisi, Caracciolo, Varnier e Birindelli. A centrocampo, poi, troveranno spazio Marin, De Vitis e Gucher sulla linea mediana, mentre Soddimo si muoverà dietro le punte. Infine, in attacco spazio al duo composto da Vido e Marconi.

Dove vedere la partita in streaming

L’incontro Empoli – Pisa, valevole per la quinta giornata del campionato di Serie B 2020/2021, verrà trasmesso in diretta ed in esclusiva sulla piattaforma DAZN. Sarà possibile gustarsi la partita su una smart tv scaricando l’app di DAZN o collegando il proprio televisore ad un supporto Amazon Fire TV Stick o Google Chromecast. Applicazione scaricabile anche su una console PlayStation 4 o Xbox (Xbox One, Xbox One S, Xbox One X).

Le probabili formazioni di Empoli – Pisa

EMPOLI (4-3-1-2): Brignoli; Fiamozzi, Nikolau, Romagnoli, Terzic; Stulac, Ricci, Haas; Bajrami; Mancuso, Olivieri. Allenatore: Dionisi.

PISA (4-3-1-2): Perilli; Lisi, Caracciolo, Varnier, Birindelli; Marin, De Vitis, Gucher; Soddimo; Vido, Marconi. Allenatore: D’Angelo.

STADIO: Carlo Castellani