L’Empoli conquista il Premio Rispetto – Disciplina della B

La stagione 2017/2018 della Serie B ConTe.it va definitivamente in archivio con l’assegnazione dei trofei assegnati alle società con tifoseria e atleti più corretti. Il Premio Rispetto – Disciplina dedicato al comportamento dei giocatori in campo va all’Empoli, che chiude la stagione della promozione in A con il primato anche in questa speciale graduatoria precedendo Carpi e Virtus Entella. Il Premio Rispetto – Fair play per i tifosi più corretti va invece al Cittadella, con Parma ed Empoli a completare il podio.

Nei due trofei Rispetto, istituiti dalla Lega B, si tiene conto esclusivamente dei provvedimenti disciplinari adottati dal Giudice sportivo per il comportamento dei tifosi e dei tesserati delle società.

Lo scorso anno fu il Carpi la squadra meno sanzionata in campo, la Virtus Entella invece quella con i supporter più corretti.