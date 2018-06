Russia 2018, Francia-Argentina: le formazioni ufficiali del match

Le formazioni ufficiali di Francia-Argentina, primo ottavo di finale del Mondiale di Russia 2018: fischio d’inizio alle ore 16.

KAZAN – Tra un’ora scenderanno in campo Francia e Argentina nel match valido per gli ottavi di finale del Mondiale di Russia 2018. Per quanto concerne il capitolo formazioni 4-3-3 per entrambe le squadre: nella Francia spazio a Mbappè, Giroud e Griezmann in attacco mentre nell’Argentina tridente offensivo composto da Pavon, Messi e Di Maria.

Le formazioni ufficiali del match

FRANCIA (4-3-3): Lloris (C); Pavard, Varane, Umtiti, Hernández; Pogba, Kanté, Matuidi; Mbappé, Giroud, Griezmann. A disposizione: Kimpembe, Lemar, Tolisso, Dembelè, N’Zonzi, Mandanda (GK), Rami, Fekir, Sidibé, Thauvin, Mendy, Areola (GK). Allenatore: Deschamps.

ARGENTINA (4-3-3): Armani; Mercado, Otamendi, Marcos Rojo, Tagliafico; Pérez, Mascherano, Banega; Di María, Messi (C), Pavon. A disposizione: Guzmán (GK), Ansaldi, Biglia, Fazio, Acuña, Meza, Salvio, Agüero, Lo Celso, Dybala, Higuain, Caba. Allenatore: Sampaoli