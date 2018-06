Croazia – Danimarca: pronostico e quote per scommesse

Mondiali 2018, Croazia – Danimarca: pronostico e quote per le scommesse per la gara in programma domenica 1° luglio alle ore 20. Per i quotisti netta preferenza per i croati



Domenica 1° luglio alle ore 16 si gioca Croazia – Danimarca, match valido per gli ottavi di finale dei Mondiali 2018. La Croazia ha dominato il Gruppo D chiudendo a punteggio pieno. La Danimarca si è piazzata seconda nel Gruppo C, grazie alla vittoria contro il Perù e ai due pareggi contro Australia e Francia. La vincente di questo confronto affronterà chi avrà la meglio tra Spagna e Russia.

Mondiali 2018, Croazia – Danimarca: pronostico e quote scommesse

Netta preferenza per i croati. L’1 della Croazia è dato da Eurobet e da Sisal a 1,87. Il 2 della Danimarca è offerto da tutti a 5,00; il pareggio vale per tutti 3,25.

Le quote Eurobet per la doppia chance sono a 1,19 per l’1/X, a 1,95 per l’X/2 e a 1,36 per l’1/2. Le quote Sisal sono invece 1,18 per l’1/X, a 1,96 per l’X2 e, e a 1,36 per l’1/2.

Non è prevista una goleada. Eurobet e Sisal offrono l’Under 2,5 a 1,45 e l’Over 2,5 a 2,60

I quotisti si sbilanciano e pensano che non vadano a segno entrambe le squadre: il Gol vale 2,30 per Eurobet e 2,33 per Sisal; il No Gol 1,57 per Eurobet e 1.54 per Sisal.

Per tutti il risultato più esatto è l’1-0 (a 4,70 sia per Eurobet sia per Sisal), seguito dall’11 (a 6,00 per Eurobet e a 6.30 per Sisal ) e dallo 0-0 (a 6,75 per Eurobet e a 6,50 per Sisal).

La possibilità che entrambe le squadre segnino nel primo tempo vale 6,00 per Eurobet e a 6,80 per Sisal.

Il match si potrà seguire su questo portale con la cronaca diretta a partire dalle ore 19.15 con la comunicazione delle formazioni ufficiali.