Francia – Argentina: cronaca diretta, risultato in tempo reale

Diretta di Francia – Argentina: presentazione, formazioni e cronaca in tempo reale dell’incontro valido per gli ottavi di finale del Mondiale di Russia 2018, calcio d’inizio alle ore 16

KAZAN – Sabato 30 giugno alle ore 16 andrà in scena Francia – Argentina, primo ottavo di finale del Mondiale di Russia 2018. Sfida attesissima e piena di storia quella che ci attende anche se le due compagni si sono qualificate in modi estremamente diversi. Da una parte ci sono i transalpini che, pur senza brillare troppo, hanno chiuso in prima posizione il Gruppo C con 7 punti: vittorie contro Australia e Perù e pareggio senza reti contro la Danimarca per i francesi. Dall’altra parte, invece, ci sono Messi e compagni che hanno staccato il pass per gli ottavi all’ultimo respiro grazie al successo contro la Nigeria, dopo il pareggio contro l’Islanda e la brutta sconfitta contro la Croazia. Dagli ottavi di finale però comincia un altro torneo, che lo spettacolo continui. La vincente dell’incontro affronterà una tra Uruguay e Portogallo.

QUI FRANCIA – Deschamps dovrebbe puntare sul 4-3-3 accantonando il 4-2-3-1 che, però, potrebbe essere riproposto in corso d’opera. In porta Lloris, pacchetto difensivo composto da Pavard e Lucas Hernandez sulle corsie esterne mentre nel mezzo spazio alla coppia formata da Umtiti e Varane. A centrocampo Kantè in cabina di regia con Pogba e Matuidi mezze ali mentre il tridente offensivo sarà composto da Mbappé, Giroud e Griezmann con Dembelé inizialmente in panchina.

QUI ARGENTINA – La Seleccion potrebbe scendere in campo con lo stesso undici che ha battuto la Nigeria. Qualche dubbio in attacco per Sampaoli che dovrebbe mandare in campo i suoi col 4-4-2 con Armani tra i pali, pacchetto arretrato composto da Mercado e Tagliafico sulle fasce mentre nel mezzo l’eroe Rojo ed Otamendi. A centrocampo Mascherano e Banega in cabina di regia con Di Maria e Perez sulle corsie esterne mentre in attacco Messi a supporto di uno tra Aguero e Higuain.

Dove vederla in TV e in streaming

Il super ottavo di finale Francia – Argentina sarà visibile su Canale 5. Sarà inoltre possibile seguire la partita in streaming nel sito ufficiale del canale e sul sito di Sport Mediaset attraverso pc, cellulare e tablet.

Le probabili formazioni

FRANCIA (4-3-3): Lloris; Pavard, Varane, Umtiti, L. Hernandez; Matuidi, Kantè, Pogba; Mbappè, Giroud, Griezmann. Allenatore: Deschamps

ARGENTINA (4-4-2): Armani; Mercado, Otamendi, Rojo, Tagliafico; Perez, Mascherano, Banega, Di Maria; Messi, Aguero. Allenatore: Sampaoli

STADIO: Kazan Arena